Otomobil sektörü, oldukça hareketli bir haftayı geride bıraktı. Geçtiğimiz bir haftalık süreçte, Ferrari'den Ford'a kadar en popüler markaların en yeni modelleri tanıtıldı. İşte bu hafta tanıtılan otomobiller...

Otomobiller, pek çoğumuz için lüks olmaktan çıktı ve artık birer günlük ihtiyaç haline geldi. Hal böyle olunca da alamasak bile sektörü yakından takip ediyor, tanıtılan en yeni modellerin hayalini kurmaktan geri kalamıyoruz.

Peki son bir haftada hangi otomobiller tanıtıldı? İşte 10-16 Eylül 2022 haftasında tanıtılan otomobiller...

İşte bu hafta tanıştığımız yeni otomobiller!

Adventure 1

Potential Motors tarafından piyasaya sürülen Adventure 1, elektrik motorlu bir kamp arabası olarak karşımıza çıktı. Aracın 604 beygir gücündeki motoru en zorlu yolları bile rahatlıkla aşabilirken, tam dolu batarya ile 170 kilometre yol alabiliyor.

Lincoln Corsair

Lüks otomobil üreticisi Lincoln, piyasaya sürdüğü ülkelerde ilgi gören crossover modeli Corsair'i yeniledi. Aracın dış tasarımından ziyade iç tasarımına odaklanan mühendisler, yepyeni teknolojik özellikleri de es geçmediler. Öyle ki bu crossoverda ActiveGlide 1.2 isimli bir otonom sürüş sistemi bulunuyor. 130 km/sa hıza kadar şerit takibi yapabilen sistemde şerit değişimleri ise ufak bir dokunuşla yapılıyor.

2023 Lincoln Corsair, teknik anlamda da etkileyici olan bir crossover. Aracı satın almak isteyen tüketiciler, 250 beygir gücündeki 2.0 litrelik turboşarj benzinli motoru veya 266 beygir gücündeki 2.5 litrelik hibrit motoru tercih edebilecekler.

Peugeot E-308

Peugeot da haftanın en çok konuşulan markaları arasında yer aldı. E-308 isimli elektrikli otomobiliyle karşımıza çıkan şirket, bu araçta 400 kilometre menzil sözü vermiş durumda. Tasarım açısından büyük bir değişim yaşamayan elektrikli 308, hatchback veya station wagon versiyonuyla satın alınabilecek.

Pagani Utopia

Süper spor otomobiller noktasında rüştünü ispatlayan Pagani, tarihindeki üçüncü model olan Utopia'yı resmen tanıttı. Pagani'nin tasarım dilini iliklerine kadar yaşatan Utopia, ultra yüksek hızlar ve güçlü motoru için özel olarak dizayn edildi.

Yalnızca 1.280 kilogram ağırlığındaki Pagani Utopia, 864 beygir gücünde ve 1.100 Nm tork değerine sahip 6.0 litrelik çift turbo V12 motordan güç alıyor.

Ferrari Purosangue

İtalyan spor otomobil üreticisi Ferrari, tarihindeki ilk SUV modeli Purosangue'ı tanıttı. SUV görünümlü olsa da kaputunun altında enfes bir canavar barındıran otomobil, 725 beygir güç ve 715 Nm tork değerine sahip V12 motor ile donatıldı. Ferrari, Purosangue'ın 0-100 km/sa hızlanmasını 3,3 saniyede tamamlayacağını açıkladı.

Ferrari'nin ilk SUV modeli, tasarımıyla da dikkat çekici. Aslına bakacak olursak; aracın Ferrari'nin genel tasarım dilini yansıttığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ancak vergisiz fiyatı bile 7 milyon liranın üzerinde olan bu otomobil, bugüne kadarki hiçbir Ferrari'ye de tam anlamıyla benzemiyor.

Chrysler 300C

2000'li yılların başında zenginliğin ve prestijin göstergesi olan otomobiller arasında yer alan Chrysler 300C, tarihinde son kez yenilendi. Orijinal tasarıma sadık kalınarak dizayn edilen 2023 Chrysler 300C, sahip olduğu 6.4 litrelik V8 motor ile de mest ediyor. 485 beygir gücündeki motorun 0-100 km/sa performansı 4,6 saniye olarak açıklandı.

2023 Chrysler 300C'nin yalnızca 2.500 adet üretileceği ve bu aracın bir daha yenilenmeyeceği açıklanmıştı. Edindiğimiz son bilgilere göre Chrysler, internet sitesinde ön siparişe açtığı 2.200 adet 300C'nin tümünü, yalnızca 12 saat gibi kısa bir süre içerisinde satmış durumda.

Ford Mustang

Amerikan kasının timsali Ford Mustang, 2024 yılı itibarıyla yeni tasarımıyla karşımıza çıkacak. Dış tasarımında orijinaline bağlı kalınmaya çalışılan otomobil, motoruyla da her zamanki gibi benzersiz olacak. 5.0 litrelik Coyote V8 motor ile donatılan spor otomobil, Remote Rev isimli bir özellik sayesinde uzaktan çalıştırılabilecek.

Subaru Crosstrek

Bu hafta tanışma imkanı yakaladığımız son otomobil, Japonya merkezli otomobil üreticisi Subaru'nun yenilenen crossover modeli Crosstrek oldu. Bir önceki nesline göre çok daha karizmatik bir görünüm kazanan otomobil, 2.0 litrelik hibrit motoru ile tüketicileri memnun edecek.

Bonus: Dacia Manifesto

Dacia, gerçekleştirdiği bir etkinlikte konsept arazi aracı Manifesto'yu tanıttı. Geri dönüştürülmüş plastikten imal edilmiş dış tasarıma sahip olan arazi aracı, cam ve kapılara sahip değil. Ayrıca bu konsept aracın tavanı da çıkarılabiliyor.

Dacia Manifesto'nun dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi de havasız lastikler. Elektrik motoruyla çalışan off-road aracının koltuklarının çıkarılıp uyku tulumu olarak yıkanabildiğini, istenildiğinde ise yıkanabildiğini belirtelim.