En Çok Hangi Ülkelerin Karbon Salınımı Yaptığı Açıklandı

Çevreye ciddi zararlar veren karbon emisyonu, yaşam koşullarını her geçen gün daha da kötü hale getiriyor. Küresel karbon emisyonunu yayan ülkeler için ise yeni adımlar atılması planlanıyor…

Dünya, çevreye etki eden çeşitli faktörlerden dolayı her geçen gün daha zararlı bir hal alıyor. Her ne kadar bu konuyla ilgili çalışmalar sürse de, küresel karbon emisyonunun önüne henüz geçilmiş sayılmaz.

Bilmeyenler için karbon emisyonu, sürekli olarak gündeme gelen küresel ısınma ve iklim değişikliğinin en önemli etkenlerinden biri. Geleceği tehdit altına alan karbon yayılımı, önümüzdeki yıllarda etkisini daha da çok gösterecek. Uzmanlar, tehlikeyi en aza indirmek için çalışmalarını sürdürüyor ve bunu daha iyi yapmak için çabalıyor.

Karbon emisyonunu en aza indirmek için yeni adımlar atılacak

Küresel karbon emisyonunun oluşumunda tahmin edeceğiniz üzere kalabalık ülkeler bulunuyor. Bunlarından başında; Çin, ABD ve Hindistan, yoğun insan topluluğundan dolayı küresel ısınmayı tetikleyen ülkeler arasında yer alıyor.

Diğer adıyla sera gazı olarak da bilinen karbon emisyonu için uzmanlar ivedi bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Söz konusu üç ülke için karbon emisyonunu sıfıra indirmek için çabalayan uzmanlar, daha kararlı adımlar atılması gerektiğini söylüyor.

Küresel ısınmayı önlemek amacı ile uzmanların hedefi, karbon nötr hedefine ulaşmak. Bu alanda hükümetlerin önemli taahhüdü, sera gazını belirli bir süre sonunda net sıfıra getirmek. Verilere göre dünya genelindeki karbon salımı 2020’de 34 milyar 810 milyon ton olarak gerçekleşti ve bunun yüzde 51’lik oranı; Çin, Hindistan ve ABD’de gerçekleşti.

En çok karbon yayan üç ülkenin gelecek yıllar için bazı planlamaları var. Çin Devlet Başkanı, ülkenin 2060’a kadar karbon nötr hedefine ulaşacağını belirtiyor. Öte yandan ABD ve Hindistan’ın da, önümüzdeki 15 ile 30 yıl arasında karbon emisyonunu en aza indirmesi hedefleniyor.

İşte en çok karbon yayan ülkeler