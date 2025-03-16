Sony, şubat ayında en çok indirilen PlayStation oyunlarını açıkladı. Listelerde hem yeni hem de eski oyunları görebiliyoruz.

Sony, her ay düzenli olarak dünya çapındaki PlayStation oyuncularının en çok indirdikleri oyunları açıklıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Şubat 2025’te en çok indirilen oyunlar duyuruldu.

Listeler, ABD/Kanada ve Avrupa Birliği’ni içeriyor, PS5 ve PS4 diye ayrılıyor. Ayrıca ücretsiz oyunlar için de bir liste var. Listelere baktığımızda yeni yapımların üstlere çıktığını, bazı eski oyunların ise hâlâ popülerliğini kaybetmediğini görüyoruz.

Şubatta en çok indirilen PlayStation oyunları

PlayStation 5

Sıralama ABD/Kanada Avrupa 1 Monster Hunter Wilds Kingdom Come: Deliverance II 2 NBA 2K25 Monster Hunter Wilds 3 Kingdom Come: Deliverance II EA SPORTS FC 25 4 Call of Duty: Black Ops 6 Grand Theft Auto V 5 Grand Theft Auto V Minecraft 6 EA SPORTS Madden NFL 25 Call of Duty: Black Ops 6 7 Minecraft NBA 2K25 8 PGA TOUR 2K25 It Takes Two 9 Phasmophobia F1 24 10 EA SPORTS FC 25 Hogwarts Legacy

PlayStation 4

Sıralama ABD/Kanada Avrupa 1 Red Dead Redemption 2 Kingdom Come: Deliverance 2 Kingdom Come: Deliverance Battlefield V 3 Battlefield V Red Dead Redemption 2 4 Batman: Arkham Knight EA SPORTS FC 25 5 Gang Beasts Battlefield 1 6 Grand Theft Auto V Grand Theft Auto V 7 Need for Speed Heat The Forest 8 Mortal Kombat X Batman: Arkham Knight 9 Minecraft Gang Beasts 10 NBA 2K25 Minecraft

Ücretsiz oyunlar (PS5/PS4)