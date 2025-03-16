Sony, her ay düzenli olarak dünya çapındaki PlayStation oyuncularının en çok indirdikleri oyunları açıklıyordu. Geçtiğimiz günlerde ise Şubat 2025’te en çok indirilen oyunlar duyuruldu.
Listeler, ABD/Kanada ve Avrupa Birliği’ni içeriyor, PS5 ve PS4 diye ayrılıyor. Ayrıca ücretsiz oyunlar için de bir liste var. Listelere baktığımızda yeni yapımların üstlere çıktığını, bazı eski oyunların ise hâlâ popülerliğini kaybetmediğini görüyoruz.
Şubatta en çok indirilen PlayStation oyunları
PlayStation 5
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Monster Hunter Wilds
|Kingdom Come: Deliverance II
|2
|NBA 2K25
|Monster Hunter Wilds
|3
|Kingdom Come: Deliverance II
|EA SPORTS FC 25
|4
|Call of Duty: Black Ops 6
|Grand Theft Auto V
|5
|Grand Theft Auto V
|Minecraft
|6
|EA SPORTS Madden NFL 25
|Call of Duty: Black Ops 6
|7
|Minecraft
|NBA 2K25
|8
|PGA TOUR 2K25
|It Takes Two
|9
|Phasmophobia
|F1 24
|10
|EA SPORTS FC 25
|Hogwarts Legacy
PlayStation 4
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Red Dead Redemption 2
|Kingdom Come: Deliverance
|2
|Kingdom Come: Deliverance
|Battlefield V
|3
|Battlefield V
|Red Dead Redemption 2
|4
|Batman: Arkham Knight
|EA SPORTS FC 25
|5
|Gang Beasts
|Battlefield 1
|6
|Grand Theft Auto V
|Grand Theft Auto V
|7
|Need for Speed Heat
|The Forest
|8
|Mortal Kombat X
|Batman: Arkham Knight
|9
|Minecraft
|Gang Beasts
|10
|NBA 2K25
|Minecraft
Ücretsiz oyunlar (PS5/PS4)
|Sıralama
|ABD/Kanada
|Avrupa
|1
|Marvel Rivals
|Fortnite
|2
|Fortnite
|Roblox
|3
|Roblox
|Marvel Rivals
|4
|Call of Duty: Warzone
|Rocket League
|5
|Rocket League
|Call of Duty: Warzone
|6
|Apex Legends
|eFootball
|7
|Asphalt Legends Unite
|Asphalt Legends Unite
|8
|Fall Guys
|The Sims 4
|9
|The Sims 4
|Fall Guys
|10
|War Thunder
|Stumble Guys