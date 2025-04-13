Mart ayında en çok indirilen uygulamalar belli oldu. ChatGPT, Instagram ve TikTok'u tahtından ederek zirveye oturdu.

Uygulama araştırma firması Appfigures, düzenli olarak dünya çapında en çok indirilen uygulamalara ilişkin veriler paylaşıyordu. Şimdi ise Mart 2025’e dair verileri bizlerle buluşturdu.

Mart verileri, uzun süre sonra bir ilk yaşandığını ve artık Instagram gibi sosyal medya uygulamalarının zirvede yer almadığını gösterdi. Dünya çapında en çok indirilen uygulama, ChatGPT oldu.

Geçen ay en çok indirilen uygulamalar (iOS+Android)

ChatGPT – 46 milyon Instagram – 46 milyon TikTok – 45 milyon Facebook – 36 milyon WhatsApp – 35 milyon Temu – 32 milyon Capcut – 27 milyon Telegram – 25 milyon Snapchat – 23 milyon Threads – 23 milyon

Listeye baktığımızda OpenAI’ın dünyayı kasıp kavuran yapay zekâ aracı ChatGPT’nin Instagram, TikTok, Facebook gibi yıllardır zirvedeki sosyal medya uygulamalarını tahtından ederek zirveye oturduğunu görüyoruz. Bunu hem iOS hem de Android’de toplam 46 milyon indirmeyle başarmış. Instagram ise hemen arkasında. Bu gelişme, yapay zekâ çağında olduğumuzu bir kez daha kanıtlıyor.

Platform bazlı listelere baktığımzıda, iOS tarafında yine ChatGPT’nin 13 milyon ile zirvede olduğunu görüyoruz. Onu Threads ve TikTok’un video düzenleme uygulaması Capcut takip etmiş. Ancak Android tarafında, yani Play Store’da Instagram 41 milyon ile en üstte. ChatGPT ise orada 33 milyon ile 3’üncü sırada. İkisi toplandığında ise genel listede en üstte yer almayı başarmış.