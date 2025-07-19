Emoji kullanımı dijital iletişimin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiş durumda. Kullanıcılar, duygularını ve düşüncelerini kısa ve anlaşılır simgelerle ifade etmeyi tercih ediyor. 2025 yılı verileri ise sosyal medyada hangi emojilerin öne çıktığını gösteriyor. Paylaşılan yeni liste, hangi simgelerin günlük konuşmaların bir parçası haline geldiğini gözler önüne seriyor.

2025'te en çok kullanılan emojiler açıklandı. Sosyal medyada duygu ve ifadeleri aktarmanın en yaygın yolu haline gelen emojiler arasında bu yılın zirvesinde kırmızı kalp emojisi yer aldı.

Emojipedia tarafından Dünya Emoji Günü kapsamında paylaşılan liste, Emojitracker aracılığıyla tespit edilen kullanım verilerine dayanıyor. Sıralamada en üst sırada kırmızı kalp emojisi bulunurken, liste genelinde duygu ifadelerine yönelik simgelerin öne çıktığı görülüyor. Kullanıcıların duygularını ve tepkilerini ifade ederken en çok bu simgeleri kullandığı dikkat çekiyor.

En çok kullanılan emojilerin listesi

Listeye göre, ❤️ kırmızı kalp emojisi listenin ilk sırasında yer aldı. Sevgi, bağlılık ve şefkat gibi anlamlar taşıyan kırmızı kalp, sosyal medya kullanıcıları arasında en çok tercih edilen emoji olarak öne çıktı. Listenin kalanında ise aşağıdaki emojiler yer alıyor:

En çok kullanılan emojiler:

Kırmızı Kalp

Onay İşareti Düğmesi

Ateş

Parıltı

Ağlayan Yüz

Kafatası

Sevinç Gözyaşları Döken Yüz

Samimi Mutlulu

Yıldız

Kalp Oluşturan Eller

Paylaşılan bu liste ile dijital iletişimde emojilerin ne kadar vazgeçilmez hale geldiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu. Kullanıcılar duygu ve düşüncelerini ifade ederken artık uzun cümlelere ihtiyaç duymuyor; tek bir emojiyle anlatmak istediklerini kolayca aktarabiliyor. Sosyal medyada iletişim şeklinin değiştiğini gösteren bu tablo, emojilerin günlük dilin bir parçası haline geldiğini ise açıkça ortaya koyuyor.