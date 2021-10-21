Bir programlama dili olmamasına rağmen internet dünyasında en sık kullanılan metin işaretleme dili olması ile dikkat çeken HTML uzun yıllardır kullanılıyor. Bu dilin bazı sık kullanılan kalıp kodları var. En çok kullanılan HTML kodlarına ve ne işe yaradıklarına gelin yakından bakalım.

HTML dili kullanılarak yazılmış kod tabanlarıyla o kadar fazla yerde karşılaşıyoruz ki pek çok kullanıcı bunun bir programlama dili olduğunu düşünüyor. Ancak buradaki yazımızda da daha önce anlattığımız gibi HTML bir programlama dili değil, bir metin işaretleme dilidir. İnternet sitelerine eklenen öğelerin tarayıcılar tarafından tek bir dil üzerinden okunmasını sağlayan HTML olmasa internet dünyası bugünkü gibi olmazdı.

Kullandığımız günlük dilde ya da özel programlama dillerinde olduğu gibi HTML metin işaretleme dilinde de bazı sık kullanılan kalıp kodları vardır. Bu tür sık kullanılan kalıpları bilirseniz hem bu dili çok daha kolay öğrenirsiniz hem de bir yerde karşınıza çıktığı zaman çok daha kolay bir şekilde anlamlandırabilirsiniz. Gelin en çok kullanılan HTML kodlarına ve ne işe yaradıklarına yakından bakalım.

En çok kullanılan HTML kodları:

(<HTML>. . . </HTML>)*

(<HEAD> . . . </HEAD>)*

(<BODY> . . . </BODY>)*

<TITLE> . . . </TITLE>

<H1> . . . </H1>

<H2> . . . </H2>

<H3> . . . </H3>

<H4> . . . </H4>

<H5> . . . </H5>

<H6> . . . </H6>

<P> . . . (</P>)*

<BR>

<HR>

<!- . . . ->

<A href=> . . . </A>

<DL>

<IMG SRC="image.gif">

<B> . . . </B>

<I> . . . </I>

<font size="+3"...</font>

<table>

(<HTML>. . . </HTML>)*

(<HTML>. . . </HTML>)* kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra daha önce HTML dili kullanılarak yazılmış tam bir kod tabanı belgesini ifade eder.

(<HEAD> . . . </HEAD>)*

(<HEAD> . . . </HEAD>)* kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra bir HTML belgesinin başını ya da önsözünü ifade eder.

(<BODY> . . . </BODY>)*

(<BODY> . . . </BODY>)* kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra bir HTML belgesindeki sonradan eklenmeyen tüm içeriği ifade eder.

<TITLE> . . . </TITLE>

<TITLE> . . . </TITLE> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra bir HTML belgesinin başlığını ifade eder.

<H1> . . . </H1>

<H1> . . . </H1> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra HTML belgesindeki birinci düzey başlık seviyesine uygun metin boyutunu ifade eder.

<H2> . . . </H2>

<H2> . . . </H2> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra HTML belgesindeki ikinci düzey başlık seviyesine uygun metin boyutunu ifade eder.

<H3> . . . </H3>

<H3> . . . </H3> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra HTML belgesindeki üçüncü düzey başlık seviyesine uygun metin boyutunu ifade eder.

<H4> . . . </H4>

<H4> . . . </H4> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra HTML belgesindeki dördüncü düzey başlık seviyesine uygun metin boyutunu ifade eder.

<H5> . . . </H5>

<H5> . . . </H5> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra HTML belgesindeki beşinci düzey başlık seviyesine uygun metin boyutunu ifade eder.

<H6> . . . </H6>

<H6> . . . </H6> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra HTML belgesindeki altıncı düzey başlık seviyesine uygun metin boyutunu ifade eder.

<P> . . . (</P>)*

<P> . . . (</P>)* kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra HTML belgesinde paragraf oluşturmak için kullanılır çünkü HTML dilinde bildiğimiz anlamdaki klavye hareketleri ile paragraf oluşturulmamaktadır.

<BR>

<BR> kodu satır sonu anlamına gelir. Bu kodun olduğu alan boş bir satır ifade eder.

<HR>

<HR> kodu kullanıldığı noktada, sayfada yatay bir çizgi çizer.

<!- . . . ->

<!- . . . -> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra yorum bölümü oluşturulur ancak burada yazılan yorumlar, sayfa görüntülendiği zaman görünmez.

<A href=> . . . </A>

<A href=> . . . </A> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra söz konusu kod alanına bir yönlendirme bağlantısı eklemiş olursunuz.

<DL>

<DL> kodu bir tanım listesi oluşturur. Alt alta yazılarak başına <DL> sonunda <DT> eklenen kodlar; öğeleri, maddeleri ve madde tanımlarını sıralı bir liste olarak ifade eder.

<IMG SRC="image.gif">

<IMG SRC="image.gif"> satır içi görüntü oluşturur. image kısmına görsel adı yazıldıktan sonra .gif ya da .jpg olarak da görsel formatı eklenir.

<B> . . . </B>

<B> . . . </B> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra söz konusu metni kalın yapar.

<I> . . . </I>

<I> . . . </I> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra söz konusu metni italik yapar.

<font size="+3"...</font>

<font size="+3"...</font> kodundaki üç noktalı alan doldurulduktan sonra yazı tipini boyutunu oluşturur. +3 alanı, yazı tipi boyutuna göre değiştirilir. Büyük yazı tipi boyutlarında başlık yerine çok daha etkili bir kullanım sunar.

<table>

<table> kodu bir tablo başlatır. Alt alta yazılan <TR> kodu bir satır başlatır, <TD> kodu veri girmek için bir hücre başlatır, "/TD" kodu veri girişine son verir, "/TR" kodu satırı sonlandırır ve "/table" kodu tabloyu bitirir.

En çok kullanılan HTML kodlarını ve ne anlama geldiklerini anlatarak bu metin işaretleme dili hakkındaki bazı püf noktalardan bahsettik. Tek başına çoğu zaman pek anlam ifade etmeyen bu kodlar, tüm bir HTML metni içinde kullanıldığı zaman gerçek bir kod tabanı oluştururlar.