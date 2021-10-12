Pek çok kullanıcı tarafından bir programlama dili olarak bilinen ancak aslında bir metin işaretleme dili olarak kabul edilen HTML, tam olarak nedir merak edenler ve birçok yerde kullanabileceği bu yardımcı dili öğrenmek isteyenler için HTML’i anlattık ve ücretsiz kurslardan bazılarını listeledik.

Bir yazılımcı olmasanız bile HTML nedir, mutlaka duymuşsunuzdur. Pek çok son kullanıcı, HTML’i bir programlama dili olarak bilir. Ancak HTML bir programlama dili değildir. Temel olarak onun için bir metin işaretleme dili diyebiliriz. Yani bu dili kullanarak sıfırdan bir yazılım üretmezsiniz. Fakat o yazılımda okunur hale gelecek görsel ve metinleri bu dili kullanarak başarılı bir şekilde yazabilirsiniz.

HTML dili kullanarak yazılan tabanlar genel olarak internet sitelerine eklenen öğelerin okunabilir olması için yazılır. Hatta bir blog sahibiyseniz bile HTML kodu yazabilir ya da blogunuza eklemek istediğiniz bir öğenin hazır HTML kodunu kullanabilirsiniz. Gelin önce HTML nedir, ne işe yarar sorularını yanıtlayalım. Daha sonra ise bu yardımcı dili ücretsiz olarak öğrenebileceğiniz kursları görelim.

HTML nedir?

İlk kez 1993 yılında ortaya çıkan Hypertext Markup Language, kısaca HTML, Türkçesi ile Hiper Metin İşaretleme Dili; adından da anlaşılacağı üzere bir programlama dili değildir. HTML için en geniş tanımıyla bir metin işaretleme dili demek doğru olacaktır. Pek çok farklı sürümü olsa da günümüzde HTML5 kullanılmaktadır.

HTML dili ile yazılan tabanlar, internet sitelerinde kullanılır. Yani HTML dili kullanarak sıfırdan bir yazılım ortaya çıkarmanız imkansızdır. Bu nedenle bir programlama dili olarak kabul edilmez. Bazı yazılımların içinde HTML dili ile oluşturulmuş kod tabanları görebilirsiniz ancak bunlar yalnızca eklenen öğelerin çevrimiçi dünyada okunması için eklenmişlerdir.

HTML ne işe yarar?

En basit internet sitesinde bile onlarca, yüzlerce ve hatta binlerce farklı yazı ve görsel vardır. Bu internet sitesi, kabaca anlatmak gerekirse, internet tarayıcısı tarafında okunur ve bize gösterilir. Her bir öğe farklı bir programlama dili kullanılarak oluşturulursa internet tarayıcısının işinin ne kadar zor olacağını hayal etmek hiç zor değil.

Bu noktada devreye HTML giriyor. İnternet sitelerine eklenen tüm öğelerin, tüm internet tarayıcıları tarafından okunur olması için HTML dili kullanılır. Yani bu dil, bir nevi temel bir okunurluk kuralı oluşturur. CSS ve JavaScript gibi dillerle birlikte kullanıldığı zaman ortaya gerçek anlamda başarılı internet siteleri çıkar.

HTML dilini öğrenebileceğiniz ücretsiz Udemy kursları:

Bir Saatte Html Öğren

HTML5 ve CSS3

HTML & HTML5 Sıfırdan Kapsamlı Eğitim Seti

Temel HTML - Yeni Başlayanlar için Bir Saatte HTML

Hızlı HTML5 Programlama

Basic HTML5 Eğitim Seti

Tüm Yönleriyle HTML ve HTML5 Öğrenin

Uzun yıllardır yazılım sektöründe çalışan bilgisayar mühendisi Ercan Ayhan tarafından hazırlanan Bir Saatte Html Öğren kursunda; internet sitelerinin temel yapısının HTML dili olduğunu, daha önce hiç görmeseniz bile HTML dili ile yazmayı ve sıkça karıştırılan HTML ile CSS dili arasındaki farkı öğreneceksiniz. Kursa katılmak için Visual Studio Community ve internet tarayıcısına ihtiyacınız var. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar mühendisi Kaan Academy tarafından hazırlanan HTML5 ve CSS3 kursu sonunda bir uzman olmayacaksınız ancak HTML5 ve CSS3 dillerini orta seviye kullanmayı öğreneceksiniz. Kurs sıfırdan başlıyor. Yani eğer daha önce HTML5 ve CSS3 dilleri hakkında herhangi bir bilginiz yoksa bile bir bilgisayarınız olsun yeter. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar mühendisi Bi'DoluYazılım tarafından hazırlanan HTML & HTML5 Sıfırdan Kapsamlı Eğitim Seti sonunda yalnızca HTML dilini kullanarak bir internet sitesi nasıl tasarlanır öğrenmiş olacaksınız. Daha önce bu dile dair hiçbir bilginiz yoksa bile endişe etmeyin, kurs her şeyi sıfırdan başlayarak katılımcılarına anlatıyor. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yazılım geliştiricisi Muhammet Emin Çırak tarafından hazırlanan Temel HTML - Yeni Başlayanlar için Bir Saatte HTML kursu sonunda HTML etiketlerini öğrenecek, bir internet sitesinin temel yapısının nasıl oluşturulduğunu görecek ve kendi internet sitelerinizi hazırlayacak ustalığa kavuşmuş olacaksınız. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Kıdemli yazılım uzmanı Mustafa Demirhan tarafından hazırlanan Hızlı HTML5 Programlama kursu sonunda HTML5 ile temel programlama yapabilecek, son sürümün yeni kontrollerini öğrenecek ve gerçek WEB 2.0 nedir görmüş olacaksınız. Kursa başlamak için daha önce HTML hakkında temel bilginiz olması gerekiyor ancak bir uzman olmanıza gerek yok. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Web geliştiricisi Yunus Çeçen tarafından hazırlanan Basic HTML5 Eğitim Seti ile birlikte kendi internet sitenizi oluşturmak için gerekli ilk adımı atmış olacaksınız. Kurs sonunda internet sitelerinin temel yapısını görecek, HTML etiketlerini öğrenecek, HTML ile internet tarayıcıları arasındaki ilişkiyi anlamış olacaksınız. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar programcısı Ahmet Terkir tarafından hazırlanan Tüm Yönleriyle HTML ve HTML5 Öğrenin kursu sonunda HTML dili hakkında temel bilgi sahibi olacak, internet sitesi tasarım aşamalarını öğrenecek, bol bol örnek kullanım görecek ve bir internet sitesinin tasarım öncesi süreci hakkında fikir sahibi olacaksınız. Kursun Udemy sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Bilinenin aksine bir programlama dili olmayan HTML nedir, ne işe yarar gibi merak edilen soruları yanıtladık ve ücretsiz HTML öğrenebileceğiniz kursları listeledik. HTML başlı başına bir programlama dili olmamasına rağmen en yaygın kullanılan metin işaretleme dili olduğu için öğrenmek epey işinize yarayacaktır.