Samsung ve Apple, 2024'ün ikinci çeyreğinde de akıllı telefon pazarını domine ederken Xiaomi de en çok satan 10 model arasına kendi modellerinden sokmayı başardı.

Akıllı telefon pazarında Samsung ve Apple'ın amansız rekabeti son hızla devam ediyor. İki teknoloji devi bir kez daha en çok satan 10 akıllı telefon modelinden dokuzunun üreticisi olmayı başardı. Listedeki son isim ise Redmi markası ile Xiaomi'ye ait.

Xiaomi listeye döndü

Counterpoint Araştırma'nın Küresel Aylık Telefon Model Satış Takip araştırmasına göre bu yılın ikinci çeyreğinde esas sürpriz ise Xiaomi. Firma, hem geçtiğimiz yılın aynı döneminde hem de geçtiğimiz iki çeyrekte ilk ona girmeyi başaramamış, liste tamamen Samsung ve Apple cihazlardan oluşmuştu.

Araştırmaya göre yılın ikinci çeyreğinde en yüksek satış yüzdesine ulaşan üç cihaz da iPhone 15 serisinde yer alıyor. Bu cihazlar yukarıdan aşağıya doğru iPhone 15, iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro olarak sıralanıyor. Apple'ın listedeki son cihazı ise iPhone 14.

Samsung ise Galaxy A15 5G, Galaxy A15 4G modelleri ile ciddi bir satış yaparken, Galaxy A55, Galaxy S24 Ultra ve Galaxy A05 de listedeki diğer Samsung modelleri olarak karşımıza çıkıyor.

Listedeki onuncu ve son akıllı telefon ise Redmi 13C 4G ve bu cihaz, son çeyrekteki satışların yüzde 1,5'ine sahip.