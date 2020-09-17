Dünyanın En Çok Takipçiye Sahip 10 TikTok Fenomeni

TikTok, dünya çapında milyonlarca kullanıcıya sahip ve ünü her geçen gün yayılmaya devam ediyor. Sadece Türkiye'de 30 milyondan fazla kullanıcısı bulunan TikTok, izlenme rekorları kıran fenomenlere de ev sahipliği yapıyor. TikTok'ta en fazla takipçiye sahip 10 Tiktoker'ı detaylarıyla birlikte sizler için inceledik.

TikTok, bütün dünyada ün salmış bir sosyal medya platformu. Dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılar, çekmiş oldukları videolarla izleyenlere keyifli bir şölen sunuyor. En dikkat çekici ve eğlenceli videoları yayınlayanlar ise, birer fenomene dönüşüyor.

Milyonlarca takipçisi bulunan Tiktoker, yani TikTok fenomenleri, ünlü olmakla kalmayıp bir de bu işten güzel para kazanıyorlar. Kaliteye gerçekten önem veren, TikTok takipçi hilesi gibi kolay yollardan değil de emekleriyle dünya çapında ünlü olmuş en çok takipçiye sahip 10 Tiktoker’ı sizler için listeledik.

En çok takipçiye sahip TikTok hesapları:

Charli D’amelio - 87 milyon Addison Rae - 60 milyon Zach King - 50 milyon Loren Gray - 47 milyon TikTok - 47 milyon Spencer X - 44 milyon Riyaz - 43 milyon Michael Le - 39 milyon Dixie D'Amelio - 38 milyon Will Smith - 37 milyon

10. Will Smith

Takipçi sayısı: 37 milyon

Beğeni sayısı: 180 milyon

Listemize beyazperdeden görmeye alışkın olduğumuz ünlü Hollywood yıldızı Will Smith ile başlıyoruz. Aktörlük konusunda zaten son derece başarılı olan Will Smith, hayranlarını TikTok üzerinden güldürmeye devam ediyor.

Smith, TikTok’ta video yayınlamaya 2019 yılında başlamış ve o günden beri sahip olduğu takipçi sayısı bir hayli fazla. Ünlü oyuncunun çektiği videolar herkesi güldürecek türden. Ancak Smith, ara sıra duyarlı paylaşımlar da yapmayı unutmuyor. TikTok hesabı olan dünyaca ünlülerin arasında Miley Cyrus, Cardi B ve Alicia Keys gibi isimler de bulunuyor.

Dixie D'Amelio

Takipçi sayısı: 38 milyon

Beğeni sayısı: 1 milyar

Dixie D’amelio, bir TikTok yıldızı olmasının yanı sıra aynı zamanda YouTube’da eserlerini yayınlayan bir şarkıcı. 2020 yılında YouTube’da Attaway General adlı bir seride yer alan Dixie, TikTok üzerinden komik ve eğlenceli videolar yayınlamaya devam ediyor.

Dixie D’Amelio ve kardeşi Charlie D’Amelio’nun TikTok’ta fırtınalar estirdiğini söyleyebiliriz. Dixie, paylaştığı eğlenceli videoların yanı sıra profilinde beğendiği ürünlerin de tanıtımını yapmayı ihmal etmiyor.

Michael Le

Takipçi sayısı: 39 milyon

Beğeni sayısı: 1 milyar

JustMaiko adıyla da tanınan Michael Le, Florida’lı bir dansçı, koreograf ve sosyal medya fenomeni. Michael, TikTok 2016 yılında Musical.ly olarak bilinirken kendi danslarını sergilediği videoları paylaşmaya başladı ve o günden beri sosyal medyanın birçok platformlarında yoğun ilgi görmeye başladı.

Riyaz

Takipçi sayısı: 43 milyon

Beğeni sayısı: 2 milyar

Riyaz Aly, Hindistan’da oldukça popüler bir sosyal medya fenomeni. TikTok sayfasındaki videolarla oldukça ilgi geçen Riyaz profilinde çeşitli videolara yer veriyor. Riyaz, TikTok fenomeni olmasının yanı sıra kendi ülkesinde aktörlük ve modellik de yapıyor.

Spencer X

Takipçi sayısı: 44 milyon

Beğeni sayısı: 1 milyar

Spencer X, 44 milyon takipçisine TikTok videoları çeken ünlü bir beatbox sanatçısı. New York’ta doğup büyüyen artist, zamanla çıkarmış olduğu şarkılarla ün yapmış ve Alicia Keys, Marshmallow, Sean Kingston gibi ünlü isimlerle ortak eserlere imza atmış.

Spencer, TikTok üzerinden sadece beatbox videoları paylaşmıyor. Son derece eğlenceli bir mizah anlayışına sahip olan sosyal medya fenomeni profilinde kendi yazıp oynadığı küçük senaryolara da yer veriyor.

TikTok

Takipçi sayısı: 47 milyon

Beğeni sayısı: 238 milyon

TikTok’ın kendi hesabı, en çok takipçiye sahip TikTok hesaplarında altıncı sırada geliyor. TikTok, gününüzü güzelleştirin sloganıyla TikTok kullanıcılarının uygulamayı daha profesyonel bir şekilde kullanabilmesi için nasıl yapılır videoları yayınlıyor.

TikTok’un kendi hesabında, uygulamada nasıl canlı yayın yapılır ya da kapak fotoğrafına metin nasıl eklenir gibi soruların cevabını bulabilir, eğer bir fenomen olma yolunda ilerliyorsanız, profilinizin daha profesyonel bir şekilde görünmesini sağlayabilirsiniz.

Loren Gray

Takipçi sayısı: 49 milyon

Beğeni sayısı: 3 milyar

TikTok’a 2015 yılında katılan Loren Gray, internette Loren Gray Beech takma adıyla bilinen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni. Loren, sosyal medya mecralarında adını duyurmaya başladığından beri hem sesiyle hem de dans videolarıyla büyük ilgi görüyor. Loren şu anda TikTok’ta 49, Instagram’da ise 20 milyon takipçiye sahip.

Zach King

Takipçi sayısı: 50 milyon

Beğeni sayısı: 570 milyon

Asıl adıyla Zachary Michael King olan Zach, Amerika’lı bir Tiktoker ve film yapımcısı. Eskiden TikTok benzeri bir sosyal medya platformu olan Vine’da da son derece ünlü olan Zach King, 1990 doğumlu ve kökeni hem Çin’e hem de Avusturalya’ya dayanıyor.

2016 yılında TikTok’a katıldığından beri izlenme rekorları kıran Zach şu anda TikTok’ta en çok izlenen üçüncü kişi olarak sırada yerini alıyor. Zach, eskiden beri en çok sihir yapıyormuş gibi davrandığı videolarla ününe ün katmaya devam ediyor.

Addison Rae

Takipçi sayısı: 60 milyon

Beğeni sayısı: 4 milyar

Tam adıyla Addison Rae Easterling, Amerikalı bir TikToker ve bir dansçı. Henüz 2000 doğumlu olmasına rağmen sosyal medyada bir hayli başarılı işlere imza atan Addison Rae, Forbes dergisi tarafından 2020 yılında TikTok’tan en çok gelir elde eden isim olarak seçildi.

Addison, dans etmeye henüz 6 yaşındayken başlamış ve o gün bugündür dans onun için bir tutku haline gelmiş. Katıldığı yarışmalarla birincilikler elde eden Addison hünerlerini sosyal medyaya taşıyarak ünlü bir isim haline gelmeyi başarmış. Addison aynı zamanda TikTok işbirliği ile kurulan Hype House adlı dans grubunun da bir üyesi.

Charli D’Amelio

Takipçi sayısı: 87 milyon

Beğeni sayısı: 7 milyar

Charli D’amelio, henüz 16 yaşında ve takipçi sayısı yine bir hayli yüksek olan Dixie D’Amelio’nun kız kardeşi. Ünlü bir TikToker ver dansçı olan Charli, New York Times tarafından TikTok’un hükümdar kraliçesi olarak adlandırılıyor.

Charli, şu anda TikTok’ta en fazla takipçiye ve beğeni sayısına sahip olan kişi olarak listenin ilk sırasında yerini alıyor. Yayınlamış olduğu eğlenceli ve dans videolarla sadece 10 ay gibi kısa bir sürede zirveye oturan Charli, günlük olarak video yüklemeye devam ediyor.