Yurt dışı seyahatinde rahatça internet kullanabilmek için bir SIM kart almak, havalimanlarında operatör aramak veya yüksek dolaşım ücretleri ödemek artık tek seçenek olmaktan çıktı.

Artık eSIM sayesinde telefonunuza dijital bir SIM profili yükleyerek gittiğiniz ülkede internete kolayca bağlanabiliyorsunuz. Üstelik işlemler için saatler harcamanıza da gerek yok!

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Peki en iyi eSIM uygulamaları hangileri? Seyahatinize uygun bir eSIM uygulamasını nasıl seçmelisiniz? Merak etmeyin, aklınızdaki tüm soruların cevabını bu rehberimizde bulabilirsiniz.

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En İyi eSIM Uygulamaları

2026 yılında kullanabileceğiniz eSIM uygulamaları arasında pek çok seçenek öne çıkıyor ancak her uygulama da aynı sonucu vermeyebiliyor. Özellikle hangisini kullanacağınıza bir türlü karar veremiyor olabilirsiniz. Kimi sık seyahat edenlere, kimi sınırsız internet arayanlara, kimi de uygun fiyatlı paket isteyenlere yönelik. Peki bu uygulamaların öne çıkan özellikleri neler?

Uygulama Global paket kapsamı Öne çıkan özelliği eSIM.io 200'den fazla destinasyon Tek eSIM profili ve kullandıkça öde Roamless 200+ destinasyon (Pay As You Go) Süresi dolmayan bakiye ve esnek ödeme MobiMatter 200'den fazla destinasyon (pakete göre değişiyor) 20'den fazla sağlayıcının paketlerini karşılaştırma Airalo 168 ülke (Discover Global) Global, bölgesel ve ülkeye özel paketler Ubigi 200+ destinasyon World global paketleri aloSIM 147 ülke (Global paket) Hushed üzerinden ABD veya Kanada numarası Holafly 142 ülke Sınırsız internet BNESIM 140 ülke Süresi dolmayan internet paketleri

1. eSIM.io

eSIM.io, dünya genelinde seyahat eden kullanıcılar için geliştirilmiş eSIM platformlarından biri. Uygulamanın OneSIM özelliği sayesinde tek bir eSIM profiliyle 190'dan fazla ülke ve bölgede internet kullanabiliyorsunuz. Böylece her ülke değiştirdiğinizde yeni bir dijital SIM profili yüklemek zorunda kalmıyorsunuz.

Platformun dikkat çeken taraflarından biri de farklı ödeme seçenekleri sunması. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre belirli süreli veri paketleri satın alabiliyor veya kullandıkları internet miktarı üzerinden ücretlendirilen modeli tercih edebiliyor.

2. Roamless

Roamless, global eSIM pazarında farklı ödeme modeliyle öne çıkan servislerden biri. Uygulamanın en önemli avantajı da tek bir global eSIM profilini 200'den fazla ülke ve bölgede kullanabilme fırsatı. Bir defa eSIM yükledikten sonra desteklenen bölgelerde yeni bir profil satın alıp kurmak zorunda kalmıyorsunuz.

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Roamless'ın Pay As You Go sisteminde yüklediğiniz bakiyenin kullanım süresi dolmuyor. Böylece bir seyahatinizde kullanmadığınız kredileri sonraki seyahatlerinizde de değerlendirebiliyorsunuz. Üstelik bu krediler 200'den fazla destinasyonda kullanılabiliyor. Ancak internetin MB başına ücreti gidilen ülkeye göre değişiyor. Sabit internet paketleri ise ayrıca kendi geçerlilik sürelerine ve kapsama koşullarına sahip.

3. MobiMatter

MobiMatter, diğer uygulamalardan biraz farklı çalışma sistemine sahip. Yalnızca kendi internet paketlerini sunmak yerine farklı Airalo, Ubigi ve farklı mobil internet sağlayıcıları da dahil olmak üzere 20'den fazla eSIM sağlayıcısının tekliflerini bir araya getiren bir pazar yeri olarak hizmet veriyor. Platformda 200'den fazla destinasyona yönelik paket bulunuyor.

Bu sayede seyahat edeceğiniz ülkeye veya bölgeye göre farklı internet seçeneklerini fiyat, kota ve kullanım süresi bakımından karşılaştırabiliyorsunuz.

4. Airalo

Airalo, seyahat eSIM'i alanında en bilinenlerden biri. Dünya genelinde 200'den fazla konumda hizmet veren uygulama, ülkeye özel, bölgesel ve global internet paketleri sunuyor. Özellikle sık seyahat eden kullanıcıların farklı ülkeler için ayrı ayrı SIM kart satın alma ihtiyacını ortadan kaldırması önemli bir avantaj.

Airalo'nun global seçenekleri de Discover adıyla sunuluyor ve bu paketler 168 ülkede bağlantı sağlıyor. Kullanıcılar seyahat sürelerine göre farklı internet kotaları ve geçerlilik süreleri arasından seçimini yapabiliyor.

5. Ubigi

Ubigi, tek bir eSIM profiliyle farklı ülkelerde internet kullanmak isteyenlerin değerlendirebileceği servislerden biri. 200'den fazla destinasyonda mobil bağlantı sunan platform, dünya genelindeki yerel operatörlerle iş birliği yaparak 4G ve 5G internet hizmeti sağlıyor. Uygulamanın World adıyla sunduğu global paketler farklı internet kotaları ve geçerlilik süreleriyle geliyor. Örneğin 30 günlük paketlerden 360 günlük paketlere, aylık yenilenen internet seçeneklerinden sınırsız paketlere kadar farklı alternatifler mevcut.

6. aloSIM

aloSIM, yurt dışı seyahatlerinde farklı ülkelerde internet kullanmak isteyenlere global eSIM paketi sunuyor. Platformun Global paketinde 147 ülke kapsama alanına dahil ediliyor. Bunun yanında aloSIM'in genel hizmet ağı 200'den fazla destinasyona ulaşıyor. Bu iki rakamın farklı paket ve hizmet kapsamlarını ifade ettiğini belirtelim.

aloSIM'in dikkat çeken tarafı ise Hushed entegrasyonu. Kullanıcılar, ABD veya Kanada numarası üzerinden arama ve mesajlaşma imkanına erişebiliyor.

7. Holafly

Holafly, özellikle seyahat sırasında yüksek miktarda internet tüketen kullanıcıların değerlendirebileceği bir eSIM uygulaması. Platformun en büyük avantajı, global paketinde 142 ülkede sınırsız internet sunması. Böylece her gün kaç GB internet kullandığınızı hesaplamanız veya paketinizin bitmesinden endişe etmeniz gerekmiyor.

Holafly'ın sınırsız internet paketlerinde dikkat edilmesi gereken önemli bir ayrıntı da internet paylaşımı. Telefonunuzun internetini bilgisayar veya tablet gibi başka cihazlarla paylaşabiliyorsunuz ancak Global paketinde hotspot üzerinden paylaşılabilen internet miktarı günlük 1 GB ile sınırlandırılıyor.

8. BNESIM

BNESIM, global eSIM pazarında farklı paket seçenekleriyle dikkat çeken platformlardan biri. Global eSIM paketi 140 ülkede kullanılabiliyor. Kullanıcılar ihtiyaçlarına göre farklı internet kotaları ve geçerlilik süreleri arasından seçim yapabiliyor. Böylece kısa süreli seyahatlerin yanı sıra daha uzun süre yurt dışında kalanlar için de alternatifler bulunuyor.

BNESIM'in en önemli avantajlarından biri ise süresi dolmayan internet paketleri. Platform, Global paketinde hem 30 gün geçerli hem de son kullanma tarihi bulunmayan veri seçenekleri sunuyor. Böylece özellikle sık seyahat eden kullanıcılar, süresiz paketlerden satın aldıkları interneti sonraki seyahatlerinde de kullanabiliyor.

eSIM Uygulaması Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

Global eSIM uygulaması seçerken yalnızca kapsanan ülke sayısına odaklanmak doğru olmayacaktır. Çünkü 200'den fazla ülkede hizmet veren bir uygulamanın global paketi çok daha az sayıda ülkeyi kapsayabiliyor. Dolayısıyla eSIM uygulaması seçerken aşağıdaki ayrıntılara dikkat etmeniz faydalı olur:

Global paket kapsamı: Gideceğiniz ülkelerin satın alacağınız global paketin içerisinde bulunduğundan emin olun.

Gideceğiniz ülkelerin satın alacağınız global paketin içerisinde bulunduğundan emin olun. İnternet kotası: Yalnızca harita ve mesajlaşma kullanacaksanız düşük kotalı paketler yeterli olabilir. Video izliyor veya sürekli görüntülü görüşme yapıyorsanız daha yüksek internet sunan seçenekleri değerlendirebilirsiniz.

Yalnızca harita ve mesajlaşma kullanacaksanız düşük kotalı paketler yeterli olabilir. Video izliyor veya sürekli görüntülü görüşme yapıyorsanız daha yüksek internet sunan seçenekleri değerlendirebilirsiniz. Geçerlilik süresi: Paketlerin 7, 15, 30, 90 veya 365 gün gibi farklı kullanım süreleri olabilir. Seyahatinizin uzunluğuna göre seçim yapın.

Paketlerin 7, 15, 30, 90 veya 365 gün gibi farklı kullanım süreleri olabilir. Seyahatinizin uzunluğuna göre seçim yapın. İnternet paylaşımı: Telefonunuzdaki interneti bilgisayarınıza ya da tabletinize aktarmak istiyorsanız hotspot desteğini kontrol edin.

Telefonunuzdaki interneti bilgisayarınıza ya da tabletinize aktarmak istiyorsanız hotspot desteğini kontrol edin. Bağlantı hızı: Gideceğiniz ülkede hangi operatörlerin desteklendiğine ve 4G/5G bağlantı seçeneklerine göz atın.

Gideceğiniz ülkede hangi operatörlerin desteklendiğine ve 4G/5G bağlantı seçeneklerine göz atın. Ödeme modeli: Sabit kotalı paketler, sınırsız internet ve kullandıkça öde seçenekleri arasında ihtiyaçlarınıza uygun olanı belirleyin.

eSIM kullanmak için telefonunuzun uyumlu olması gerekir mi?

Evet, her akıllı telefon eSIM teknolojisini destekleyemeyebiliyor. Bu nedenle herhangi bir eSIM uygulamasını indirmeden önce telefonunuzun bu teknolojiyle uyumlu olup olmadığını kontrol etmelisiniz.

iPhone tarafında XS, XS Max, XR ve sonraki modellerin büyük bölümü eSIM desteği sunuyor. Google Pixel tarafında Pixel 3a ve sonraki modellerde bu özellik bulunabiliyor. Samsung tarafında ise Galaxy S20 serisinden itibaren pek çok modelin yanı sıra belirli Galaxy Z ve A serisi cihazlarda da eSIM desteği mevcut.

Fakat telefonun satıldığı ülkeye, donanım sürümüne ve operatör desteğine göre eSIM özelliği değişiklik gösterebiliyor. Örneğin bazı Google Pixel 3a modellerinde eSIM desteği bulunmuyor. Ayrıca cihazınızın başka bir operatörün eSIM profilini kullanabilmesi için operatör kilidinin kaldırılmış olması gerekiyor. Bu nedenle satın alma işleminden önce telefonunuzun tam modelini üreticinin uyumluluk listesinde kontrol etmelisiniz.