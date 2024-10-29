Eviniz için en uygun kombiyi arıyorsanız, az yakan ve bütçe dostu seçeneklere göz atmalısınız. Doğru kombi seçimiyle hem ısınma konforunu artırabilir hem de enerji tasarrufu sağlayabilirsiniz. Günümüzün en iyi modelleri, yüksek verimlilik ve kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor. Kış aylarında masraflarınızı azaltmak için en ideal kombi seçeneklerine birlikte göz atalım.

Soğuk günlerde evinizin konforunu sağlarken bütçenizi de koruyacak en iyi kombi seçeneklerini mi arıyorsunuz? Az yakan, tasarruflu ve dayanıklı kombilerle hem enerji verimliliği sağlamak hem de kış aylarında rahat etmek mümkün. "En iyi kombi hangisi?" ve "Enerji verimliliği sağlayan kombi hangisi?" diye soruyorsanız, cevabı bu içeriğimizde bulabilirsiniz.Sizin için hazırladığımız kombi tavsiyeleriyle en ideal modeli bulabilirsiniz.

"Bu içerik 28.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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En iyi kombi tavsiyeleri:

Demirdöküm Nitromix P 24 kW Tam Yoğuşmalı Kombi, enerji verimliliği ve yüksek performansı ile dikkat çeken bir modeldir. A sınıfı enerji sınıfına sahip bu kombi, %92'ye varan ısıtma verimliliği sunarak kullanıcılarına düşük enerji tüketimi ile maliyet avantajı sağlar. Kompakt tasarımı sayesinde sınırlı alanlarda bile rahatlıkla kullanılabilir. Donma koruma, otomatik hava atma programı ve yerden ısıtma uyumu gibi ek özellikleri ile güvenli bir ısıtma çözümü sunar.

Tip: Tam yoğuşmalı

Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su

Enerji sınıfı: A

Enerji verimliliği (Isıtma): %92

Enerji verimliliği (Su Isıtma): %86

Isıtma kapasitesi: 24.30 kW

Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm

Kullanıcı yorumu:

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Baymak Duo Tec Compact Premix 24 kW Yoğuşmalı Kombi, yüksek verimlilik ve düşük emisyon değerleriyle dikkat çeken bir kombi modelidir. Yoğuşmalı teknolojisi sayesinde hem ısıtma hem de sıcak su ihtiyacını karşılar. Düşük enerji tüketimi ile bütçe dostu bir seçenek sunarken, kullanıcı konforunu artıran özellikleriyle de öne çıkar. Premix teknolojisi ile birlikte, bu kombi, güvenli ve verimli bir ısınma deneyimi sağlar.

Baca tipi: hermetik

Isıtma tekniği: yoğuşmalı

Kapasite: 24 kW

Maksimum verim: %106,4

Kısmı yük verimi (dönüş 30 derece): %108,7

Maksimum ısı yükü: 22.6 kW

Minimum ısı yükü: 4.5 kW

Maksimum ısıtma gücü: 22.1 kW

Isıtma devresi maksimum çalışma basıncı: 3 bar

Hermetik baca boyutu: 60/100 mm

Doğalgaz besleme basıncı: 20 mbar

Elektrik yükü: 145 W

Kullanıcı yorumu:

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E.C.A Proteus Premix 24 kW Yoğuşmalı Kombi, yüksek enerji verimliliği ve kompakt tasarımı ile dikkat çeken bir modeldir. %107,5 verim sağlayarak hem doğalgaz hem de LPG ile çalışabilme imkanı sunar. Bu kombi, sessiz çalışma özelliği ve düşük emisyon değerleri ile çevre dostu bir seçenektir. Akıllı oda termostatı ile uzaktan kontrol edilebilme özelliği, kullanıcı konforunu artırmaktadır. Ek olarak donmaya karşı koruma ve otomatik by-pass sistemi gibi güvenlik özellikleri ile öne çıkar.

Tip: Tam yoğuşmalı

Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su

Enerji sınıfı: A

Enerji verimliliği (Isıtma): %92

Enerji verimliliği (Su Isıtma): %86

Isıtma kapasitesi: 24 kW

Boyutlar: 678 x 410 x 288 mm

Kullanıcı yorumu:

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Alarko Super Fit SUF 24 Premiks Tam Yoğuşmalı Kombi, yüksek enerji verimliliği ve kompakt tasarımıyla dikkat çekiyor. Kullanıcıların en dar alanlarda bile rahatlıkla kullanabileceği bu model, %97,9’a varan verim ile ekonomik bir ısınma sağlar. Paslanmaz çelik eşanjör ve modülasyonlu fanı sayesinde uzun ömürlü bir performans sunarken, kullanıcı dostu LCD ekranı ile basit bir kullanım imkanı tanıyor.

Enerji Sınıfı: A

Enerji Verimliliği (Isıtma): %92

Enerji Verimliliği (Su Isıtma): %86

Isıtma Kapasitesi: 24,30 kW

Kullanım Suyu Debisi: 13 l/dk

Boyutlar: 437 x 640 x 256 mm

Kullanıcı yorumu:

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Buderus Logamax Plus GB122i 24 kW Yoğuşmalı Kombi yüksek enerji verimliliği ve kompakt tasarımı ile dikkat çeken bir kombidir. Bu model, 24 kW ısıtma kapasitesine sahip olup, 30 kW sıcak su sağlama yeteneği ile kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılar. Yoğuşma teknolojisi sayesinde %94 enerji verimliliği sunarak, enerji tasarrufu sağlarken, 1:10 modülasyon oranı ile düşük ısı ihtiyaçlarında bile etkili bir performans sergiler.

Tip: Tam yoğuşmalı

Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su

Enerji sınıfı: A

Enerji verimliliği (Isıtma): %94

Enerji verimliliği (Su Isıtma): %94

Isıtma kapasitesi: 24 kW

Sıcak su kapasitesi: 30 kW

Boyutlar: 700 x 400 x 300 mm

Ses seviyesi: 44 dB(A)

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Daikin, modern teknolojiyle tasarlanmış bir ısıtma çözümü sunuyor. Kombi, yüksek verimlilik ve düşük enerji tüketimi ile dikkat çekiyor. Özellikle ısıtma ve sıcak su ihtiyacını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Daikin’in özel teknolojisi sayesinde bu kombi, otomatik gaz adaptasyonu ve premix yanma teknolojisi ile hem güvenli hem de verimli bir kullanım sunar.

Tip: Tam yoğuşmalı

Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su

Enerji sınıfı: A

Enerji verimliliği (Isıtma): %109

Enerji verimliliği (Su Isıtma): %86

Isıtma kapasitesi: 24 kW

Boyutlar: 600 x 410 x 290 mm

Ses seviyesi: 49 dB

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Warmhaus Ewa 24 kW Tam Yoğuşmalı ERP'li Kombi, modern teknoloji ile tasarlanmış yüksek verimli bir ısıtma çözümüdür. Çevre dostu özellikleri ve düşük enerji tüketimi ile öne çıkar. Bu kombi, hem ısıtma hem de sıcak su ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. Elektronik gaz adaptif sistemi sayesinde tam yanma sağlarken yüksek tasarruf sunar.

Tip: Tam yoğuşmalı

Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su

Enerji sınıfı: A

Enerji verimliliği (Isıtma): %108

Enerji verimliliği (Su Isıtma): %86

Isıtma kapasitesi: 24 kW

Boyutlar: 600 x 410 x 290 mm

Ses seviyesi: 52 dB

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Viessmann Vitodens Trend 25/29 kW Tam Yoğuşmalı Kombi, yüksek verimlilik ve kullanıcı dostu özellikleriyle dikkat çeken modern bir ısıtma çözümüdür. Vitodens serisi, özellikle enerji verimliliği ve dayanıklılığı ile öne çıkmaktadır. Bu model, akıllı kontrol sistemleri sayesinde enerji tüketimini optimize ederken yüksek sıcak su konforu sağlar.

Tip: Tam yoğuşmalı

Temel fonksiyon: Isıtma + sıcak su

Enerji sınıfı: A

Enerji verimliliği (Isıtma): %98

Enerji verimliliği (Su Isıtma): %85

Isıtma kapasitesi: 25 kW

Boyutlar: 700 x 400 x 350 mm

Ses seviyesi: 50 dB

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