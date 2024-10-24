Soğuk havalar kapımızı çalmışken, evde sıcacık bir ortam yaratmanın yollarını arıyoruz. Elektrikli ısıtıcılar, pratik kullanımları ve enerji tasarrufu sağlayan modelleriyle bu dönemde vazgeçilmez hâle geliyor. Ancak doğru ısıtıcıyı seçmek hem bütçeniz hem de konforunuz açısından önemli.

Elektrikli ısıtıcı seçerken enerji verimliliği en önemli faktörlerden biridir. Yüksek watt gücüne sahip cihazlar hızlı ısıtır ancak enerji tüketimi fazladır, bu yüzden en az yakan elektrikli ısıtıcı modelleri tercih edilebilir. Dikey elektrikli ısıtıcılar, dar alanlarda bile etkili ısı dağılımı sağlar. "En iyi elektrikli ısıtıcı hangisi?" sorusuna yanıt arayanlar için rehber niteliğinde bir içerik hazırladık.

"Bu içerik 23.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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En iyi elektrikli ısıtıcı önerileri

Kumtel Ex 23 Süper Ecoray 2300 Watt İnfrared Isıtıcı, geniş alanlarda hızlı ve verimli ısınma sağlayan bir model. Enerji tasarrufu sunan yapısı ve dayanıklı tasarımıyla öne çıkıyor.

2300 watt gücünde

Termostat özellikli

30 m² kapalı, 20 m² açık alan ısıtma kapasitesi

Devrilme emniyeti

IPX2 yağmura karşı koruma

Havayı kurutmayan infrared teknoloji

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Luxell LX-2820 1500 Watt Quartz Isıtıcı, kompakt yapısıyla etkili ısı sağlayan bir modeldir. Enerji tasarrufu ön planda tutularak tasarlanmış bu ısıtıcı, özellikle küçük ve orta büyüklükteki yaşam alanları için uygundur.

1500 Watt güç

3 Quartz tüp

Devrilme emniyeti

Aşırı ısınmaya karşı koruma

Zamanlayıcı fonksiyonu

Kolay taşınabilir tasarım

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Kumtel LX6331 Fanlı Isıtıcı, kompakt boyutları ve yüksek performansıyla ev ve ofis ortamları için pratik bir çözüm sunuyor. Alev almayan plastik gövdesi ve 3 kademeli güç ayarı sayesinde güvenli kullanım sağlıyor. Bu model, sıcak ve soğuk hava üfleme fonksiyonlarına sahip olup hem yaz hem de kış aylarında kullanılabiliyor. Ayrıca duvara monte edilebilme özelliği ve hafif yapısı sayesinde kolay taşınabilir.

2000 Watt güç

3 kademeli güç: vantilatör, düşük (1000 W), yüksek (2000 W)

Sıcak ve soğuk hava üflemeli

Duvara monte edilebilir

24 m² alanı ısıtma kapasitesi

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Bosch HC 4000-20 Elektrikli Konvektör Isıtıcı, 2000W gücüyle 20 metrekareye kadar olan alanları ısıtmak için uygun bir elektrikli ısıtıcıdır. Hem zemin hem de duvara montaj seçenekleri sunarak farklı oda düzenlerine uyum sağlar. Cihaz, ayarlanabilir termostat, haftalık programlanabilir zamanlayıcı ve açık pencere algılama ile donma koruma gibi enerji tasarrufu sağlayan özellikler içerir. Ayrıca splash koruması (IP24) sayesinde banyo gibi nemli ortamlarda kullanıma uygundur. Aşırı ısınmaya karşı koruma ve çocuk güvenliği kilidi gibi ek güvenlik özellikleri de mevcuttur.

2000W ısıtma kapasitesi

Zemin veya duvar montajı

IP24 suya karşı koruma

Programlanabilir zamanlayıcı ve enerji tasarruflu modlar

12°C ile 28°C arasında ayarlanabilir sıcaklık

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Ufo Micatronic 2300 W UK Dikey Isıtıcı, yüksek performansı ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir elektrikli ısıtıcıdır. Dikey kullanım imkânı sunarak çeşitli alanlarda etkili ısıtma sağlar.

2300 W (5 kademeli güç ayarı: 1.3 / 1.6 / 1.9 / 2.1 / 2.3 kW)

Uzaktan kumanda ve dijital LCD ekran

Devrilme emniyeti ve aşırı ısınma koruma sistemi

Verimli kullanım için mesafe algılama sensörü

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Luxell HC 2947 Konveksiyonel Isıtıcı, 2500W gücüyle etkili ısıtma performansı sunan bir modeldir. Özellikle soğuk kış günlerinde bireysel alanların ısıtılmasında sıkça tercih edilen bu ısıtıcı, şık tasarımı ve pratik kullanımı ile dikkat çekiyor.

1125W ile 2500W arasında değişken güç ayarı.

Ayarlanabilir termostat

Yüksek ısı kontrol sistemi

Aç-kapa anahtarlı kontrol

Duvara monte edilebilir.

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Raks PF 20 STX 2000 W Fanlı Isıtıcı, kış aylarında sıcak bir ortam sağlamak için tasarlanmış pratik bir üründür. Fanlı ısıtma sistemi sayesinde bulunduğunuz alanı hızlıca ısıtabilir, yaz aylarında ise soğuk üfleme fonksiyonu ile ferah bir ortam yaratabilirsiniz. Taşınabilir ve hafif yapısıyla evde, ofiste ya da farklı kapalı alanlarda kolaylıkla kullanılabilir.

2000 W güç

İki kademeli ısıtma seçeneği

Soğuk üfleme özelliği

Yatay ve dikey kullanım imkânı

Otomatik kapanma özelliği (devrilme ve örtülme durumlarında)

Ergonomik ve modern tasarım

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Veito CH1800 RE Ayaklı Karbon Infrared Isıtıcı, odanızı anında ısıtma yeteneği ile dikkat çekiyor. Hafif alüminyum yapısı sayesinde kolayca taşınabilirken uzaktan kumandası ile kullanım kolaylığı sağlıyor. Dijital termostatı sayesinde otomatik ısı ayarı yaparak istenilen sıcaklık seviyesini koruyor.

1700 W Karbon filament

Uzaktan kumanda

Dört kademe güç ayarıyla 800W, 1100W, 1400W ve 1700W seçenekleri

Dijital termostat sayesinde oda sıcaklığını otomatik olarak ayarlama.

Zaman ayarı sayesinde kullanım süresini programlama imkânı

Devrilme emniyeti

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İvigo Elektrikli Panel Konvektör Isıtıcı, özellikle bebek ve çocuk odalarında tercih edilen bir model olarak karşımıza çıkıyor. Akıllı çocuk kilidi ile güvenle kullanabilirsiniz. Eletronik zamanlayıcı özelliği sayesinde kapanma süresini ayarlayabilirsiniz; yani otomatik açılır ve otomatik kapanır bir ısıtıcı. Enerji tüketim göstergesi ile ne kadar enerji harcadığını kontrol ederek elektrik tasarrufu sağlayabileceğiniz bir model.

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Ayaklı veya taşınabilir ısıtıcı yerine halılarınızın altına yerleştirebileceğiniz bu ısıtıcı, su geçirmez özelliğe sahip. Isıyı homojen bir şekilde dağıttığı için kapladığı bütün alan ısınmaya başlar. Herhangi bir kurulum gerektirmez; ürünü halınızın altına yerleştirin ve fişini takın. Taşınabilir olması da onu daha kullanışlı hâle getiriyor. Farklı boyut seçenekleri ile dilediğiniz boyuttaki halınız için kullanabilirsiniz.

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