Kötü Amaçlı Yazılım (Malware) Temizliği İçin Programlar

Malware yani Türkçesi ile "kötü amaçlı yazılım" bulaşmış bir telefon ya da bilgisayar, kullanıcının hayatını kabusa çevirebilir. Fakat bilişim dünyasındaki tüm sorunlar gibi bu da çözümsüz değil. Sizin için bilgisayar ve akıllı telefonda güvenle kullanabileceğiniz en iyi malware temizleme programları ve mobil uygulamaları listesi hazırladık.

Akıllı telefonunuzu ya da bilgisayarınızı kullanırken hiç beklenmedik anda bazı sorunlarla karşılaştığınız zaman ilk olarak bu sorunlara cihaza bulaşmış bir virüsün ya da malware yani kötü amaçlı yazılımın neden olduğunu düşünmelisiniz. Son derece can sıkıcı olan bu duruma karşı kullanabileceğiniz bazı kötü amaçlı yazılım yani Malware temizleme programları ve mobil uygulamaları var.

Malware temizleme programları ve mobil uygulamaları, cihazınızın sistemini detaylı olarak tarar ve sorunu tespit ederek size gösterir ya da direkt olarak yok eder. Bazı malware temizleme programları ve mobil uygulamaları ücretli olarak daha detaylı hizmetler verirler ama yine de ücretsiz olarak sizi tatmin edecek pek çok program da mevcut.

Kötü amaçlı yazılım (malware) temizleme programları:

Bilgisayar için: Avira Free Security Suite Bitdefender Antivirus Free Edition Malwarebytes Anti-Malware AVG AntiVirus Free Avast Anti-Virus

Android için: Kaspersky Mobile Antivirus Malwarebytes Security Norton Mobile Security Avast Antivirus Bitdefender Free Antivirus Sophos Intercept X for Mobile McAfee Mobile Security Avira Security AVG Antivirus Free Safe Security



Bilgisayar için;

Tamamen ücretsiz olan Avira Free Security Suite, ücretsiz olarak sunulan en kapsamlı hizmet paketlerinden birine sahip. Standart güvenlik taramalarının yanı sıra; yazılım güncelleyici, gezinme güvenliği, güvenli alışveriş, 500 MB ücretsiz VPN ve sistem iyileştirici gibi pek çok hizmeti tek bir pakette kullanıcılarına sunuyor.

Bitdefender Antivirus Free Edition, karşı cepheye yolladığınız bir casus gibi sessiz ve güçlüdür. Siz farkında bile olmadan anlık olarak yüklü programları ve gezinmelerinizi tarar. Aynı zamanda bilgisayarın her açılışı sırasında hızlı bir önyükleme taraması gerçekleştirir. Bu kadar güçlü olmasına rağmen program hem ücretsizdir hem de reklam bile göstermez.

Malwarebytes Anti-Malware, ücretli bir program olmasına rağmen pek çok temel tarama özelliğini ücretsiz versiyonunda sunuyor. Ayrıca ücretsiz versiyonu indirseniz bile ilk 14 gün premium hizmetlerden hiçbir ücret ödemeden yararlanabiliyorsunuz. Standart tarama hizmetlerinin yanı sıra internet gezinmeleriniz sırasında yaşanabilecek dolandırıcılık durumlarına karşı anlık olarak hızlı tarama gerçekleştiriyor.

AVG AntiVirus Free; kullanıcı dostu, basit arayüzü ile dikkat çekiyor. Tamamen ücretsiz olan program, kullanıcıyı rahatsız edecek herhangi bir reklam ya da pop-up göstermiyor. AVG AntiVirus Free yalnızca gezimelerinizi ya da indirme dosyalarınızı taramıyor; ayrıca tıkladığınız tüm bağlantıları açmadan önce hızla tarıyor ve olası tüm kötü amaçlı yazılım tehditleri konusunda kullanıcılarını uyarıyor.

Avast, uzun yıllardır anti-virüs programı olarak tanınsa da bir süredir malware temizleme konusunda da son derece başarılı bir hizmet sunuyor. Temel tüm hizmetleri ücretsiz olarak sunan Avast; yalnızca indirme dosyalarınızı değil, internet gezinmeleriniz sırasında da aktif olarak tarama yapıyor ve olası tüm kötü amaçlı yazılımlar ile dolandırıcılık tehditleri konusunda kullanıcıyı uyarıyor.

Android için malware temizleme mobil uygulamaları:

Kaspersky Mobile Antivirus

Google Play üzerinden toplamda 50 milyondan fazla kez indirilen Kaspersky Mobile Antivirus mobil uygulaması, uzun yıllardır sanal güvenlik alanında hizmet veriyor. Temel pek çok hizmeti ücretsiz olan sunan uygulama; anlık olarak kötü amaçlı yazılım taraması yapmanın yanı sıra çağrı ve SMS alımlarında da olası tehditler konusunda kullanıcıyı uyarıyor.

Malwarebytes Security

Google Play üzerinden toplamda 10 milyondan fazla kez indirilen Malwarebytes Security mobil uygulaması, Windows işletim sistemlerinde olduğu kadar Android cihazlarda da başarılı bir şekilde çalışıyor. Her yeni geliştirilen virüse ve kötü amaçlı yazılıma karşı kendini hızla yenileyen uygulama; mobil cihazınızda bulunan her bir mobil uygulamayı anlık olarak tarayarak aklınıza bile gelmeyen yerlerden gelebilecek tehlikeleri tespit ediyor.

Norton Mobile Security

Google Play üzerinden toplamda 10 milyondan fazla kez indirilen Norton Mobile Security mobil uygulaması, mobil cihazlarda öne çıkmasını sağlayan pek çok farklı özellik barındırıyor. Bunlar arasında; gerçek zamanlı koruma, pil azaldığında konum kaydetme, hırsızlığa karşı özel önlemler ve halka açık Wi-Fi bağlantıları sırasında sunduğu ek önemler gibi pek çok farklı özellik barındırıyor.

Avast Antivirus

Google Play üzerinden toplamda 100 milyondan fazla kez indirilen Avast Antivirüs mobil uygulamasının bu kadar popüler olmasının nedeni ücretsiz olarak en geniş hizmet paketlerinden birini sunuyor olması. Her mobil uygulamaya özel kilit, çağrı engelleme, hırsızlığa karşı özel önlemler, fotoğraf desteği ve root işlemi yapılmış cihazlara sunduğu özel hizmetler ile Avast, pek çok farklı mobil uygulamanın sunduğu hizmeti tek başına karşılıyor.

Bitdefender Free Antivirus

Google Play üzerinden toplamda 5 milyondan fazla kez indirilen Bitdefender Free Antivirus mobil uygulaması, herhangi ücretli bir versiyonu olmadan tamamen ücretsiz olarak hizmet veren nadir mobil uygulamalardan bir tanesi. Kullanışlı bir arayüze sahip olan uygulama, son derece basit çalışıyor. Böylece cihazı yormadan, istenen taramaları hızla gerçekleştiriyor ve olası tehditleri kullanıcıya bildiriyor.

Sophos Intercept X for Mobile

Google Play üzerinden toplamda 1 milyondan fazla kez indirilen Sophos Intercept X for Mobile mobil uygulaması da herhangi ücretli bir versiyonu olmadan tamamen ücretsiz olarak hizmet veren nadir mobil uygulamalardan bir tanesi. Hiçbir reklam göstermeyen uygulama; malware temizleme ve koruma, hızlı virüs tarama, internet gezinme filtrelemesi, mobil uygulama koruma ve hırsızlığa karşı özel önlemler ile dikkat çekiyor.

McAfee Mobile Security

Google Play üzerinden toplamda 50 milyondan fazla kez indirilen McAfee Mobile Security mobil uygulaması, antivirüs ve malware temizleme konusunda sunduğu başarılı hizmet nedeniyle uzun yıllardır tanınan McAfee tecrübesini taşıyor. Android işletim sisteminde son derece başarılı çalışan uygulama; mobil uygulama koruma, potansiyel hırsızın fotoğrafını çekme, telefon kapanmadan önce konum kaydetme gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Avira Security

Google Play üzerinden toplamda 10 milyondan fazla kez indirilen Avira mobil uygulaması, son yıllarda hızlı bir yükseliş yakalayan malware temizleme mobil uygulamalarından bir tanesi. Standart tarama ve koruma hizmetinin yanı sıra; gerçek zamanlı koruma, SD kart taraması, hırsızlığa karşı özel önlemler ve kara listeye alma gibi hizmetleriyle dikkat çekiyor.

AVG Antivirus Free

Google Play üzerinden toplamda 100 milyondan fazla kez indirilen AVG Antivirus Free mobil uygulaması, antivirüs ve malware temizleme konusunda sunduğu başarılı hizmet nedeniyle uzun yıllardır tanınan AVG tecrübesini taşıyor. Uygulama, hızlı ve anlık olarak cihazınızı kötü amaçlı yazılım ve virüslere karşı tarıyor. En dikkat çeken özelliği ise Google Haritalar ile birlikte senkronize çalışarak olası hırsızlık durumlarında anlık takip sağlaması.

Safe Security

Google Play üzerinden toplamda 100 milyondan fazla kez indirilen Safe Security mobil uygulaması, standart antivirüs ve malware taramalarının yanı sıra optimizasyon hizmeti de sunuyor. Cihazınızı hem güvenlik taramasından geçiren hem de optimize ederek gereksiz dosyalardan temizleyen mobil uygulama sayesinde cihazınızı çok daha hızlı ve güvenli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Sizin için bilgisayar ve akıllı telefonda güvenle kullanabileceğiniz en iyi malware temizleme programları ve mobil uygulamaları listesi hazırladık. Listedeki mobil uygulamaların ve programların resmi sayfalarını ve dikkat çeken özelliklerini inceleyerek size en uygun program ve mobil uygulamayı bulabilirsiniz.