Okulların kapanmasıyla birlikte yaz tatilini mobil oyunlarla geçirenler için upuzun bir maraton var. Karnesini alanlara alınabilecek en iyi hediyelerden biri de telefon aksesuarları. Bu içeriğimizde şu anda alabileceğiniz en uygun ve en iyi telefon aksesuarlarına göz atıyoruz.

Okullar artık kapanıyor ve oyun heyecanı kaldığı yerden devam edecek. E tabi, derslere gösterilen özverinin ve yıl boyu süren emeğin karşılığı da unutulmamalı. Özellikle mobil oyun tutkunu öğrenciler için birbirinden farklı karne hediyesi seçeneği mevcut.

“Pekiyi” dolu bir yılı geride bırakan oyunseverlere, oyun deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyacak aksesuarlar hediye etmek isteyebilirsiniz. Bu içeriğimizde mobil oyunları seven öğrenciler için hem bütçe dostu hem de işlevsel telefon aksesuarlarını bir araya getirdik.

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Karne hediyesi olarak alınabilecek en iyi telefon aksesuarları

Pusat Clutch gamepad

Razer Kishi V2 kontrol cihazı

Xiaomi Redmi 20.000 Mah powerbank

Fibaks Memo CX07 telefon soğutucu

Samsung Galaxy Buds Fe kulaklık

UGreen telefon standı

Hem Bluetooth hem 2.4 GHz çift mod bağlantı desteği

Titreşimli geri bildirim ve Turbo Mod özellikleri

Potansiyometreli tetikler ile hassas kontrol

Telefon aparatı sayesinde mobil oyunlara uygun

12 saate kadar dayanabilen dâhili şarjlı pil

Monster’ın Pusat Clutch gamepad’i, telefon tutucu aparatı, ayarlanabilir tetikler (potansiyometre), titreşim geri bildirimi ve Turbo Modu ile sıradan kablosuz gamepad’lerden ayrılıyor. Hem Bluetooth hem 2.4 GHz bağlantıyla mobilden PC’ye kadar birçok alanda kullanabilirsiniz.

Mikro‑switch düğmeler ve analog tetikler

Programlanabilir makrolar & Razer Nexus uyumu

USB‑C veya Lightning koneksiyon + passtrough şarj

Evrensel, sert uzatılabilir köprü

Kompakt ve ergonomik tasarım

Razer’ın mobil oyun kontrol cihazı Razer Kishi V2, konsol kalitesinde deneyim sunan mikro-switch düğmeli yapısı, analog tetikler, programlanabilir makrolar ve USB‑C/Ligthning bağlantı ile öne çıkıyor. Evrensel uzatılabilir köprü tasarımı sayesinde hem Android hem iPhone’a tam uyum sağlarken, passtrough şarj desteği ile oyun sırasında güç kesintisi yaşatmıyor.

20.000 mAh yüksek kapasite ile uzun süreli kullanım

18 W hızlı şarj ve USB-C girişi

Aynı anda 2 cihaza kadar şarj imkânı

Dayanıklı ve güvenli pil koruma teknolojileri

Xiaomi Redmi markalı bu powerbank, 20.000 mAh kapasite ve 18 W USB‑C hızlı şarj portuyla özellikle uzun yolculuklar ve uzun oyun seansları için ideal. Ayrıca arkadaşlarınızla yan yana oynuyorsanız birden fazla şarj slotu olma sayesinde oyununuzda hiçbir kesinti yaşamayacaksınız.

15 W’lık güçlü fanla hızlı ve etkili soğutma

Magsafe desteği ve ek aparatlar ile geniş uyumluluk

Radyatörlü tasarımı sayesinde düşük ısıda uzun süre

Oyun sırasında ısınma kaynaklı performans düşüşünü engeller

Şık ve kompakt tasarımı taşınabilirlik sağlar

Fibaks Memo CX07, 15 W güçlü fanıyla özellikle oyun sırasında ısınan telefonlarda etkili çözüm sunuyor. Magsafe ve aparatlı tasarımı sayesinde farklı cihazlara kolaylıkla tutunabiliyor.

Etkili Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği

Net mikrofon kalitesiyle çağrılar ve oyunlar ideal

Samsung cihazlarla ekstra entegrasyon avantajı

30 saate kadar toplam pil ömrü

Uygun fiyatlı ama premium özelliklere sahip

Kulaklıklarda ses kalitesi dendiğinde tartışmasız markalardan olan Samsung'un uygun fiyatllı mobil kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds Fe; net çağrı kalitesi, rahat ergonomi ve 30 saate varan toplam pil ömrüyle fiyat‑performans dengesi kuruyor. Samsung kullanıcılarına canlı ses ve gerçek‑zaman çeviri gibi özel avantajları da mevcut.

Tamamen alüminyum, sağlam ve şık yapı

Çift eksenli menteşe ile açılı ve yüksekliği ayarlanabilir

Hem telefon hem tabletlerle uyumlu

Kaymaz taban ve çizilme önleyici pedler

Uzun süreli kullanımda ergonomiyi artırır

UGreen'in bu telefon standı, yoğun oyun seanslarınızda eliniz ağrıdığında işinizi görebilir. Alüminyum gövdesi, çift eksenli ve yükseklik ayarlı tasarımıyla ergonomik kullanım sağlıyor.

Bu listemizdeki telefon aksesuarları, karnelerini alan çocukların mobil oyunlarda geçirdiği vakitleri daha da eğlenceli hâle getirebilir. Eğer kaliteli telefon aksesuarları arayanlardansanız yukarıdaki ürünlere göz atmanızı öneriyoruz.