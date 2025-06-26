Okullar artık kapanıyor ve oyun heyecanı kaldığı yerden devam edecek. E tabi, derslere gösterilen özverinin ve yıl boyu süren emeğin karşılığı da unutulmamalı. Özellikle mobil oyun tutkunu öğrenciler için birbirinden farklı karne hediyesi seçeneği mevcut.
“Pekiyi” dolu bir yılı geride bırakan oyunseverlere, oyun deneyimlerini bir üst seviyeye taşıyacak aksesuarlar hediye etmek isteyebilirsiniz. Bu içeriğimizde mobil oyunları seven öğrenciler için hem bütçe dostu hem de işlevsel telefon aksesuarlarını bir araya getirdik.
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Karne hediyesi olarak alınabilecek en iyi telefon aksesuarları
- Pusat Clutch gamepad
- Razer Kishi V2 kontrol cihazı
- Xiaomi Redmi 20.000 Mah powerbank
- Fibaks Memo CX07 telefon soğutucu
- Samsung Galaxy Buds Fe kulaklık
- UGreen telefon standı
Pusat Clutch gamepad
- Hem Bluetooth hem 2.4 GHz çift mod bağlantı desteği
- Titreşimli geri bildirim ve Turbo Mod özellikleri
- Potansiyometreli tetikler ile hassas kontrol
- Telefon aparatı sayesinde mobil oyunlara uygun
- 12 saate kadar dayanabilen dâhili şarjlı pil
Monster’ın Pusat Clutch gamepad’i, telefon tutucu aparatı, ayarlanabilir tetikler (potansiyometre), titreşim geri bildirimi ve Turbo Modu ile sıradan kablosuz gamepad’lerden ayrılıyor. Hem Bluetooth hem 2.4 GHz bağlantıyla mobilden PC’ye kadar birçok alanda kullanabilirsiniz.
Razer Kishi V2 kontrol cihazı
- Mikro‑switch düğmeler ve analog tetikler
- Programlanabilir makrolar & Razer Nexus uyumu
- USB‑C veya Lightning koneksiyon + passtrough şarj
- Evrensel, sert uzatılabilir köprü
- Kompakt ve ergonomik tasarım
Razer’ın mobil oyun kontrol cihazı Razer Kishi V2, konsol kalitesinde deneyim sunan mikro-switch düğmeli yapısı, analog tetikler, programlanabilir makrolar ve USB‑C/Ligthning bağlantı ile öne çıkıyor. Evrensel uzatılabilir köprü tasarımı sayesinde hem Android hem iPhone’a tam uyum sağlarken, passtrough şarj desteği ile oyun sırasında güç kesintisi yaşatmıyor.
Xiaomi Redmi 20.000 Mah powerbank
- 20.000 mAh yüksek kapasite ile uzun süreli kullanım
- 18 W hızlı şarj ve USB-C girişi
- Aynı anda 2 cihaza kadar şarj imkânı
- Dayanıklı ve güvenli pil koruma teknolojileri
Xiaomi Redmi markalı bu powerbank, 20.000 mAh kapasite ve 18 W USB‑C hızlı şarj portuyla özellikle uzun yolculuklar ve uzun oyun seansları için ideal. Ayrıca arkadaşlarınızla yan yana oynuyorsanız birden fazla şarj slotu olma sayesinde oyununuzda hiçbir kesinti yaşamayacaksınız.
Fibaks Memo CX07 telefon soğutucu
- 15 W’lık güçlü fanla hızlı ve etkili soğutma
- Magsafe desteği ve ek aparatlar ile geniş uyumluluk
- Radyatörlü tasarımı sayesinde düşük ısıda uzun süre
- Oyun sırasında ısınma kaynaklı performans düşüşünü engeller
- Şık ve kompakt tasarımı taşınabilirlik sağlar
Fibaks Memo CX07, 15 W güçlü fanıyla özellikle oyun sırasında ısınan telefonlarda etkili çözüm sunuyor. Magsafe ve aparatlı tasarımı sayesinde farklı cihazlara kolaylıkla tutunabiliyor.
Samsung Galaxy Buds Fe kulaklık
- Etkili Aktif Gürültü Engelleme (ANC) özelliği
- Net mikrofon kalitesiyle çağrılar ve oyunlar ideal
- Samsung cihazlarla ekstra entegrasyon avantajı
- 30 saate kadar toplam pil ömrü
- Uygun fiyatlı ama premium özelliklere sahip
Kulaklıklarda ses kalitesi dendiğinde tartışmasız markalardan olan Samsung'un uygun fiyatllı mobil kulaklık modeli Samsung Galaxy Buds Fe; net çağrı kalitesi, rahat ergonomi ve 30 saate varan toplam pil ömrüyle fiyat‑performans dengesi kuruyor. Samsung kullanıcılarına canlı ses ve gerçek‑zaman çeviri gibi özel avantajları da mevcut.
UGreen telefon standı
- Tamamen alüminyum, sağlam ve şık yapı
- Çift eksenli menteşe ile açılı ve yüksekliği ayarlanabilir
- Hem telefon hem tabletlerle uyumlu
- Kaymaz taban ve çizilme önleyici pedler
- Uzun süreli kullanımda ergonomiyi artırır
UGreen'in bu telefon standı, yoğun oyun seanslarınızda eliniz ağrıdığında işinizi görebilir. Alüminyum gövdesi, çift eksenli ve yükseklik ayarlı tasarımıyla ergonomik kullanım sağlıyor.
Bu listemizdeki telefon aksesuarları, karnelerini alan çocukların mobil oyunlarda geçirdiği vakitleri daha da eğlenceli hâle getirebilir. Eğer kaliteli telefon aksesuarları arayanlardansanız yukarıdaki ürünlere göz atmanızı öneriyoruz.