IMDb Puanlarına Göre 2021 Yılının En İyi TLC Programları

Yayınladığı Hayalimdeki Ev, Ağır Yaşamlar gibi reality şovlarla ülkemizde kısa sürede popülerleşen TLC'de neyi izleyeceğini bilemeyenler için IMDb puanlarına göre 2021 yılında seyredebileceğiniz en iyi TLC programlarını listeledik.

Discovery Communications'ın ülkemizde 2015 yılından beri hizmet veren ilk şifresiz kanalı TLC, yayınladığı ilginç TV şovları ve programlarla birçok kişinin ilgisini çekmeyi başarıyor. Uzun süredir devam eden reality şovlardan yayın hayatına yeni başlayan içeriklere kadar TLC kütüphanesinde hemen hemen herkese hitap eden bir şeyler bulunuyor.

Özellikle Hayalimdeki Ev, Ağır Yaşamlar ve Evliliğe 90 Gün gibi içerikler, TLC'nin Türkiye'de en çok beğenilen yapımları arasında yer alıyor. Bu içeriğimizdeyse TLC'de neyi izleyeceğine karar veremeyenler için IMDb puanlarına göre 2021 yılında seyredebileceğiniz en iyi TLC programlarını listeleyeceğiz.

Not: Listemizde yer alan yapımlar TLC'nin Türkiye'de de yayınladığı şovları içeriyor. Ülkemizde yer almayıp sağlam reytingler elde eden TLC yapımlarının da yer aldığını hatırlatalım.

Ekrana bağlayan en iyi TLC programları:

Benim Muhteşem Tombul Hayatım

Ağır Kardeşler

Evliliğe 90 Gün

Ağır Yaşamlar

Doktor Çıbanım

7 Küçük Johnston

Kalabalık Aile

Hayalimdeki Ev

Benim Muhteşem Tombul Hayatım

IMDb puanı: 3,7

İlk kez 2015 yılında yayınlanan TLC orijinal içeriği Benim Muhteşem Tombul Hayatım, kilo almasına neden olan Polikistik Over Sendromu ile yaşayan Whitney Thore'un hayatına odaklanıyor. Programda 30 yaşında, bekar ve 172 kilo olan Thore'un ön yargılara aldırış etmediği renkli dünyasına katılıyoruz.

Ağır Kardeşler

IMDb puanı: 5,5

2020'de yayınlanmaya başlayan TLC yapımı Ağır Kardeşler, toplam ağırlığı 450 kiloyu geçen Amy ve Tammy Slaton kardeşlerin hayatlarını tüm gerçekliğiyle hayatını gözler önüne seriyor. İkili, karşılaştıkları zorluklarla kendilerine özgü mizahları ile mücadele ederken, aynı zamanda kız kardeşlerin sağlıksız alışkanlıklarını değiştirme yolculuklarına konuk oluyoruz.

Evliliğe 90 Gün

IMDb puanı: 6,4

İlk kez 2014 yılında ekranlara gelen Evliliğe 90 Gün, kısa sürede tanışıp evlenen çiftlerin hikayelerini konu alıyor. Mürsel ve Anna çifti ile yeni sezonu Türkiye'de büyük ilgi gören program, TLC'nin en popüler şovları arasında yer alıyor.

Ağır Yaşamlar

IMDb puanı: 6,6

TLC'nin popüler yapımlarından bir diğeri Ağır Yaşamlar, İran asıllı Dr. Nowzaradan önderliğinde 270 kilonun üstündeki kişilerin zayıflama yolculuğunu anlatıyor. Her bölümde katılımcıların duygusal ve fiziksel mücadelesine tanık oluyor, yer yer sözünü esirgemeyen Dr. Now'ın sert çıkışlarıyla karşılaşıyoruz.

Doktor Çıbanım

IMDb puanı: 6,7

TLC'nin sevilen programlarından Doktor Çıbanım'da, YouTube ve Instagram fenomeni Dr. Pimple Popper (Sandra Lee) ve hastalarıyla tanışıyoruz. Her bölüm farklı bir cilt hastalığının tedavi edildiği yapımda, hassas kişiler için epey rahatsız edici olabilecek görüntüler içeriyor.

7 Küçük Johnston

IMDb puanı: 6,8

2015 yılında TLC ekranlarında prömiyer yapan TV şovu 7 Küçük Johnston, cücelik ile yaşayan 7 kişilik bir aile olan Johnston'ların hayatının etrafında şekilleniyor. İki biyolojik çocuğu olan Johnston'lar, bir sonraki hamileliğin anne için riskli olacağını öğrendikten sonra Rusya, Güney Kore ve Çin'den cüce çocuklar evlat edinerek ABD'de büyük bir üne kavuştular. Program, baba Trent'in "Gerçek 7 Cüceler" adını taktığı ailenin maceralarını ekrana taşıyor.

Kalabalık Aile

IMDb puanı: 6,9

Kayıtlardaki tek Amerikan beşizlerinin ebeveynleri olan Adam ve Danielle Busby'nin başrollerini paylaştığı TLC programı Kalabalık Aile, toplam 8 kişilik dev bir ailenin hikayesini anlatıyor. Beşizlere ek olarak bir de büyük kız çocukları olan aile, ilk kez 2016 yılında ekranlara gelmişti.

Hayalimdeki Ev

IMDb puanı: 8,2

TLC orijinal yapımı Hayalimdeki Ev'de emlak ve renovasyon uzmanları Chip ve Joanna Gaines; lokasyonu iyi, kendisi vasat evleri alıp mucizeler yaratıyorlar. Program, TLC'nin en sevilen yapı/dekorasyon yapımları arasında yer alıyor.