Yıllardır lüks ve performansın zirvesinde yer alan Mercedes-Benz’in bazı modelleri var ki sadece çok özel koleksiyoncuların ve otomobil tutkunlarının hayallerini süslüyor.

Üretim adetleri o kadar sınırlı ki bu arabaları görmek bile büyük bir şans.

İşte tarihte üretilmiş en nadir Mercedes modelleri ve onları özel kılan detaylar!

Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupe (1955)

Otomobil dünyasının en kıymetli modellerinden biri olan 300 SLR Uhlenhaut Coupe, sadece 2 adet üretildi. 1955’te yarış pilotu Rudolf Uhlenhaut’ın adını taşıyan model, aslında Mercedes’in yarış pistleri için geliştirdiği bir versiyondu ancak markanın yarışlardan çekilmesiyle, bu araçlar hiçbir zaman pistlerde yarışmadı.

2022’de 142 milyon dolara satılarak dünyanın en pahalı ikinci el arabası ünvanını kazandı. Kapıları yukarı açılan ikonik "Gullwing" tasarımı ve 3 litrelik sekiz silindirli motoruyla tam anlamıyla bir mühendislik harikasıydı.

Mercedes-Maybach G650 Landaulet (2017)

Eğer ultra lüks bir SUV arıyorsanız, Maybach G650 Landaulet tam size göre. Sadece 99 adet üretilen bu model, Mercedes’in G-Serisi’nin en lüks versiyonu olarak piyasaya sürüldü.

6 litrelik çift turbo V12 motoru, 630 beygir gücü sağlarken arka koltuklar özel Maybach tasarımıyla ultra konforlu bir yaşam alanı sunuyordu.

Fiyatı 1 milyon doların üzerindeydi ve hemen tükendi.

Mercedes-Benz SLR McLaren Stirling Moss (2009)

Mercedes ve McLaren ortaklığının en nadide eserlerinden biri olan SLR McLaren Stirling Moss, efsanevi Yarış Pilotu Stirling Moss’a ithafen sadece 75 adet üretildi.

Üstü tamamen açık, ön camı olmayan sıra dışı tasarımıyla dikkat çekiyordu. 5,5 litrelik süper şarjlı V8 motoru ile 641 beygir gücü sunan araç, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3,5 saniyede tamamlıyordu. Hem performans hem de eşsiz tasarımıyla özel bir yere sahip.

Değeri ise yaklaşık 2,5 milyon dolar.

Mercedes-Benz 540K Special Roadster (1936-1939)

Otomobil dünyasının en zarif klasiklerinden 540K Special Roadster, 1930'ların en lüks ve hızlı arabalarından biriydi. Sadece 26 adet üretildi ve her biri dönemin en varlıklı insanlarına özel olarak tasarlandı.

5,4 litrelik süperşarjlı motoru, o yıllarda bile 180 km/s hıza ulaşabilmesini sağlıyordu. Günümüzde bu modelin orijinal versiyonları müzayede satışlarında milyonlarca dolara alıcı buluyor.

Mercedes-Benz CLK GTR (1998-1999)

Mercedes, 90’lı yıllarda yarış pistlerinde fırtına gibi esen GT1 serisi için özel bir araç geliştirdi: CLK GTR. FIA kuralları gereği, pistlerde yarışacak araçlardan minimum 25 adet yol versiyonu üretilmeliydi.

Mercedes de tam olarak 25 adet CLK GTR Coupe ve 6 adet Roadster modeli üretti. Bu araç, 604 beygir gücündeki 6,9 litrelik V12 motoruyla inanılmaz bir performans sunuyordu. Günümüzde en nadir ve en çok aranan Mercedes modellerinden biri olarak koleksiyoncuların gözdesi olmaya devam ediyor.

Mercedes-Benz C111 (1969-1979)

Mercedes’in en büyük deneysel projelerinden C111, tamamen Ar-Ge amaçlı geliştirildi ve tamamen bilgisayarla tasarlanan ilk otomobil oldu. Wankel motor, turbo dizel ve çeşitli motor kombinasyonlarını test etmek için üretilen bu araçtan toplamda 16 adet üretildi.

Fütüristik tasarımı ve kanatlı kapılarıyla 70’lerin en dikkat çekici konseptlerinden biriydi. Günümüzde koleksiyoncular için büyük bir hazine olarak kabul ediliyor ve halka açık satışa sunulmayan bu modeller, Mercedes’in müzelerinde sergileniyor.

Mercedes-Benz AMG One (2022)

Formula 1 teknolojisini yollara taşıyan en nadir modellerden biri de AMG One. 275 adet üretilen bu model, F1 motoru kullanan ilk ve tek yol arabası olarak tarihe geçti.

1,6 litrelik turbo V6 motoru ve dört elektrikli motoruyla toplamda 1.063 beygir güç üretebilen bu süper otomobil, 350 km/s hızın üzerine çıkabiliyor. Hem mühendislik harikası hem de koleksiyonluk bir model olarak değerlendiriliyor.

Eğer bir gün bu nadir modellerden birini görme şansı yakalarsanız, kesinlikle kaçırmayın!

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