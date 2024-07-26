Arabalar; hız, lüks ve prestij dendiğinde ilk akla gelen nesneler arasında yer alıyor. Ancak bazı otomobiller var ki onları görmek neredeyse imkânsız. Nadirlikleri ve benzersiz özellikleriyle otomobil tutkunlarının hayallerini süsleyen dünyanın özel arabaları listesinde bulunan 10 model karşınızda.

Listemizde yer alan araçlar; kendine has hikâyeleri, sınırlı üretim sayıları, muazzam performansları, tarihsel önemi, şu anki durumu ve göz alıcı tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

Nadirlikleri ile neredeyse hiç var olmamış gibi duran arabalardan bakalım hangisi sizi en çok heyecanlandıracak.

Ferrari 250 GTO

1962-64 yılları arasında sadece 39 adet üretilmiş Ferrari 250 GTO, otomobil tarihinin en ikonik araçlarından biri. Ferrari’nin yarış mirasını yansıtan bu araç; 3 litrelik V12 motoru, 300 beygir gücü ile karşımıza çıkıyor ve o dönemin en hızlı otomobillerinden biri oluyor.

2004’te Sports Car International tarafından “Tüm Zamanların En İyi Spor Arabası”, Motor Trend Classic tarafından “Tüm Zamanların En İyi Ferrari’si”, Popular Mechanics tarafından ise “Tüm Zamanların En Ateşli Arabası” olarak seçildi.

Ferrari 250 GTO, 2018’deki bir açık arttırmada 70 milyon dolara satılarak tüm zamanların en pahalı arabası ünvanını da kazandı.

Bugatti Type 57SC Atlantic

Listemizin ikinci sırasındaki Bugatti Type 57SC Atlantic ise sadece 4 adet üretilmiş ve bugün sadece 2 tanesi hayatta olan inanılmaz nadir bir model. Jean Bugatti tarafından tasarlanan bu araba, 1930'ların Art Deco tasarımının zirvesini temsil ediyor.

Zarif kıvrımları ve eşsiz tasarımıyla dikkat çeken aracın; 3,3 litrelik kompresörlü motoru, 200 beygir gücü üreterek dönemin standartlarının çok ötesinde.

Günümüzde bu arabayı görmek neredeyse imkânsız çünkü sahipleri bu nadide eseri gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Ancak bir tanesi 2010’da düzenlenen bir müzayedede 30 milyon dolara satıldı.

McLaren F1 LM

McLaren F1 LM ise 1995’de, Le Mans 24 Saat yarışını kazanan McLaren F1 GTR'nin anısına üretilmiş özel bir modeldi. Sadece 5 adet üretilmişti ve her biri, ikonik McLaren portakal renginde boyanmıştı.

6,1 litrelik V12 motoru, 680 beygir gücü üretirken 60 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşıyordu. Bu özellikleri de ile de üstün performans sunan araba günümüzde 19,8 milyon değerinde.

Aston Martin DB4 GT Zagato

Aston Martin DB4 GT Zagato, İngiliz otomobil üreticisi Aston Martin ve İtalyan tasarım firması Zagato iş birliği ile yaratıldı. 1960-1963 yılları arasında sadece 20 adet üretilen araba; 3,7 litrelik sıralı altı silindirli motoru, 314 beygir gücü üreterek dönemin spor otomobilleri arasında öne çıkıyor.

Hem yarış pistinde hem de yol kullanımında üstün performans sunan bu model, zarif tasarımı ve nadirliği nedeniyle koleksiyoncular arasında büyük ilgi görüyor. Orijinallerinden biri ise yakın zamanda 14,3 milyon dolara satıldı.

Porsche 917

Otomobil dünyasında bir efsane olarak kabul edilen Porsche 917, 1969’da tanıtılan ve Porsche'nin Le Mans yarışlarındaki üstün başarısının simgesi bir model. 2 sene içerisinde sadece 25 adet üretilmiş bu nadir aracın; 4,5 litrelik, hava soğutmalı, 12 silindirli motoru, yaklaşık 600 beygir gücü bulunuyor ve bu da ona inanılmaz bir hız ve güç kazandırıyor.

Porsche 917, ayrıca Le Mans 24 Saat yarışını kazanarak, Porsche'nin yarış tarihindeki en önemli başarılardan birine de imza attı. Bu eşsiz model, her otomobil meraklısının hayallerini süslemeye devam ediyor ve fiyatı da 14 milyon dolar olarak listeye giriyor.

Koenigsegg CCXR Trevita

Koenigsegg CCXR Trevita, İsveçli süper otomobil üreticisi Koenigsegg'in sadece 2 adet ürettiği özel bir model. Araç, karbon fiber gövdesinin elmas tozu ile kaplanmış olmasıyla biliniyor. 4,8 litrelik çift süperşarjlı V8 motoru, 1018 beygir gücü ile 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede ulaşıyordu.

Trevita hem tasarımı hem de performansı ile olağanüstüydü. Nadirliği de bu aracı otomobil tutkunları için çok değerli kılıyor. Dünyanın en lüks ve hızlı aracından biri olan Trevita’nın değeri ise 4,8 milyon dolar.

Mercedes 300SL Gullwing

1954-1957 yılları arasında üretilen Mercedes 300SL Gullwing, yukarı doğru açılan kapıları ile tanınıyor. 300SL Gullwing, dünyanın ilk yakıt enjeksiyonlu seri üretim otomobili olarak da biliniyordu ve bu yenilikçi teknoloji, o dönemde performans ve verimlilik açısından büyük bir adım olarak kabul edilmişti.

Aracın hafif alüminyum gövdesi ve boru şeklindeki çelik şasisi ise yüksek hızlarda bile olağanüstü bir yol tutuşu sağlıyordu. 3 litrelik sıralı altı silindirli motoru, 215 beygir gücü üretip 260 km/s gibi yüksek bir maksimum hız sağlıyordu.

2012’de açık arttırmada araç 4,62 milyon dolara satıldı.

Lamborghini Veneno

Lamborghini Veneno ise İtalyan otomobil üreticisi Lamborghini'nin 2013’te 50. yılı şerefine üretilen bir model. Sadece 3 coupe ve 9 roadster versiyonu bulunan bu araç, aerodinamik tasarımı ve üstün performans özellikleriyle öne çıkıyor.

6,5 litrelik V12 motoru, 750 beygir gücü üretiyor ve 100 km/s hıza sadece 2,8 saniyede ulaşabiliyor.

En ekstrem ve nadir modellerden biri olan bu araç için hız ve tasarım tutkunları için gerçek bir başyapıt diyebiliriz. Tanıtıldığında ise arabanın fiyatı 4 milyon dolardı.

Alfa Romeo 33 Stradale

Alfa Romeo 33 Stradale ise 1967-1969 yılları arasında sadece 18 adet üretilmiş bir İtalyan spor otomobili. 2 litrelik V8 motoru, 230 beygir gücü ile 100 km/s hıza sadece 5,5 saniyede ulaşabiliyordu. Bu performans da onu dönemin en hızlı ve en zarif otomobillerinden biri yapmıştı.

Alfa Romeo’nun otomobil tarihindeki en güzide örneklerinden biri 33 Stradale, müzayede de nadiren gösterildiği için fiyatının 3 milyon dolardan çok daha yüksek olabileceği düşünülüyor.

Rolls-Royce 15 HP

1904’te sadece 6 adet üretilen ve ilk Rolls-Royce modeli 15 HP, markanın lüks ve kalite standartlarının temelini atmıştı. 3 silindirli motoru ve 15 beygir gücü ise dönemin şartlarına göre oldukça yenilikçiydi.

Günümüzde ise Rolls-Royce 15 HP’nin sadece 1 tanesi hayatta kaldı. Bu nadirlik de onu en değerli koleksiyon parçalarından biri hâline getirdi ve 2007’de düzenlenen bir açık arttırmada 3,5 milyon sterline satıldı.

Evet şimdi özgürce harcayabileceğiniz bir paranız olduğunu düşünün. Siz hangisini tercih ederdiniz?

Klasik sevenler buraya: