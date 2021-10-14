Birçok senede olduğu gibi 2021’de animeler açısından oldukça verimli bir yıldı. Birçok sevilen serinin yeni sezonuna kavuştuk ve bunun yanı sıra birçok etkileyici yeni animede gündemde kendini gösterdi. Bizde sizler için 2021 yılındaki popüler animeleri listelemeye karar verdik.

Animeler, özellikle son birkaç senedir oldukça revaç yapmış durumda. Bu, sadece Netflix’in yapmak istediği animeler göz önünde bulundurulduğunda bile fark edilen bir durum. Önümüzdeki sene nasıl olur bilemiyoruz fakat bu sene gerçekten birçok sevilen seriye kavuştuğumuzu söyleyebiliriz.

Sene içerisinde popülerliğini gösteren animelerin bir kısmı eski serilerin devamı olsa da, tamamiyle yeni bir seri olarak piyasada baş gösteren animeler de mevcut ve tahmin ediyoruz ki içlerinden bir çoğunun önümüzdeki sene devamını da görmemiz oldukça olası.

Popüler 2021 animeleri

Nagatoro

My Hero Academia 5th Season

To Your Eternity

Tokyo Revengers

Fruit Basket: The Final

Vivy: Fluorite Eye’s song

Horimiya

Laid Back Camp Season 2

SK8 the Infinity

That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2

Acımasız bir baş karakter ile karşı karşıyayız: Nagatoro

Tür: Romantizm, komedi, yaşamdan kesitler

Romantizm, komedi, yaşamdan kesitler Çıkış Tarihi: 11 Nisan 2021

11 Nisan 2021 IMDb Puanı: 7.4/10

Çıkış yaptığı ilk bölümde ana karakterin ne kadar acımasız olduğu konusu ile Nagatoro, bahar sezonun en çok konuşulan animelerinden biri haline geldi. Hikaye, birinci sınıf öğrencisi Hayase Nagatoro tarafından acımasızca alay edilen bir lise öğrencisi olan Naoto Hachioji’nin yaşantısını konu alıyor. İlk bölümlerde işler biraz sinir bozucu ilerlerse de anime, karakterlerin büyümesine ve değişmesine olanak sağladığında işler tatlı bir romantik komedi haline geliyor.

Kahramanların okulda yetiştiği: My Hero Academia 5th Season

Tür: Aksiyon, okul, shounen, süper güçler, komedi

Aksiyon, okul, shounen, süper güçler, komedi Çıkış Tarihi: 27 Mart 2021

Seri artık 5. sezonuna ulaştığı için insanlar resmen alışkanlıktan izler hale geldi. Tabii ki bu durum animenin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Her sezon sunduğu yeni hikayelerle izleyenleri etkilemeyi başaran My Hero Academia serisi 5. sezonda sınıf 1-A ve 1-B arasındaki savaşa odaklanmış olsa da, devamında genç öğrencileri profesyonel kahramanların altında eğiterek ileride gerçekleşecek olan büyük bir olaya hazırlıyor.

Bambaşka bir şey anlatan: To Your Eternity

Tür: Shounen, macera, doğaüstü güçler, dram

Shounen, macera, doğaüstü güçler, dram Çıkış Tarihi: 12 Nisan 2021

12 Nisan 2021 IMDb Puanı: 8.9/10

To Your Eternity, normalde izleyicilerin ilgisini çeken olağan aksiyon animelerinden veya romantik komedilerinden daha değişik sunuma sahip olan bir anime. Hikaye, bir şekilde yolu dünyaya düşen ve üzerine yansıyan herhangi bir şeyin görüntüsüne bürünme yeteneğine sahip bir küreyi ele alıyor. Bu durum cansız nesnelerden bir kurda, oradan da genç bir çocuğa dönüşene kadar takip ediyor ve hikaye de aynı şekilde şekillenmeye başlıyor.

Zamanda yolculuk temasının işlendiği: Tokyo Revengers

Tür: Aksiyon, doğaüstü güçler, dram

Aksiyon, doğaüstü güçler, dram Çıkış Tarihi: 11 Nisan 2021

11 Nisan 2021 IMDb Puanı: 8.6/10

Tokyo Revengers, hızla bahar sezonunun en popüler serilerinden biri haline geldi. Manganın uzun süredir sessiz sedasız var olduğunu göz önünde bulundurursak animenin bu şekilde bir anda popülerleşmesi gerçekten şaşılası bir durum. Hikayemiz zamanda geriye gidebilen ve bu ayrıcalık sayesinde tüm yanlışlarını düzeltmeye çalışan bir gencin hikayesini ele alıyor. Tabii ki her şey istediği gibi gitmiyor ve ortaya yalnızca yeni sorunlar çıkıyor.

Ailenin odakta olduğu: Fruit Basket: The Final

Tür: Romantizm, yaşamdan kesitler, komedi, dram, doğaüstü güçler

Romantizm, yaşamdan kesitler, komedi, dram, doğaüstü güçler Çıkış Tarihi: 06 Nisan 2021

Fruit basket’in popülerliği oldukça eskiye dayanır. Kendi döneminde oldukça sevilen bir seriydi ve 2019’da aldığı yeniden çevrim (remake) ilk günden itibaren hayranların favorisi olmayı başarmıştı. Hikayemiz ilk sezondan bu yana hayatı tamamıyla değişen Tohru hakkında devam ediyor. Ailenin sahip olduğu lanet hakkında bir ipucu bulunur ve gerçeğe bir adım daha yaklaşılır.

Yapay zeka ve zaman: Vivy: Fluorite Eye’s Song

Tür: Müzik, aksiyon, bilim kurgu, gerilim

Müzik, aksiyon, bilim kurgu, gerilim Çıkış Tarihi: 03 Nisan 2021

03 Nisan 2021 IMDb Puanı: 8.4/10

Vivy gibi değişik şovlar bahar sezonun canlanmasına oldukça katkıda bulundu diyebiliriz. Hikayemiz Vivy isimli özerk bir yapay zekayı konu alıyor. Gelecekte, yapay zekalar neredeyse tüm insanlığı yok etmeyi başarıyor ve geriye sadece tek bir umut kalıyor: geçmiş. Özel bir yapay zeka, ilk özerk yapay zeka olan karakterimiz Vivy ile çalışmak üzere yüz yıl geri gönderiliyor.

Romantik bir aşk hikayesi arayanlara: Horimiya

Tür: Romantizm, okul, yaşamdan kesitler, Shounen, komedi

Romantizm, okul, yaşamdan kesitler, Shounen, komedi Çıkış Tarihi: 10 Ocak 2021

10 Ocak 2021 IMDb Puanı: 8.2/10

Adını animenin iki aşık ana karakteri Kyouko Hori ve Izumi Miyamura’nın isimlerinin birleştirmesinden alan serimiz bir romantizm animesinden beklenilecek birçok şeyi sunuyor. Hikayemiz sorumlu bir abla ve okulda da oldukça popüler bir öğrenci olan Hori ve okul içerisinde sessiz utangaç görünüme sahip olan fakat okul dışında tamamen farklı bir kişiliğe bürünen Miyamura ile tomurcuklanan romantizmi konu alıyor.

Sevmeyene kamp yapmayı sevdirecek: Laid-Back Camp Season 2

Tür: Yaşamdan kesitler, komedi

Yaşamdan kesitler, komedi Çıkış Tarihi: 07 Ocak 2021

Muhtemelen son on yılın en rahat animesi olarak adlandırılan Laid-Back Camp’in ikinci sezonu, ilk sezonunun mükemmel bir devamı niteliğinde. Rin hala kendi başına kamp yapmayı seviyor, ancak yavaş yavaş okulunun kamp kulübündeki yeni arkadaş çevresine de açılmaya devam ediyor. Laid-Back Camp Season 2, hala kampa giden kızlar hakkında çok iyi ve rahatlatıcı bir anime.

Kaykay dünyasına girdiğiniz: SK8 the Infinity

Tür: Spor, komedi

Spor, komedi Çıkış Tarihi: 10 Ocak 2021

10 Ocak 2021 IMDb: 8.2/10

SK8 oldukça kendine has bir anime. Onu özel kılan şey karakterlerin geniş kadrosu. İlginç arka plan hikayeleriyle 12 bölümde her türlü ilgi ve merakı gidermeyi başaran bir spor animesi. Çalışkan bir kaykaycı olan Reki, geceleri gizlice düzenlenen kaykay yarışı olan S. yarışlarına katılmayı oldukça sever. Yarışlar oldukça tehlikelidir ve en ikonik kaykaycıların heyecanlarını gidermek için kullandığı bir yerdir. Reki, yurt dışında okuyup Japonya’ya nakil öğrenci olarak gelen Langa’yı da bu yarışların olduğu yere götürür. Kaykay konusunda hiçbir bilgisi olmayan Langa kendisini bir anda farklı bir dünyanın içinde bulur.

Garip ama bir o kadar da tutan: That Time I Got Reincarnated as a Slime Season 2 Part 2

Tür: Fantastik, büyü, aksiyon, macera, komedi, şeytanlar

Fantastik, büyü, aksiyon, macera, komedi, şeytanlar Çıkış Tarihi: 06 Temmuz 2021

Isekai anime temasının en popüler örneklerinden biri olan Slime serisi, kısa zamanda oldukça sevilen serilerden biri oldu. Hikayemiz öldükten sonra başka bir dünyaya balçık olarak reenkarne olan karakterimiz Rimuru’nun yaşantsını konu alıyor. slime dışarıdan bakıldığında insanı içine çekmeyi başaramasa da, bu algıyı göz ardı edip izlediğinizde etkilemeyi başaran bir anime.