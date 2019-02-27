Energizer, MWC 2019’da sergilenen katlanabilir telefonların arasına yeni bir arkadaş getirdi. Şirket, 5G bağlantıyı destekleyen katlanabilir telefonu Power Max P8100S’i tanıttı.

Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress, MWC 2019), İspanya’nın Barcelona kentinde devam ediyor. Büyük üreticilerin amiral gemilerini ve yeni teknolojilerini gördüğümüz fuarın sürprizi ise Energizer oldu.

Sessiz ve derinden gelen firma, önce 18.000 mAh bataryalı telefonunu tanıtmıştı. Şimdi de katlanabilir telefonu Power Max P8100S’i tanıtan Energizer, fuarın dikkat çeken şirketlerinden olmayı başardı.

Telefonda iki ekran bulunuyor. Bu ekranlardan biri 6 inçlik Full HD+, diğer ekran ise 8.1 inç genişliğinde Full HD+ çözünürlüğe sahip. Telefonun büyük olan ekranı içeriye katlanıyor. Bu açıdan, büyük ekranı dışarıda kalan ve iki ekrana ayrılan Huawei Mate X’ten farklı bir yapıya sahip.

Energizer’a göre, Samsung ve Huawei bu ekranların üretildiği fabrikalarda önceliğe sahip. Bu nedenle de firma, katılımcıların bu ürünleri inceleyebilmesi için gerekli parçaları, fuara demo ürünler getirecek kadar hızlı tedarik edemedi. Şimdilik sadece insanların görmesi için cam bir korumalıkta sergiliyor.

Telefon oldukça dikkat çekici özelliklere sahip. Telefonun yine oldukça büyük bir bataryaya sahip olması bekleniyor.

Energizer Power Max 8100S'in Özellikleri

8 Çekirdek Snapdragon 855 İşlemci (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.8 GHz Kryo 485)

8 GB RAM

256 GB Hafıza (+ 256 GB’a kadar microSD desteği)

48 MP ve 12 MP Ana Kameralar

24 MP Özçekim Kamerası

Koyu Kırmızı Renk Seçeneği

Aduno 640 GPU

2G/3G/4G/5G Desteği

18 w Hızlı Şarj ve 10000 mAh Batarya

Telefon, 850 euroluk fiyatıyla en uygun fiyatlı katlanabilir akıllı telefon olarak dikkat çekiyor.