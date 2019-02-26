Bataryanın Telefonu Var: Energizer Power Max P18K Pop

Ünlü pil üreticisi Energize, MWC 2019'da 18.000 mAh boyutunda bir bataryaya sahip akıllı telefonunu tanıttı.

MWC 2019, katlanabilir telefonlar ve 5G teknolojisinin dışında ilginç özelliklere sahip cihazların tanıtımına da sahne oluyor. Energizer, MWC 2019'a tarihi bir giriş yaparak devasa boyutlardaki yeni akıllı telefonunu tanıttı.

Power Max P18K Pop adıyla duyurulan bu akıllı telefon, 18.000 mAh büyüklüğünde dev bir bataryaya sahip. Tabii ki durum böyle olunca telefonun boyutları da oldukça şaşırtıcı oluyor. Power Max P18K Pop'ın kalınlığı, hemen hemen 3 adet iPhone'dan daha fazla.

Avenir Telecom ile Energizer'ın anlaşmasının sonucu olarak ortaya çıkan bu akıllı telefon, 48 saat boyunca video oynatabilmeyi vadediyor. Buna ek olarak cihazda yer alan LCD ekranın boyutu 6,2 inç ve çerçevesi oldukça ince. Ayrıca diğer amiral gemisi telefonlardaki gibi ekranın üzerinde herhangi bir çentik yer almıyor.

Çentik ve benzeri bir tasarım olmadığından dolayı bu telefonun ön kamerası nerede diye merak edebilirsiniz. Energizer, bu cihaz için Vivo'da olduğu gibi telefonun içine gizlenen bir Pop-Up kamera tercih etmiş. Cihazın arka tarafındaysa 3 adet kamera yer alıyor. MediaTek işlemciyle çalışan Power Max P18K Pop, 6 GB RAM ve 128 GB depolama ile müşterileri karşılayacak.

Android 9 ile çalışacak olan tuğlayı andıran akıllı telefonun, taktir edersiniz ki hızlı şarj desteği de bulunuyor. Şirket, telefonun 0'dan 100'e 8 saatte şarj olacağını belirtti. Energizer Power Max P18K Pop, önümüzdeki yaz piyasaya sürülecek. Cihaz hakkında daha fazla teknik detay bilgisi edinmek için yukarıdaki ilgili habere göz atabilirsiniz.