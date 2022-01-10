Enerji Bakanlığı'ndan Vatandaşlara: Enerjini Verimli Kullan

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu sabah saatlerinde vatandaşlara “Enerjini verimli kullan” şeklinde mesaj gönderdi. Mesaj, #AklınlaVerimliYaşa projesi kapsamında gönderildi.

2019’un aralık ayında ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyaya yayılan koronavirüs, yaşamımızda yalnızca kısıtlamalara yol açmadı. Virüs, dünya çapındaki tüm sektörleri olumsuz etkileyerek üretimin azalmasına neden oldu. Koronavirüsün etkileri yavaş yavaş ortadan kalkmaya devam ederken ise bir başka kriz baş gösterdi: Enerji krizi.

2021 yılı, özellikle dünya üretiminin büyük bir çoğunluğunun yapıldığı Çin’de ve diğer birçok ülkede son on yılların en büyük enerji krizine yol açtı. Enerji kriziyle birlikte elektrik ve doğalgaz gibi kaynakların da fiyatları arttı, bu artışlar da ürünlerin fiyatlarına yansıdı. Küresel enerji krizi varlığını sürdürürken, Türkiye’de yıl başında elektriğe ve doğalgaza gelen zamlar, enerji krizinden de pay taşıyordu. Bu sabah ise Enerji Bakanlığı’ndan uyarı niteliğinde mesaj geldi.

“Enerjini verimli kullan”

Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, bu sabah vatandaşlara gönderdiği mesajda “Enerjini Verimli Kullan #AklınlaVerimliYaşa” ifadelerine yer verdi. Aklınla Verimli Yaşa projesi kapsamında bu mesajı gönderen Bakanlık, proje kapsamında vatandaşlara bunun nasıl sağlanabileceğini gösteriyor.

IPA 2013 Projelerinin Görünürlüğünün ve Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği alanlarında kamu farkındalığının armasına yönelik oluşturulan Aklınla Verimli Yaşa projesi, mikro ve makro ölçekte enerji verimliliğinin nasıl sağlanabileceği hakkında vatandaşlara bilgi sunuyor. Bu kapsamda vatandaşlar, evde, okulda, iş yerinde, yolda, sanayi ve teknolojide, tarımda ve ulaşımda enerji verimliliğinin nasıl yapılabileceği konusunda bilgilendiriliyor.

En basitinden evinizde enerji verimliliğini nasıl sağlayabileceğinizi öğrenmek için bu bağlantıya, diğer alanlarda enerji verimliliği rehberlerine ulaşmak için de bu bağlantıya tıklayabilirsiniz.