EPDK, Aralık Ayı Elektrik Faturaları İçin İnceleme Başlattı

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, son elektrik faturalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Faturaların yanlış hesaplandığına dair çok sayıda şikayet olduğunu açıklayan Yılmaz, konuyla ilgili inceleme başlatıldığını söyledi.

Türkiye, oldukça zorlu geçen 2021 yılını devasa oranlardaki zamlarla kapattı. Öyle ki doğalgaza yüzde 25, elektriğe ise tarife değişikliği nedeniyle yüzde 130'a ulaşan zam yapıldı. Vatandaşlar, 1 Ocak itibarıyla da yeni fiyatlardan faturalandırılmaya başladılar. Ancak elektrik faturalarında bazı kafa karışıklıkları var. Bazı tüketicilerin iddialarına göre bazı perakende şirketleri, Ocak 2022 tarifesini Aralık 2021'de de uyguladılar. Yani vatandaşın cebinden olması gerekenden çok daha fazla para çıktı.

Bu durum, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) dikkatinden kaçmadı. Konuyla ilgili bazı açıklamalarda bulunan EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, çok fazla şikayet olduğunu ve konuyla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı. Sert bir açıklamada bulunan Yıldız, yanlış faturalandırma yapan perakende şirketlerinin gözünün yaşına bakılmayacağını, cezai yaptırım uygulanacağını belirtirken, en ufak tereddüdü bulunan vatandaşı EPDK'ya başvurmaya çağırdı.

"Hiçbir şirket uygulamaya aykırı davranamaz"

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Perakende şirketleri, örneğin, aralık ayı içinde ne kadar gün varsa tüketimi ona göre oranlayarak eski fiyatlar üzerinden, ocak ayı içinde ne kadar gün varsa da yine tüketimi ona göre oranlayarak yeni tarife üzerinden hesaplama yapmak zorunda. Her tüketici kullandığı ayın tarifesine göre elektrik faturası öder. Farklı ayın tarifesini uygulayan şirket ağır bedel ödemek durumunda kalır.

1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz..."

Eğer gelen son faturanın doğru olmadığını düşünüyorsanız, buradaki bağlantıyı kullanarak EPDK'nın internet sitesinde yer alan fatura hesaplama modülüne ulaşabilirsiniz.