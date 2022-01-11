KDV'ye İndirim Yolda: İşte İlk Ortaya Çıkan Bilgiler

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin dile getirdiği KDV düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulunuldu. Gazeteci Abdulkadir Selvi tarafından yapılan açıklamalarda, bazı kategorilerde oranın tek haneye düşeceği ve KDV indiriminin fiyatları etkileyecek şekilde yapılacağı ifade edildi.

Türkiye'de uzunca bir süredir tartıştığımız meselelerin başında enflasyon ve hayat pahalılığı geliyor. Geçtiğimiz yıl TL'de yaşanan değer kaybı ve buna bağlı olarak tırmanan enflasyon, hayat pahalılığının ortaya çıkmasına neden oldu. Bu durumun nasıl tersine çevrileceği bilinmiyor olsa da hükümet, bazı adımlar atmaktan geri kalmadı. Bunlardan bir tanesi de bir süre önce gündeme gelen KDV'nin indirilmesi meselesiydi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada KDV konusunda bir düzenleme olacağını ifade etmiş, bu düzenleme için "KDV'de devrim" ifadelerini kullanmıştı. Bugünse bu konuyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Gazeteci Abdulkadir Selvi, hükümetin üzerinde çalıştığı KDV düzenlemesi ile ilgili bazı açıklamalarda bulundu. Gelin o açıklamalara hep birlikte bakalım.

"Farklı KDV oranları teke düşürülecek"

Selvi'nin açıklamalarına göre KDV düzenlemesi; gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi aynı kategorilerde farklı KDV oranlarını kaldırmayı amaçlıyor. Buna göre, aynı kategorilerde yer alan tüm ürünler, yeni KDV düzenlemesi ile aynı oranda KDV'ye tabi olacak. Abdulkadir Selvi'ye göre yüzde 18'lik KDV ise ürünlerin fiyatını düşürecek şekilde indirilecek. Ancak kaça indirileceği belli değil. Konuyla ilgili açıklamalar şöyle:

"Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV indirimi ve sadeleşme üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi farklı KDV oranlarının teke indirilmesi amaçlanıyor. Ama asıl önemli olan, yüzde 18’lik KDV oranının fiyat indirimine yol açacak şekilde düşürülecek olması. Bu çalışmaların sonuçları piyasalar açısından önemli olacak. Ama asıl önemlisi, fiyat artışlarıyla canı yanan vatandaşın fiyatların indiğini cüzdanında hissetmesi olacak."

KDV'nin düşürülmesi tüketiciler için çok önemli olsa da konuyla ilgili başka bir önemli husus daha var. Öyle ki KDV açığının nasıl kapatılacağı bilinmiyor. Devlet, COVID-19 etkisi altında geçen 2020 yılında 323,9 milyar lira KDV geliri toplamıştı. 2022 yılında yapılacak düzenleme, bu gelirin ciddi anlamda düşmesine yol açabilir. Peki böyle bir durumda devlet, KDV gelirlerindeki açığı nasıl kapatacak? Örneğin gıda fiyatları düşerken akaryakıt fiyatları daha da yükselirse ne olacak? Tüm bu bilinmezleri önümüzdeki dönemlerde daha net bir şekilde çözümleyebileceğiz...