Epic Games, 1000 Çalışanını İşten Çıkardı, Fortnite'ın Sevilen 3 Modun Kaldırılacağını Açıkladı

Epic Games, masraf azaltma çabaları kapsamında 1000 çalışanıyla yollarını ayırdığını açıkladı. Ayrıca Fortnite'tan 3 büyük modun tamamen kaldırılacağını da duyurdu.

Artan masraflar gibi nedenlerden dolayı son yıllarda oyun dünyasında çok fazla sayıda insan işinden olmuştu. Şimdi ise dünyanın en büyük oyun şirketlerinden biri olan Epic Games’ten böyle bir hamle geldi. Fortnite’ı geliştiren dev firma, büyük bir toplu işten çıkarma yapacağını açıkladı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Epic Games tarafından yapılan resmî açıklamaya göre 1000 adet çalışanla yolları ayırma kararıalındı. Açıklama, şirketin blogu üzerinden paylaşıldı. İşten çıkarmanın nedeniyle ilgili açıklama yapılırken Fortnite’ta bazı büyük değişikliklerin yaşanacağı da açıklandı.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Fortnite etkileşiminde düşüş ve masrafları azaltma nedeniyle 1000 kişi işten çıkarılıyor

Epic ve CEO Tim Sweeney tarafından yapılan açıklamalara göre 1000 kişiyi işten çıkarma kararı, Fortnite’taki oyuncu etkileşiminde 2025 yılı itibarıyla başlayan düşüş nedeniyle alındı. Bu yüzden şirketin daha fazla harcama yaptığı ve finanse etmek için büyük kesintiler yapmak zorunda kaldığı belirtilmiş. Yapay zekâyla herhangi bir alakası olmadığının da altı çizilmiş.

Birçok farklı departmanı kapsayan işten çıkartma sonucunda 500 milyon doların üzerinde maliyet tasarrufu sağlanacağı aktarılmış. Epic, işten çıkardığı çalışanlarına 4 aylık maaş verdi. Daha eski çalışanlara ise daha yüksek tazminatlar verilecek. Ayrıca ABD’deki kovulan çalışanların sağlık sigortasını 6 ay daha karşılayacağını belirtmiş.

Fortnite’tan 3 mod kalıcı olarak kaldırılıyor

Epic’in masraf azaltma çabaları kapsamında dünyanın en büyük oyunlarından olan Fortnite’ta da değişiklikler yapılacağı açıklandı. Oyuncular tarafından sevilen 3 modun kaldırılacağı açıklandı. Yarış modu olan Rocket Racing, CS’ye rakip olarak çıkarılan ancak bir türlü erken erişim seviyesinden çıkamayan ve kısa süre sonra ilgiyi kaybeden FPS mod Ballistic ve müzik odaklı mod Festival Battle Stage modlarının kaldırılacağı duyuruldu.

Ballistic ve Festival Battle Stage modları 16 Nisan 2026 tarihi itibarıyla Fortnite’tan kalıcı olarak kaldırılacak. Rocket Racing modu ise ekim ayında tamamen oyunculara veda edecek.