Epic Games, kendi lehine olan ancak aynı zamanda Apple lehine süre tanınan karara itiraz etti, istediğini alamadı.

Apple ve Epic Games’in arap saçına dönen davasında artık tek bir mesele üzerinde savaşılıyor: Geliştiricilere App Store dışında ödeme seçenekleri sunmak ve dolayısıyla Apple’ın %30’luk komisyonundan vazgeçmesini sağlamak.

Yakın zamanda Epic, bu konuda kısmen zafere ulaşmayı başarmıştı. Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi, Apple’ın alternatif ödeme yöntemlerine izin vermesine hükmetmişti. Ancak bu karar hemen uygulamaya konmamış, Apple’a 90 günlük temyiz başvurusu süresi verilmişti. Epic bu konuya kızarak karara itiraz etse de zafere ulaşamadı.

Apple, bir süre daha ödemelerde App Store’u zorunlu kılacak:

Epic Games, Dokuzuncu Temyiz Mahkemesi’nin Apple’a sunduğu esnekliğe itiraz etmek üzere ABD Yüce Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Yargıç Elena Kagan, Epic’in başvurusunu geri çevirdi. Kararın gerekçesi hakkındaysa henüz bir açıklama paylaşılmadı.

Bu kararın ardından geriye kalan tek seçenek, Apple’ın temyiz başvurusunu beklemek ve kabul edilmesi durumunda mahkeme salonlarında karşı karşıya gelmelerini izlemek olacak. O süreye kadarsa Apple, Epic karşısında mutlak zaferle yolunda ilerliyor olacak - Dokuzuncu Temyiz Mahkemesinin kararı yürürlüğe girmediği sürece.

Epic Games ve Apple ikilisinden Yargıç Elena Kagan'ın kararı hakkında bir açıklama gelmedi.