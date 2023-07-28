Epic Games, Türk geliştiricilere ödeme yapmayı bırakacağını duyurdu. Şirketin bu skandal kararının arkasında PayPal gibi uluslararası dev ödeme sistemlerinin Türkiye'de hizmet vermemesi bulunuyor. Peki Steam üzerinden nasıl ödeme alınıyor?

Epic Games, Türkiye'deki oyun geliştiricilerini doğrudan ilgilendiren bir açıklamada bulundu. Geliştiricilere gönderilen e-postada yer alan açıklamaya göre Türk geliştiriciler, artık Epic Games üzerinden ödeme alamayacaklar. Halihazırda ödeme hakkı olan geliştiriciler ise sadece 100 dolar ve üzeri bakiyeler için son kez ödeme alacaklar. Peki Epic Games, neden böyle bir skandal karar aldı?

Aslına bakacak olursak alınan kararın Epic Games ile pek de ilgisi yok. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre PayPal gibi uluslararası hizmet sağlayıcıların Türkiye'de bulunmaması, ödemelerde sorunlar yaşanmasına neden oldu. Hal böyle olunca da Türk geliştiriciler için ödemelerin kapatılmasına karar verildi. Epic Games, 100 dolar ve üzerinde bakiyesi olan Türk geliştiriciler için 15 Ağustos itibarıyla ödeme yapmaya başlayacağını, bu ödemelerin nasıl yapılacağını ise yine bir e-posta ile açıklayacağını duyurdu.

İşte Epic Games'in geliştiricilere gönderdiği e-posta:

Dora Özsoy tarafından paylaşılan e-postada, Epic Games'in uzun vadeli bir ödeme aracısı aradığı ancak şu an için bir sonuca ulaşılamadığı ifade ediliyor. Şu an için geliştiricilere sunulan tek yöntem, ikamet adresinin Türkiye'den başka bir ülkeye çekilmesi.

Epic Games kolaya kaçıyor; Steam, ödemeleri doğrudan bankalar aracılığıyla gerçekleştiriyor!

Epic Games ile benzer mantıkta olan Steam'in geliştiricilere nasıl ödeme yaptığını araştırdık. Steam'in resmi internet sitesindeki bilgilere göre geliştiriciler, hak edişlerini doğrudan banka hesaplarına alıyorlar. Bu işlem için SWIFT tekniği kullanıyor. Epic Games'in neden PayPal gibi ödeme sağlayıcılar kullandığı, Türk geliştiriciler için neden Steam'deki gibi SWIFT aktarımı yapmadığını bilemiyoruz. Ancak bu noktada Epic Games'in kolaya kaçtığını, çözüm üretmek yerine Türk geliştiricileri harcadığını söyleyebiliriz.