Epic Games, yeni mağazası Fab'i duyurdu. Unreal Engine Marketplace, Sketchfab Store ve Quixel'i yeni dijital mağazada birleştirdi.

Epic Games, Unreal Engine Marketplace, Sketchfab Store, Quixel ve ArtStation Marketplace'i tek bir çatı altında toplayan Fab adlı yeni dijital mağazasını duyurdu. Fab, developerların oyun geliştirme süreçlerinde ihtiyaç duydukları dijital varlıkları kolayca temin etmelerini amaçlıyor.

Epic Games, Mart 2023'te tanıttığı Fab projesini bugün itibarıyla hayata geçirdi. Fab, animasyonlar ve diğer dijital varlıkları tek bir yerden satın alabilmesine olanak tanıyor. Başlangıçta 2023'te açılması planlanan Fab'in lansmanı, bazı nedenlerle 2024'e ertelenmişti.

Fab'da %88 gelir paylaşımı ve gelecek planları

Fab'da satılan ürünler için %88 gelir paylaşımı sunuluyor, bu oran Epic Games Store'daki gelir paylaşımı ile aynı. Lansman öncesinde, yaratıcılar Unreal Engine Marketplace ve Sketchfab ürünlerini Fab'da erişilebilir hale getirdiler. ArtStation Marketplace ise şu anki işleyişine devam edecek; ancak kullanıcılar, 2025 yılında içeriklerini Fab'e taşıyabilecekler.

Epic Games, Fab için gelecekte bazı önemli güncellemeler yapmayı planlıyor. Özellikle Roblox ve Minecraft için destek eklemeyi planladığını belirtti. Ayrıca MetaHumans karakterlerine Fab üzerinden erişim sağlanabilecek.