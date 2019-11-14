Steam Fiyatı 32 TL Olan Oyun, Epic Games Store’da Ücretsiz

Epic Games Store’da bu haftanın ücretsiz oyunu The Messenger oldu. Sabotage Studios tarafından geliştirilen Aksiyon Platform oyunu, oldukça eğlenceli bir hikayeye sahip.

AAA oyun üreticileri ne düşünürse düşünsün, oyuncular hiçbir zaman için iyi bir hikayeyi grafikler nedeniyle kenara atmıyor. Özellikle son dönemde çıkan Indie oyunlarda sık sık oldukça basit, bitlerle isimlendirilen grafik şekillerine sahip.

Bu oyunlardan biri de The Messenger. Bu eğlenceli aksiyon-platform oyunu geçtiğimiz yılın Ağustos ayında piyasaya çıkmıştı. Steam’de 32 TL’ye satılan oyun, Epic Games Store’un bu haftaki ücretsiz oyunu olarak karşımıza çıktı.

The Messenger

Sabotage Studios tarafından geliştirilen, yayıncılığını Devolver Digital’in üstlendiği oyunun konusu, tanıtım metninde şu şekilde geçiyor: “Köyünü bir iblis ordusu kuşatırken genç bir ninja, klanının hayatta kalması için çok önemli bir parşömen teslim etmek üzere lanetli bir dünyada yolculuğa çıkar. Klasik bir aksiyon platformu olarak başlayan oyun, kısa sürede heyecan, sürpriz ve mizah dolu, geniş bir zaman yolculuğu macerasına dönüşüyor.”

Tek oyunculu olan oyun yalnızca Windows platformu üzerinden oynanabiliyor. Oyun için tavsiye edilen yaş ise 10 ve üzeri. Oyunun dili İngilizce, yani şakaları anlamak ve oyundan daha fazla keyif almak için İngilizce bilmeniz faydanıza olacaktır.

Epic Games Store’da Ücretsiz Oyunları Nasıl Alabilirsiniz?

Epic Games’in ücretsiz oyunlarını almak için gereken tek şey bir Epic Games Store hesabı. Bu hesabı da firmanın sitesi üzerinden ücretsiz olarak edinmek mümkün. Oyunu hesabınıza eklemek için yapmanız gerekenler ise şöyle:

epicgames.com adresine gidin

Ekranın sağ üst köşesindeki menüden giriş yapın. Hesabınız yoksa bir tane açın.

Ana sayfada biraz aşağı indiğinizde haftanın ücretsiz oyununu bulacaksınız. Tıklayın.

Açılan sayfada, oyunun görselinin altında Al butonu yer alıyor. Bu düğmeye tıklayın.

Çıkan ekranda Siparişi ver butonu yer alıyor. Bu düğmeye basın.

Oyun kütüphanenize eklenmiş olacak. Oyunu, Epic Games Başlatıcısı aracılığıyla indirebilirsiniz. Bu araç eğer bilgisayarınızda bulunmuyorsa Epic Games sitesinden ücretsiz olarak indirebilirsiniz.