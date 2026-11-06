Tümü Webekno
Siemens Akıllı Ev Aletleri Webtekno Pacman

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

39 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [5-12 Kasım]

Webtekno'yu Google'a ekleyin

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

39 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [5-12 Kasım]
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 39 TL değerindeki Flotsam oldu. Bu oyunu, 12 Kasım tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller

39 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [5-12 Kasım]
gorsel_20261106_090623
Epic Games

Flotsam nasıl bir oyun?

gorsel_20261106_090623

Rengarenk bir yüzen şehir kurma oyununda yelken aç, kaynak topla ve hayatta kalanları kurtar. Drifter ekibini sonsuz çöp okyanusunda yönet ve ıslanmış harabeleri, paslı fabrikaları ve eski dünyanın hikayelerini keşfet.

Flotsam fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

  • Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.
  • Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Hepsi 500 TL Altı! Amazon'da Bu Haftanın En Avantajlı Ürünleri

Amazon'da fiyatı 500 TL ve altında olan ürünler arasından işinize yarayabilecek olanları sizler için seçtik.

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

Geliştiricilere "5 Dakika" Şartı: Steam'de Oyun Çıkarmak Artık Çok Daha Zor

Geliştiricilere "5 Dakika" Şartı: Steam'de Oyun Çıkarmak Artık Çok Daha Zor

PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Black Friday' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 10 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

GTA 6'nın İndirme Boyutu Belli Oldu!

GTA 6'nın İndirme Boyutu Belli Oldu!

GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı

GTA 6'nın Oynanış Görüntüleri South Park'ta Yayınlandı

ETS 2'nin Merakla Beklenen Otobüs DLC'sinin Çıkış Tarihi Açıklandı

ETS 2'nin Merakla Beklenen Otobüs DLC'sinin Çıkış Tarihi Açıklandı

Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [4-17 Kasım]

Xbox Game Pass'e Eklenecek Yeni Oyunlar Açıklandı [4-17 Kasım]

GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Ön Yükleme Tarihi ve Kaç GB Olacağı Açıklandı!

GTA 6 İçin Geri Sayım Başladı: Ön Yükleme Tarihi ve Kaç GB Olacağı Açıklandı!

Sony’den GTA 6 Öncesi Bir PS5 Güncellemesi Daha (Kovalamaca Sürüyor)

Sony’den GTA 6 Öncesi Bir PS5 Güncellemesi Daha (Kovalamaca Sürüyor)

Oyunlar ücretsiz oyun Epic Games

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Gıdaların Besin Değerini Moleküler Düzeyde Koruyan Çekmecelerin Ardındaki Fizik Kuralları

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Samsung, "iPhone Duo" ile Âdeta Dalga Geçti: "Deneyim Bu Yüzden Önemli"

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Dacia Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: Sandero Stepway ve Jogger'a Zam!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Volvo Kasım 2026 Fiyat Listesi Belli Oldu: XC60'ta 218 Bin TL İndirim!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Kasım 2026 KGM SsangYong Fiyat Listesi Belli Oldu: Yeni Musso Grand'a Zam!

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Türkiye'de Satılan En Ucuz Elektrikli Otomobiller (Kasım 2026 Güncel Liste)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com