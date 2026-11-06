39 TL Değerindeki Oyun Epic Games'te Bu Hafta Ücretsiz Oldu [5-12 Kasım]

Epic Games'in bu hafta ücretsiz vereceği yeni oyun belli oldu. Her hafta oyuncuları yeni ücretsiz oyunlarla mutlu eden Epic Games peki bu hafta hangi oyunu ücretsiz yaptı?

Epic Games, oyunculara her hafta ücretsiz oyun vermeye devam ediyor. Şirket sağladığı ücretsiz oyunlarla Steam gibi büyük rakiplerine karşı önemli bir avantaj elde ediyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Her hafta verdiği ücretsiz oyunlarla adından söz ettiren Epic Games'in bu hafta ücretsiz olarak verdiği oyun ise 39 TL değerindeki Flotsam oldu. Bu oyunu, 12 Kasım tarihine kadar Epic Games üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Bunlar da İlginizi Çekebilir

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Flotsam nasıl bir oyun?

Rengarenk bir yüzen şehir kurma oyununda yelken aç, kaynak topla ve hayatta kalanları kurtar. Drifter ekibini sonsuz çöp okyanusunda yönet ve ıslanmış harabeleri, paslı fabrikaları ve eski dünyanın hikayelerini keşfet.

Flotsam fragmanı

Epic Games'in ücretsiz oyunları nasıl alınır?

Epic Games'in ücretsiz oyunlarını almak oldukça kolay.

Öncelikle buradaki bağlantı üzerinden siteye girmeniz gerekiyor.

üzerinden siteye girmeniz gerekiyor. Daha sonra almak istediğiniz oyuna tıklayıp açılan sayfadaki 'Yükle' seçeneğine basın ve oyuna sahip olun.

Ücretsiz oyunları almak için Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerektiğini de belirtelim.