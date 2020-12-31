Epic Games, Jurassic World Evolution Ücretsiz

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Jurassic World Evolution var. Satış fiyatı 171 TL olan oyunu nasıl edinebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellerle satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi fiyatı 171,00 TL olan Jurassic World Evolution oyununu ücretsiz yaptı.

Jurassic World Evolution Fragmanı

Neden sağda solda bulduğumuz bozulmamış dinozor DNA'larından dinozorları diriltmememiz gerektiğini anlatan Jurassic serisinin bu oyununda amacımız, Muertes takımadalarında çeşitli dinozorları hayata döndürmek. Belli ki filmlerde olup biten olaylardan hiç akıllanmamışız.

Çeşit çeşit dinozorlar geliştirmek, sonrasında da bu dinozorları kullanarak kendimize fon oluşturmak ve daha çok dinozor yetiştirebilmek, daha çok adaya ulaşmak ve daha çok kayıp DNA bulabilmek. Bunlara ek olarak serideki pek çok karakter de bu yapımda yer alıyor.

Frontier Developments tarafından geliştirilen oyunun hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan geçer not aldığını da belirtmek gerekiyor. Firma yalnızca dinozorların şöhretine sığınmamış, aynı zamanda başarılı bir simülasyon/strateji oyunu yapmış.

Jurassic World Evolution Sistem Gereksinimleri

Minimum:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+)/8.1/10 64bit

İşlemci: Intel i5-2300/AMD FX-4300

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050 (Legacy GPU: GeForce GTX 660) / AMD Radeon 7850 (2GB)

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 8 GB kullanılabilir alan

Önerilen:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1+) / 8.1/10 64bit

İşlemci: Intel i7-4770/AMD FX-8350

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060 / AMD RX 480

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 12 GB kullanılabilir alan

Jurassic World Evolution'i Kütüphanenize Nasıl Ekleyebilirsiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

hesabınıza giriş yapın. Oyun sayfasına gidin

sayfasına gidin Yükle tuşuna basın.

tuşuna basın. Siparişi Ver'e tıklayın.

Ver'e tıklayın. Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

eklenmiş olacak. Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games yıl sonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.