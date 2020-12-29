Epic Games, Fiyatı 17 TL Olan Solitairica'yı Ücretsiz Yaptı

17 Aralık'tan itibaren yeni yıla kadar her gün ücretsiz bir oyun verecek olan Epic Games'in bugünkü ücretsiz oyunu olarak karşımızda Solitairica var. Normal fiyatı 17 TL olan oyunu nasıl kütüphanenize ekleyebileceğinizi açıklıyoruz.

Her hafta yeni ücretsiz oyunlar sunan Epic Games, 2020 yılının sonunda özel bir kampanya hazırladı. Bu kampanya kapsamında platformun kullanıcıları, 15 gün boyunca her gün en az 1 yeni ücretsiz oyuna kavuşacak.

Başka platformlarda zaman zaman yüksek bedellerle satılan oyunları da ücretsiz olarak sunan Epic Games, şimdi normal fiyatı 17 TL olan Solitairica oyununu ücretsiz yaptı.

Solitairica fragmanı:

Solitairica, herkesin bildiği Solitaire oyununu temeline koyarak oyunculara RPG türünde karşılaşmaları ve roguelike oyunlarının sunduğu bir deneyimi sunuyor. Oyunun hikâyesine göre bizler Myrriod topraklarında tüm kalpleri çalan İmparator Stuck'a karşı savaşacak cesarete sahip son savaşçıyız.

Unreal Engine 4 oyun motoru kullanılarak Righteous Hammer Games tarafından geliştirilen Solitairica, toplamda dört enerji türüne ev sahipliği yapıyor: Saldırı, savunma, çeviklik ve irade. Oyunda ilerledikçe yeni yetenekler ve sınıflar açıyoruz. Açılan bu yetenek ve sınıflar da oyunu oynama şeklimizde önemli bir yere sahip oluyor.

Solitairica sistem gereksinimleri:

Minimum:

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

Windows 7 64 bit İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci, 2.5 GHz veya daha hızlı

Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci, 2.5 GHz veya daha hızlı Bellek: 4 GB

4 GB Depolama: 800 MB

800 MB DirectX: 11

11 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 470 GTX veya AMD Radeon 6870 HD serisi

Önerilen:

İşletim Sistemi: Windows 10 64 bit

Windows 10 64 bit İşlemci: Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci, 2.5 GHz veya daha hızlı

Dört çekirdekli Intel veya AMD işlemci, 2.5 GHz veya daha hızlı Bellek: 8 GB

8 GB Depolama: 1 GB

1 GB DirectX: 12

12 Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 8800, ATI Radeon HD 2900 ya da Intel HD 4000

Solitairica'yı kütüphanenize nasıl eklersiniz?

Oyunları arşivinize eklemeniz için sahip olmanız gereken tek şey bir Epic hesabı, onu da zaten ücretsiz olarak dakikalar içerisinde edinebiliyorsunuz. Sonrasında yapmanız gerekenlerse şu şekilde:

Epic Games hesabınıza giriş yapın.

Oyun sayfasına gidin

Yükle tuşuna basın.

Siparişi Ver'e tıklayın.

Oyunlar böylece kütüphanenize eklenmiş olacak.

Epic Games Store sizden iki faktörlü kimlik doğrulama isteyecektir.

Epic Games, yılsonu etkinliğinde her gün yeni bir ücretsiz oyun verecek. Diğer oyunları da kaçırmamak için bizi takip etmeye devam edin.