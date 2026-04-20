Euro Truck Simulator 2 oyuncularının uzun süredir beklediği Türkiye haritası genişlemesi, sonunda somut detaylarla gündemde. “Soul of Anatolia” adıyla duyurulan DLC’nin kapsadığı bölgeler, hem resmi kaynaklar hem de paylaşılan harita görselleri üzerinden daha net anlaşılır hâle geldi. Ancak ortaya çıkan tablo, beklentilerle tam olarak örtüşmüyor.
Haritanın sınırları ortaya çıktı: Güney Alanya’da bitiyor, doğu Kapadokya’ya uzanıyor
Paylaşılan bilgilere göre DLC’nin güney sınırı Alanya civarında sona eriyor. Bu da Antalya’nın doğusundan itibaren Akdeniz hattının oyunda yer almayacağı anlamına geliyor. Özellikle Mersin ve Adana gibi büyük şehirlerin harita dışında kalması, oyuncular tarafından önemli bir eksik olarak değerlendirildi.
Doğu tarafında ise sınırın Aksaray ve Kapadokya bölgesine kadar uzandığı görülüyor. Tanıtım görsellerinde yer alan Ürgüp detayı da bu bilgiyi doğrular nitelikte. Bu da Orta Anadolu’nun belirli bir kısmının oyuna dahil edileceğini gösteriyor.
Kuzey hattına bakıldığında ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Sinop gibi Karadeniz’in en uç noktalarından biri DLC’de yer almıyor. Bunun yerine haritanın daha çok Zonguldak ve Kastamonu çevresindeki Batı Karadeniz kıyılarına odaklandığı görülüyor.
Paylaşılan harita, 34 şehri içine alıyor
Paylaşılan harita, Türkiye'deki 30'a yakın ili içine alıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi muhtemelen haritadaki tüm iller, DLC'ye dahil olmayacak. Ayrıca Alanya, Bandırma gibi bazı büyük ilçelerin de dahil edildiğini görebiliriz.
- İstanbul
- Çanakkale
- Balıkesir
- Bursa
- Yalova
- Kocaeli
- Sakarya
- Bilecik
- İzmir
- Manisa
- Aydın
- Denizli
- Muğla
- Uşak
- Kütahya
- Afyonkarahisar
- Antalya
- Isparta
- Burdur
- Ankara
- Eskişehir
- Konya
- Karaman
- Kırıkkale
- Çankırı
- Düzce
- Bolu
- Zonguldak
- Bartın
- Karabük
- Kastamonu
Sosyal medyada sahte bir harita ortaya çıktı
Yukarıda görmüş olduğunuz harita, son günlerde Türkiye DLC'sinin haritası olarak paylaşılmaya başlamış durumda. Ancak söz konusu harita, yıllar önce ETS oyuncuları tarafından "Türkiye DLC'si gelse böyle olurdu" fikriyle oluşturulmuş bir konseptten ibaret. Tabii konsept haritanın gerçek DLC'ye çok yakın bir tahminde bulunması tebrik edilmesi gereken bir detay ama birebir Türkiye DLC'sinin bu harita olduğu bilgisi yanlış.