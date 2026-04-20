Tümü Webekno
Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Oyun

ETS 2 Türkiye DLC’sinde Yer Alacak Muhtemel Şehirler Belli Oldu

Euro Truck Simulator 2’nin merakla beklenen Türkiye DLC’si Soul of Anatolia için harita kapsamı netleşmeye başladı. Resmi site güncellemeleri, DLC’nin hangi bölgeleri kapsayacağını ortaya koyarken bazı önemli şehirlerin yer almaması dikkat çekti.

Beyazıt Kartal

Euro Truck Simulator 2 oyuncularının uzun süredir beklediği Türkiye haritası genişlemesi, sonunda somut detaylarla gündemde. “Soul of Anatolia” adıyla duyurulan DLC’nin kapsadığı bölgeler, hem resmi kaynaklar hem de paylaşılan harita görselleri üzerinden daha net anlaşılır hâle geldi. Ancak ortaya çıkan tablo, beklentilerle tam olarak örtüşmüyor.

Haritanın sınırları ortaya çıktı: Güney Alanya’da bitiyor, doğu Kapadokya’ya uzanıyor

İçerikten Görseller

image (3)
Paylaşılan bilgilere göre DLC’nin güney sınırı Alanya civarında sona eriyor. Bu da Antalya’nın doğusundan itibaren Akdeniz hattının oyunda yer almayacağı anlamına geliyor. Özellikle Mersin ve Adana gibi büyük şehirlerin harita dışında kalması, oyuncular tarafından önemli bir eksik olarak değerlendirildi.

Doğu tarafında ise sınırın Aksaray ve Kapadokya bölgesine kadar uzandığı görülüyor. Tanıtım görsellerinde yer alan Ürgüp detayı da bu bilgiyi doğrular nitelikte. Bu da Orta Anadolu’nun belirli bir kısmının oyuna dahil edileceğini gösteriyor.

Kuzey hattına bakıldığında ise ilginç bir tablo ortaya çıkıyor. Sinop gibi Karadeniz’in en uç noktalarından biri DLC’de yer almıyor. Bunun yerine haritanın daha çok Zonguldak ve Kastamonu çevresindeki Batı Karadeniz kıyılarına odaklandığı görülüyor.

Paylaşılan harita, 34 şehri içine alıyor

Paylaşılan harita, Türkiye'deki 30'a yakın ili içine alıyor. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi muhtemelen haritadaki tüm iller, DLC'ye dahil olmayacak. Ayrıca Alanya, Bandırma gibi bazı büyük ilçelerin de dahil edildiğini görebiliriz.

  • İstanbul
  • Çanakkale
  • Balıkesir
  • Bursa
  • Yalova
  • Kocaeli
  • Sakarya
  • Bilecik
  • İzmir
  • Manisa
  • Aydın
  • Denizli
  • Muğla
  • Uşak
  • Kütahya
  • Afyonkarahisar
  • Antalya
  • Isparta
  • Burdur
  • Ankara
  • Eskişehir
  • Konya
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Çankırı
  • Düzce
  • Bolu
  • Zonguldak
  • Bartın
  • Karabük
  • Kastamonu

Sosyal medyada sahte bir harita ortaya çıktı

image (3)

Yukarıda görmüş olduğunuz harita, son günlerde Türkiye DLC'sinin haritası olarak paylaşılmaya başlamış durumda. Ancak söz konusu harita, yıllar önce ETS oyuncuları tarafından "Türkiye DLC'si gelse böyle olurdu" fikriyle oluşturulmuş bir konseptten ibaret. Tabii konsept haritanın gerçek DLC'ye çok yakın bir tahminde bulunması tebrik edilmesi gereken bir detay ama birebir Türkiye DLC'sinin bu harita olduğu bilgisi yanlış.

Euro Truck Simulator

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!

Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com