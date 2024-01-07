Dünya, bugünlerde Jeffrey Epstein davası ile çalkalanıyor. Pek çok sansasyonel olayda adı geçen bu kişinin listesi, geçtiğimiz günlerde basına ifşa edilmişti. Peki olay tam olarak nedir ve listede adı geçen hangi ünlüler var? Eminiz ki çok şaşıracaksınız.

Jeffrey Epstein, geçmişte de adını sıkça duyduğumuz bir isimdi. Finansör ve seks suçlusu olarak bilinen suçlunun ismi; pek çok ünlü, politikacı ve milyarderle birlikte anılmıştı. Aralarında eski ABD Başkanı Donald Trump ve Bill Clinton'ın da yer aldığı bu listede, şu sıralar bilim insanı Stephen Hawking'in ismi de çok sık konuşuluyor.

Epstein, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik cinsel istismar, pedofili ve fuhuş ağı oluşturmakla suçlanıyordu. Ancak yargılanmayı beklerken 2019 yılında hapishanede intihar ettiği iddia edildi. Peki, bu karanlık olayın perde arkasında neler yaşandı ve listede hangi ünlüler var?

Her şey, Epstein’ın Palm Beach’teki villasında başladı.

Jeffrey Epstein, 1953 yılında New York’ta Yahudi bir ailede doğdu. Öğretmenlikten başladığı kariyerine bankacılık ve finans sektöründe devam etti. Kısa sürede multimilyoner oldu ve dünyanın en zengin ve etkili kişileriyle dostluk kurdu.

Kendisi, lüks bir yaşam sürüyordu. New York, Florida, New Mexico, Paris ve Karayipler’de birçok malikânesi, özel jetleri ve adaları vardı. Suçlunun karanlık yüzü ise 2005 yılında ortaya çıktı.

Palm Beach, Florida’daki villasında kendisine para karşılığı erotik masaj yapan 14 yaşındaki bir kız çocuğunun polise şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma sonucunda suçlunun reşit olmayan kız çocuklarını villasına getirip cinsel istismarda bulunduğu, onlara para verip başka kızları da getirmelerini istediği, böylece bir fuhuş ağı oluşturduğu ortaya çıktı.

İşlediği onca suça rağmen 2008 yılında hafif bir cezayla kurtuldu.

Epstein, 2006 yılında tutuklandı ve 2007 yılında federal savcılarla yaptığı bir anlaşma sonucunda sadece iki suçlamayı kabul etti. Bunlar, biri 18 yaşından küçük iki genç kızı fuhuş amaçlı istismar etmekti.

Kendisi, 13 ay boyunca gözetim altında kaldı ve haftada altı gün çalışmak için hapishaneden çıktı. Ayrıca diğer mağdurların kendisine dava açmasını engellemek için onlara tazminat ödedi.

Epstein’ın bu hafif cezayla kurtulmasının arkasında ise siyasi bir koruma olduğu iddia edildi. Çünkü avukatları arasında eski ABD Başkanı Bill Clinton’ın da avukatlığını yapan Alan Dershowitz vardı.

Dikkat çeken detaylardan biri de anlaşmayı yapan federal savcı Alexander Acosta'nın, daha sonra Donald Trump’ın Çalışma Bakanı olmasıydı. Suçlunun hem Clinton hem de Trump ile yakın ilişkileri olduğu biliniyordu.

Şaşırtıcı isimler tek bunlarla da sınırlı değil, aşağıda yer alan pek çok ünlü, günümüzde kendini aklamak için epey uğraşıyor.

Listede adı geçen ünlülerden bazıları şunlar: Stephen Hawking, Bruce Willis, Cameron Diaz, Cate Blanchett, Kevin Spacey, Naomi Campbell, Leonardo DiCaprio, Prens Andrew, Hillary Clinton, Michael Jackson, George Lucas, Noam Chomsky, Al Gore, David Copperfield, Robert F. Kennedy Jr, Miley Cyrus, Ehud Barak, Kevin Spacey...

Tabii bu saydıklarımız listenin daha yarısı, bu kişiler sadece en bilinenleri. Listede öne çıkan ve en çok konuşulan isimlerden birisi de Stephen Hawking.

Epstein'ın, suç ortağı Ghislaine Maxwell'e gönderdiği bir e-postada:

"Virginia'nın arkadaşlarından, tanıdıklarından, ailesinden öne çıkan ve iddialarının yanlış olduğunu kanıtlamaya yardımcı olacak herhangi birine 'ödül' verebilirsiniz. En güçlüsü Clinton yemeği ve Virgin Adaları'nda Stephen Hawking'in reşit olmayan kızlarla yapılmış bir grup seks partisine katıldığına dair olaylar..." yazdığı görüldü.

Yani bu e-postanın kesinliği varsa Stephen Hawking'in, Epstein'ın adasında reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiğini ve bu olayın üstünü kapatmasını istediğini anlayabiliyoruz.

Ayrıca Stephen Hawking'in 2006 yılında eski eşinden, kendisinden 39 yaş küçük Diana King'e âşık olduğu gerekçesiyle boşanması da sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Hawking'in 2006 yılında Epstein'ın adasını ziyaret ettiği bilinenler arasında.

"Gerçekten söyleyecek söz bulamıyorum, bunu yeni öğrendim."

Simpsonlar'ın bu sahnesi ise sosyal medya kullanıcıları tarafından bu olaya yoruldu.

Dünya kocaman bir simülasyon ve bizi yöneten kişiler aslında Simpsonlar...

İddialara göre listede yer alan kişilerin isimleri ise şöyle:

Liste ne kadar doğru tartışılır ancak ortaya atılan bu isimler, şu an hem dünya hem de Amerika gündemini oldukça sarsmış durumda. Pek çok ünlü isimden açıklama beklenirken özellikle Tom Hanks, Ben Affleck, Leonardo DiCaprio gibi isimlerin de olması hayranlarını büyük hayal kırıklığına uğrattı.

Bu listenin doğruluğunu ilerleyen günlerde eminiz ki görürüz, o zamana dek yeni gelişmeleri öğrenmek için bizi takipte kalmayı unutmayın.

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