Windows 10 ya da Windows 11 kullanıcılarının Google Chrome internet tarayıcısı üzerinden bir internet sitesini açmak istedikleri zaman karşılarına çıkabilen err_ssl_protocol_error hatası, bir tür SSL hatasıdır ve çözümü çoğu zaman basittir. Gelin err_ssl_protocol_error hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür yakından bakalım ve çözümü için uygulayabileceğiniz yöntemleri görelim.

Pek çok farklı işletim sistemindeki pek çok farklı internet tarayıcısında yaşanıyor olsa da genel olarak Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarının Google Chrome masaüstü internet tarayıcısı üzerinden Twitter ya da herhangi bir internet sitesi açmak istedikleri zaman karşılarına çıkan err_ssl_protocol_error hatası bir tür SSL hatasıdır ve karşılaştıkları zaman söz konusu internet sitesi bir türlü açılmaz. Epey can sıkıcı bir durumdur.

err_ssl_protocol_error hatası genel olarak açılmak istenen internet sitesi ile istemci arasındaki HTTPS protokolünün uygulanmıyor olması nedeniyle ortaya çıkar. Yani sitenin SSL sertifikası istemciye ulaşmaz. Bu nedenle bazen bu sorun giderilmez ancak bilinen sitelerde böyle bir hata ile karşılaşırsanız çözümü basittir. err_ssl_protocol_error hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür gelin yakından bakalım ve çözümü için uygulayabileceğiniz basit yöntemleri görelim.

Temelden başlayalım, err_ssl_protocol_error hatası nedir?

Windows 10 ve Windows 11 kullanıcılarının Google Chrome masaüstü internet tarayıcısı üzerinden bir internet sitesi açmak istedikleri zaman bu işlemin başarısız olması sonucu karşılarına çıkan err_ssl_protocol_error hata uyarısı, açılmak istenen internet sitesi sunucuları ile istemci yani kullanıcı sunucusu arasında yaşanan bir tür uyumsuzluktur. Böyle bir hata ile karşılaştığınız zaman söz konusu internet sitesi açılmayacaktır.

err_ssl_protocol_error hatası neden olur?

Kullanıcı, internet tarayıcısı üzerinden bir internet sitesi açmak istediği zaman söz konusu internet sitesinin HTTPS protokolü kapsamında tarayıcıya bir SSL sertifikası sunması yani güvenilir olduğunu kanıtlayacak bir kimlik sunması gerekir. Bu sertifikanın sunulmadığı durumlarda Google Chrome ve benzeri internet tarayıcılarında söz konusu internet sitesi açılmaz ve kullanıcı, err_ssl_protocol_error ve benzeri hata uyarılarıyla karşılaşır.

err_ssl_protocol_error hatası nasıl çözülür? İşte en basit çözüm yöntemleri:

Yöntem #1: Proxy ayarlarına müdahale eden eklentileri devre dışı bırakın.

Proxy ayarlarına müdahale eden eklentileri devre dışı bırakın. Yöntem #2: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın.

Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın. Yöntem #3: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin.

İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin. Yöntem #4: QUIC protokolünü devre dışı bırakın.

QUIC protokolünü devre dışı bırakın. Yöntem #5: Bilgisayarınızın tarih ve saatini güncelleyin.

Bilgisayarınızın tarih ve saatini güncelleyin. Yöntem #6: err_ssl_protocol_error hatası veren internet sitesi ile iletişime geçin.

Yöntem #1: Proxy ayarlarına müdahale eden eklentileri devre dışı bırakın:

Tüm masaüstü internet tarayıcıları, kullanıcılarına pek çok farklı işlemi kolayca gerçekleştirebilecekleri eklentiler sunar. Bu eklentiler bazen Chrome Web Mağazası gibi platformlar üzerinden bizzat tarayıcı tarafından kullanıcıya sunulurken bazen üçüncü taraf uygulama mağazalarından indirilerek kurulmaları ve bu şekilde kullanılmaları gerekir. Bu kurulum sırasında eklentinin hangi ayarlara müdahale ettiğine dikkat edin.

Çok daha güvenli bir internet deneyimi için VPN kullanıyor ve bu hizmeti bir eklenti üzerinden alabiliyor olabilirsiniz. VPN eklentileri direkt olarak internet tarayıcınızın proxy ayarlarına müdahale ederek bu hizmeti verir. Farklı eklentiler de proxy ayarlarınıza müdahale edebilir ve bu durum err_ssl_protocol_error hatasına neden olabilir. Bu bir tür eklenti kullanıyorsanız devre dışı bırakın ve hata veren internet sitesini yeniden açmayı deneyin.

Yöntem #2: Antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın:

Bazı antivirüs yazılımları yalnızca bilgisayarınıza indirmiş olduğunuz dosyaları tarayarak olası kötü amaçlı yazılımları ve virüsleri engeller. Bazıları ise anlık olarak internet gezintinizi tarayarak indirmeseniz bile online olarak bilgisayarınıza sızmaya çalışan kötü amaçlı yazılımları ve virüsleri engeller. Bu engelleme sırasında şüpheli internet siteleri açılmaz ve err_ssl_protocol_error gibi hatalar çıkabilir.

err_ssl_protocol_error hatasının çözümü için geçici de olsa antivirüs yazılımınızı devre dışı bırakın ya da alternatif bir antivirüs yazılımına geçin. Fakat bu noktada dikkatli olmanız gerekiyor. Hata veren site gerçekten kötü amaçlı yazılım ya da virüs barındırıyor olabilir. Bu nedenle kesin olarak güvendiğiniz internet siteleri dışında err_ssl_protocol_error hatası aldığınız zaman antivirüs yazılımınıza güvenmeniz gerekiyor. Yani o siteyi açmayın.

Yöntem #3: İnternet tarayıcınızın önbelleğini temizleyin:

Eğer daha önce err_ssl_protocol_error hatası aldığınız internet sitesini açmaya çalıştıysanız ve daha önce de böyle bir hata aldıysanız internet tarayıcınızın önbelleği bu hatayı kaydetmiştir. Belki internet sitesi sunucuları kaynaklı geçici bir SSL sertifikası hatası yaşanmış ve bu durum önbelleğinize hatalı olarak kaydedilmiş olabilir.

Önbellekte hatalı olarak kaydedilen bir internet sitesi düzelmiş olsa bile tekrar tekrar err_ssl_protocol_error hatası vermeye devam edecektir. En iyisi internet tarayıcınızın ayarlar sayfası üzerinden önbelleğinizi tamamen temizleyin. Önbellek temizleme işlemi sonrası tarayıcınız bir süre daha yavaş çalışabilir ama en azından artık hata almazsınız.

Yöntem #4: QUIC protokolünü devre dışı bırakın:

Google Chrome internet tarayıcısı, daha önceden ziyaret ettiğiniz internet sitelerinin yeniden ziyaretiniz sırasında çok daha kolay bir şekilde açılması için Quick UDP Internet Connections, kısaca QUIC isimli bir protokol kullanır fakat bu protokol bazen err_ssl_protocol_error hatasına neden olabilir.

QUIC protokolünü devre dışı bırakmak için Google Chrome internet tarayıcınızı açın ve adres çubuğuna chrome://flags/#enable-quic yazarak adrese gidin. Bu sayfadaki Experimental QUIC Protocol seçeneğini Disabled olarak belirledikten sonra tarayıcıyı yeniden başlatırsanız err_ssl_protocol_error hatasının büyük ihtimalle çözülmüş olduğunu göreceksiniz

Yöntem #5: Bilgisayarınızın tarih ve saatini güncelleyin:

21. yüzyıldayız, kullandığımız cihazlar ve işletim sistemleri artık çok akıllı ama maalesef bunlar kul yapımı makineler ve hata yapabiliyorlar. Pek çok farklı nedene bağlı olarak bilgisayarınızdaki tarih ve saat ayarları bozulmuş olabilir. Bilgisayarınızın tarih ve saat bilgisi ile açmak istediğiniz internet sitesi sunucusunun tarih ve saati uymayınca ortaya err_ssl_protocol_error hatası çıkabiliyor. Bilgisayarınızın tarih ve saatini güncelleyerek hatanın çözülmesini sağlayabilirsiniz.

Yöntem #6: err_ssl_protocol_error hatası veren internet sitesi ile iletişime geçin:

err_ssl_protocol_error hatasının çözümü için yukarıdaki yöntemleri uygulamanıza rağmen hala hata almaya devam ediyorsanız sorun size olmayabilir. Sonuçta bu hatanın nedeni zaten internet sitesinin SSL sertifikasının size ulaşamıyor olması. İnternet sitesi konu ile ilgili geçici bir sorun yaşıyor olabilir, bir süre bekledikten sonra tekrar deneyin. Eğer hala hata almaya devam ediyorsanız internet sitesi ile iletişime geçin. Belki sitenin SSL sertifikalarının yenilenmesi gerekiyor olabilir.

Windows 10, 11 kullanıcılarının Google Chrome’da karşılaştıkları err_ssl_protocol_error hatası nedir, neden olur, nasıl çözülür gibi soruları yanıtlayarak hatanın çözümü için uygulayabileceğiniz en basit yöntemlerden bazılarını anlattık. Hatanın kaynağı siz değilseniz internet sitesine pek güvenmemenizde yarar var.