İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için verilen sürenin uzatıldığını duyurdu. Normalde 31 Aralık 2024 olan son tarih, 31 Temmuz 2025'e ertelendi.

2016 itibarıyla ülkemizde çipli ehliyetlere geçilmeye başlamıştı. Bu yılın sonu, yani 31 Aralık 2024 itibarıyla da tüm ehliyetlerin yenilenmesinin gerekeceği aksi takdirde 12 bin TL ceza ödenmek zorunda kalınabileceği ifade edilmişti. Ayrıca şu anda 15 TL olan yenileme ücreti 2025 itibarıyla ise 769 TL’ye çıkacaktı.

Eski ehliyete sahip insan sayısı bir hayli fazla olması nedeniyle de son zamanlarda vatandaşlar sürücü belgelerini yenilemek için nüfus müdürlüklerine akın ediyordu. Bu nedenle de son günlerde randevu bulunamaması nedeniyle kullanıcılardan gelen şikâyetler artmıştı. Bugün İçişleri Bakanından hâlâ ehliyetini yenileyemeyenleri rahatlatacak bir açıklama geldi.

Ehliyeti yenileme süresi 31 Temmuz’a kadar uzatıldı

Bakan Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada eski tip sürücü belgesi yenileme sürecinin mevcut şartlar ve vatandaşın talebi nedeniyle 31 Temmuz 2025’e kadar uzatıldığını duyurdu.

Bu da 6 ay daha süre eklendiği ve yılın başından itibaren ceza kesilmeye başlanmayacağı anlamına geliyor. Vatandaşlar, temmuza kadar ehliyetlerini yenileyebilecekler. Bakanın aktardığına göre hâlâ 5 milyon 413 bin 148 adet yenilenmeyi bekleyen eski tip sürücü belgesi ülkemizde mevcut. Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Eski Tip Sürücü Belgelerinin Yenilenme Süresini Uzattık

Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin Geçici 10. maddesi uyarınca, eski tip sürücü belgelerinin yenilenmesi için belirlenen süre, mevcut şartlar ve vatandaşlarımızın ihtiyaçları göz önüne alınarak 31 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Hâlihazırda, 5 milyon 413 bin 148 adet eski tip sürücü belgesi bulunmakta.

Nüfus müdürlükleri ile sağlık raporlarının düzenlendiği sağlık kuruluşlarında oluşabilecek yoğunlukların önüne geçmek ve vatandaşlarımızın herhangi bir mağduriyet yaşamadan işlemlerini tamamlayabilmeleri amacıyla uzatılan sürenin sonuna kadar lütfen eski sürücü belgelerimizi yenileyelim."