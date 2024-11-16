750 binden fazla sıfır otomobilin satıldığı 2024 yılında satışlarını en çok artıran ve en çok düşüren markalar açıklandı.

2024 yılı, tıpkı 2023 yılında olduğu gibi sıfır otomobil satışları açısından oldukça hareketli geçti. Bu ayın başında yayımlanan verilere göre 1 Ocak - 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 750 binden fazla sıfır otomobil satışı gerçekleştirildi.

Tabii bu süreçte bazı markalar satışlarını artırırken bazıları ise daha kötü performans gösterdiler. Ülkemizde otomobil sektörünün nabzını tutan EBS Danışmanlık da bu konuyla ilgili en güncel verilerini yayımladı. Gazeteci Emre Özpeynirci ise 2024 yılında 19 markanın satışları artırmayı başardığını açıkladı. Peki o markalar hangileriydi?

2024 yılında satışlarını en çok artıran markalar:

Marka 2024 Satış Adedi 2023 Satış Adedi Değişim KG Mobility 7.659 575 %1232 Togg 20.140 9.171 %119,61 MG 16.488 9.867 %67,10 Chery 50.811 31.040 %63,70 Lexus 619 393 %57,51 MINI 2.992 2.024 %47,83 Nissan 20.060 13.875 %44,58 Suzuki 5.164 4.044 %27,70 Land Rover 2.438 1.911 %27,58 Honda 20.467 16.046 %27,55

2024 yılında satışlarını en çok düşüren markalar ise şöyle:

Marka 2024 Satış Adedi 2023 Satış Adedi Değişim Seres 1 289 -%99,65 SKYWELL 324 2.041 -%84,13 Mitsubishi 56 203 -%72,41 Subaru 273 803 -%66,00 Alfa Romeo 760 1.918 -%60,38 Maserati 219 480 -%54,38 DS 1.508 3.173 -%52,47 Aston Martin 10 20 -%50,00 Jaguar 49 94 -%47,87 Leapmotor 185 310 -%40,32

Bu arada; Türkiye'deki en popüler markalara da değinelim. Fiat'ın satışları yüzde 36,08 oranında düşüş gösterdi. Renault'un satışları ise yüzde 2,90 seviyelerinde yükseliş gösterdi. Toyota ile Hyundai satışları da artarken Peugeot, Citroen, Kia, Dacia ve Volkswagen gibi markaların satışlarında ise düşüşler yaşandı.