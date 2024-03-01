Elon Musk, OpenAI'a Dava Açtı: Sam Altman Yine Kovulabilir!

Elon Musk, kurucuları arasında kendisinin de olduğu yapay zekâ devi OpenAI ile CEO'su Sam Altman'a dava açtı. Elon Musk'ın çok sert iddiaları ve talepleri bulunuyor.

Yapay zekâ dünyasında ortalığın karışacağını gösteren bir gelişme yaşandı. Milyarder iş insanı Elon Musk, yapay zekâ sektörünün bir numarası OpenAI ile şirketin CEO'su Sam Altman'a dava açtı. Musk ve ekibi, hazırladığı şikâyet dilekçesinde önemli iddialarda bulunuyor.

Davayı daha iyi anlamak adına, biraz geçmişe dönelim. OpenAI, aslında Elon Musk'ın da aralarında olduğu bir ekip tarafından kurulmuştu. Şirket o dönemler, kâr amacı gütmüyordu ve açık kaynak kodlu çalışmalar yapmayı amaçlıyordu. İşte Elon Musk'ın açtığı davanın nedeni de tam olarak bu. Elon Musk ve avukatları, OpenAI'ın artık kamu yararını gözetmediğini, kârına odaklandığını ve bunun da OpenAI ile Elon Musk arasındaki anlaşmaya aykırı olduğunu savunuyor.

Elon Musk ile OpenAI arasında nasıl bir anlaşma var?

Dava belgelerinden alınan bilgilere göre Sam Altman ile Greg Brockman, OpenAI'ı kurmadan önce Elon Musk'ın kapısını çaldı ve maddi destek istedi. Projeyi dinleyen Elon Musk ise ekibe yardım etmeyi kabul etti. Elon Musk, OpenAI'ın kuruluş amacından tamamen koptuğunu, bunun da anlaşmayı bozduğunu savunuyor. Dava dilekçesinde, GPT-4 kodlarının tamamen gizlendiği, bunun "açık kaynak kodu" vizyonuna aykırı olduğu ifade ediliyor.

Davanın tek nedeni bu anlaşmazlık değil!

Elon Musk'ın OpenAI'a açtığı davanın tek nedeni, aralarındaki anlaşma değil. Milyarder iş insanı, OpenAI'ın Microsoft'un "arka bahçesi" hâline geldiğini söylüyor. Aslına bakacak olursak burada hatalı bir yaklaşım yok. Çünkü OpenAI'ın en büyük yatırımcısı Microsoft. Hâl böyle olunca OpenAI, aslında Microsoft için çalışmış oluyor. Elon Musk ve ekibine göre bu durum, rekabete aykırı. Zira Microsoft, elde ettiği avantajla yapay zekâ sektöründe aşırı etkili oldu.

Elon Musk, Sam Altman'dan neden şikâyetçi?

Buraya kadar anlattıklarımız, Elon Musk'ın OpenAI'a neden dava açtığını anlamamızı sağlıyor. Peki ya Sam Altman meselesi? Elon Musk, Sam Altman'dan neden ayrıca şikâyetçi oldu? Hemen açıklayalım: Dava dilekçesine göre Sam Altman, OpenAI'daki görevini kötüye kullanıyor. Elon Musk, Sam Altman'ın OpenAI'ın kuruluş çıkarlarına ve orijinal misyonuna aykırı hareket ettiğini söylüyor.

Peki Elon Musk, bu dava kapsamında OpenAI ve Sam Altman'den ne istiyor?

Dava dilekçesi, Elon Musk'ın OpenAI ve Sam Altman'dan taleplerini de ortaya koydu. Burada öne çıkan hususlar oldukça çarpıcı. Çünkü Elon Musk, açık kaynak kodu vizyonuna geri dönülmesini istiyor. Eğer böyle bir şey olursa GPT-4 gibi yapay zekâ sistemleri, kamuya açık hâle gelecek. Ayrıca OpenAI ve Microsoft'un, geliştirilen teknolojilerden kâr elde etmesinin yasaklanması da isteniyor.

Tüm bunların ötesinde bir talep daha var: Sam Altman'ın CEO'luk koltuğundan indirilmesi!

Elon Musk'ın OpenAI ve Sam Altman'a açtığı davadaki en kritik isteği, Sam Altman ve onun CEO'luk göreviyle ilgili. Elon Musk, davayı kaybetmeleri hâlinde Sam Altman'ın CEO'luk görevinden kovulmasını istiyor. Ayrıca geçtiğimiz dönemde yaşanan krizin ardından gönderilen yönetim kurulu üyelerinin de görevlerine iade edilmesi isteniyor.

Herkes sessiz (şimdilik)

Elon Musk'ın, OpenAI'ın ve Sam Altman'ın sosyal medya hesaplarını kontrol ettiğimizde kimsenin bu konuyla ilgili konuşmadığını görüyoruz. Ancak bu durum, ilerleyen saat veya günlerde değişebilir gibi görünüyor. Şu an için beklemekten başka yapabileceğimiz bir şey bulunmuyor.