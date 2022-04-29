Yeni Bilet Fiyatları ve Eski Bilet Fiyatları Karşılaştırması

Her bayram, bir araya gelip “nerede o eski bayramlar” derken; bu bayram belki de bu sitemi bir araya gelemeden “uzaktan” dile getireceğiz. Nitekim bu bayram, her şeyde olduğu gibi ulaşım ücretleri de el yakıyor.

Üniversitede, sınavlardan sonra ve bayramların olmazsa olmazı şüphesiz ki memleket ziyaretleridir. Hayat pahalılığı ve buna bağlı olarak yükselen enflasyon, özellikle de 2021’in son çeyreğinden 2022’nin ilk çeyreğine kadar olan bölümde ulaşım sektöründe de etkisini hissettirmiş görünüyor.

Bugün sizlerle beraber 2022 yılının nisan ayındaki ulaşım fiyatları ile 2021 yılının fiyatlarını karşılaştıracağız. Eğer hazırsanız, ziyaretlerimizi ertelememizin sebeplerine gelin beraber bakalım.

Ulaşıma gelen zamların tek bir sebebi yok

Ülkemizde şehirler arası ulaşımda en sık kullanılan yöntem otobüs. Bugünlerde bilet arayan pek çok kişinin sorduğu soru ise şüphesiz ki şehirler arası otobüs seferlerine gelen zamlar. Vatandaş her ne kadar artık benzin fiyatlarına zam gelmiyor ya da “bilet fiyatları kadar zam gelmiyor” diye düşünse de; otobüs biletlerine gelen zamlar sadece yakıt zamlarından ötürü oluşmuyor.

Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği’nin yaptığı açıklamaya göre; sadece yakıt değil; personel ücretlerine, yol ve köprü ücretlerine, araç bakım ücretleri hatta otobüsteki ikramlara bile gelen zamlar, “yolcuya yansıtılmak zorunda kalınan zammı” oluşturuyor. Yani kısacası zam kaleminde yakıt zamları tek başına değil.

Otobüs İşletmecileri ve Acenteleri Derneği Başkanı Mustafa Özbakır, işletmelerin yolcu oranında %50 civarında bir azalma olduğunu ve seferlerin azaltıldığını ifade ederken; pek çok otobüs firmasının da bayramda ek sefer koymayı düşünmediğini çünkü herhangi bir yoğunluk beklemediklerini açıkladı.

Şehirler arası ulaşıma gelen zam miktarı

Sosyal medyada birçok vatandaş, "erken aldıkları biletlerin iptal edildiğini ve yeni biletlerin 2 katı fiyat" olduğunu paylaştı

Karşılaştırmadan önce Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın fahiş bilet ücretlerinin önüne geçebilmek için 14 Temmuz 2021’de yayınladığı 3 ay süreli (Ekim 2021’e kadar) tavan fiyatlara bir göz atalım:

İstanbul - Ankara : 138 TL

: 138 TL İstanbul – İzmir : 150 TL

: 150 TL İstanbul - Adana : 222 TL

: 222 TL İstanbul - Diyarbakır : 329 TL

: 329 TL İstanbul – Van : 353 TL

: 353 TL İstanbul – Trabzon: 241 TL

Şehirler arası ulaşımda bugün gördüğümüz “ortalama” otobüs bileti fiyatları ve Ekim 2021’e göre artış miktarları:

İstanbul - Ankara : 290 TL (152 TL artış)

: 290 TL (152 TL artış) İstanbul – İzmir : 320 TL (170 TL artış)

: 320 TL (170 TL artış) İstanbul - Adana : 400 TL (178 TL artış)

: 400 TL (178 TL artış) İstanbul - Diyarbakır : 500 TL (171 TL artış)

: 500 TL (171 TL artış) İstanbul – Van : 600 TL (247 TL artış)

: 600 TL (247 TL artış) İstanbul – Trabzon: 450 TL (209 TL artış)

Keşke tek zam şehirler arası otobüs biletlerine gelmiş olsa...

2022 yılında pek çok şeyde olduğu gibi uçak biletlerine, şehir içi ulaşım ücretlerine, tren ve feribot ücretlerine de zam geldi. 22 Mart 2022’de, daha önce 599 TL olan iç hatlar tavan fiyat, yapılan zamla birlikte 699 TL’ye yükseldi.

Yapılan bu zamla birlikte; İstanbul - Adana uçak bileti 586 TL, İstanbul - Ankara 504 TL, İstanbul – İzmir 580 TL, İstanbul – Trabzon 620 TL ve İstanbul – Diyarbakır 700 TL oldu.

İstanbul’da ulaşıma gelen zam

Başta akaryakıt olmak üzere pek çok ulaşım kalemine gelen zamlardan ötürü neredeyse bütün illerde ulaşıma zam geldi ve gelmeye de devam ediyor. Bizler içeriğimizde İstanbul, Ankara ve Bursa’ya gelen şehir içi ulaşım zamlarını da ele alacağız.

İstanbul’da 9 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak şartıyla;

Tam akbil ücreti 5,48 liradan 7,67 liraya

5,48 liradan 7,67 liraya Aylık tam akbil ücreti 430 liradan 602 liraya

430 liradan 602 liraya Öğrenci akbil ücreti 2,67 liradan 3,74 liraya

2,67 liradan 3,74 liraya Öğrenci aylık akbil ücreti 78 liradan 109 liraya

78 liradan 109 liraya Minibüs indi-bindi ücreti 3,75 liradan 5,25 liraya

3,75 liradan 5,25 liraya Taksi açılış ücreti 7 liradan 9,80 liraya

7 liradan 9,80 liraya Taksi kısa mesafe ücreti ise 20 liradan 28 liraya yükseldi.

Ankara’da 15 Mart 2022’den itibaren geçerli olmak şartıyla;

Tam akbil ücreti 4,50 liradan 6,50 liraya ve öğrenci akbil ücreti 2,50 liradan 3,50 liraya yükseldi.

Bursa’da 1 Nisan 2022’den itibaren geçerli olmak şartıyla;

Metrolarda tam ücret 4,20 liradan 5,25 liraya; öğrenci ücreti 1,80 liradan 2,25 liraya yükseldi. Otobüslerde ise tam ücret 5,30 liradan 6,25 liraya yükseldi.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet ücretlerine 2022 yılının ilk 4 ayında 3 kez zam geldi

Uçak ve otobüs yolculuğundan hem daha ucuz hem de daha keyifli olan tren yolculuğu da henüz yılın ilk çeyreğinde 3 kez gelen zamlardan sonra bizler için hayal oldu. Ocak ayında %20, mart ayında %10 ve son olarak da nisan ayında %15 zam gelen YHT bilet ücretlerini ocak – nisan şeklinde sizler için karşılaştırdık.

Konya – Ankara seferi 53,5 liradan 67 liraya

53,5 liradan 67 liraya Konya - İstanbul seferi 143 liradan 167 liraya

143 liradan 167 liraya Ankara – İstanbul seferi 118,5 liradan 151 liraya yükseldi.

Karada ve havada zam olur da denizde zam olmaz mı?

21 Nisan 2022’de Çanakkale’de feribot seferlerine bayram öncesi zam geldi. Yeni zamlar ile birlikte; yolcu ücreti 6,5 liradan 10 liraya, 95 lira olan otomobil ücreti ise 135 liraya yükseldi.

Bayramda en avantajlı yolculuk...

Her ne kadar yıl içerisinde 3 kez zam gelse de tren yolculuğunun uçak ve otobüs yolculuğuna göre halen daha ucuz olduğunu görebiliyoruz fakat YHT seferlerinde de bilet bulmanın bir hayli zor olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Peki ya siz, daha önce gerçekleştirdiğiniz yolculuklar ile en sonki yolculuğunuz arasında ne kadarlık bir fark ödediniz? Firmaların “tek giderimiz yakıt değil” açıklamasını doğru buluyor musunuz? Gelen zamlar sonucunda hangi ulaşım türünü tercih ediyorsunuz? Bilet fiyatlarınızı, düşünce ve fikirlerinizi yorumlar bölümünde bizlerle paylaşabilirsiniz.

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