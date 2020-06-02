Ethereum Madenciliği Nedir, Nasıl Yapılır?

Dijital para birimleri her geçen gün biraz daha popüler olurken yeni para birimleriyle de karşılaşıyoruz. Bunlardan biri olan Ether nedir, elde etmek için yapılan Ethereum madenciliği nedir ve nasıl yapılır sorularını yanıtladık.

Tüm dünya ile beraber paralar da dijitalleşiyor ve dijital para birimleri giderek popülerleşiyor. Öyle ki bazı dijital para birimleri, pek çok ülkenin resmi para biriminden bile daha değerli bir noktada. Bu dijital para birimlerinden biri de ETH olarak kısaltılan Ether. Ethereum madenciliği ile elde edilen ETH ile ilgili kullanıcıların aklında bazı soru işaretleri var.

Ethereum madenciliği ile elde edilen Ether, Bitcoin’den farklı bir blockchain yani blok zinciri üzerinden işlem görüyor. Bu blok zincirinin Ethash olarak isimlendirilen farklı bir algoritması var. Ethereum madenciliği yapmak isteyenlerin bilmesi gereken bazı önemli noktalar ve sahip olması gereken farklı donanımlar var. Sizin için Ethereum madenciliği ile ilgili bilmeniz gerekenleri anlattık.

Ethereum madenciliği nedir?

Ether, yani ETH dijital para birimi elde etmek için kullanılan yöntem Ethereum madenciliği olarak isimlendiriliyor. Ethereum blockchain üzerinden Ether elde etmek için Ethash olarak isimlendirilen kendine özgü algoritmaya uygun işlemler yapmalısınız.

Ethereum madenciliği yapmak için Bitcoin’de olduğu ASIC, yani özel devreler kullanmak zorunda değilsiniz. Standart bir Windows kullanıcısı bile kolayca Ethereum madenciliği yapabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta, Ethereum madenciliği yaparken oldukça yüksek GPU gücüne ihtiyacınız olduğudur.

Ethereum madenciliği için gerekli donanımlar neler?

Ethereum madenciliği son derece yüksek dinamiklere sahip bir işlem olduğu için yüksek GPU gücüne ihtiyacınız olacak. 64 bit Windows 10 kullanıcılarının en az 4 GB belleğe sahip grafik kartı kullanması öneriliyor. Fakat bu bile yeterli olmayabilir.

AMD ekran kartları Ethereum madenciliğinde en çok tercih edilen markalardan. Yüksek fiyatlara sahip olan ama gerektiği kadar güçlü olan AMD Radeon VII, AMD Radeon RX 580 modelleri, Ethash algoritmasıyla en iyi başa çıkan modellerden bazıları. Kullanılan tüm donanımların sürücülerinin güncel olduğundan emin olmalısınız.

Ethereum madenciliği için en az Intel i3 CPU, en az 4 GB ram ve güçlü bir SSD mutlaka gerekiyor. Birden fazla GPU gücüne ihtiyaç duyabileceğiniz için tüm bu donanımları birlikte tutacak bir kasa ve yüksek ısınmalarla bile başa çıkacak bir soğutma sistemine ihtiyacınız var. Güçlü bir elektrik bağlantısı da olmazsa olmazlardan biri.

Ethereum madenciliği nasıl yapılır?

Adım #1: Buradan MyEtherWallet internet sitesini açın.

Buradan MyEtherWallet internet sitesini açın. Adım #2: Ana sayfadaki “New Wallet” butonuna tıklayın.

Ana sayfadaki “New Wallet” butonuna tıklayın. Adım #3: Size uygun olan yöntemi tercih ederek bir Ether cüzdanı oluşturun.

Size uygun olan yöntemi tercih ederek bir Ether cüzdanı oluşturun. Adım #4: Cüzdan bilgilerinizi güvenli bir şekilde yedekleyin.

Cüzdan bilgilerinizi güvenli bir şekilde yedekleyin. Adım #5: Buradan Claymore Dual Miner programını indirin.

Buradan Claymore Dual Miner programını indirin. Adım #6: Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girin.

Sizden istenilen bilgileri eksiksiz olarak girin. Adım #7: Bilgisayarınıza yeni bir dosya inecek.

Bilgisayarınıza yeni bir dosya inecek. Adım #8: Bu dosyayı ilk indirdiğiniz program dosyasının içine ekleyin.

Bu dosyayı ilk indirdiğiniz program dosyasının içine ekleyin. Adım #9: Klasörde bulunan start.bat dosyasında kendi cüzdan numaranızın yazılı olduğundan emin olun.

Klasörde bulunan start.bat dosyasında kendi cüzdan numaranızın yazılı olduğundan emin olun. Adım #10: İşlem tamam.

Bu ayarlamalardan sonra start.bat dosyasını her açtığınız zaman bilgisayarınız Ethereum madenciliği yapmaya başlayacak ve elde ettiğiniz Etherler cüzdanınıza aktarılacak. Bir ether cüzdanı açmadan madencilik işlemi yapmaya başlayamazsınız.

Claymore Dual Miner programı ile bir Ethereum madencilik havuzuna girmiş olursunuz. Bir havuzda madencilik yapmanızın nedeni, farklı madencilerle ortak çalışarak kazancınızı arttırmaktır. Program, çıkardığınız Etherler üzerinden %1, %2 gibi değişen oranlarda komisyon alabilir.

Ethereum madenciliği kârlı mı?

Ethereum madenciliği ile elde edilen 1 Ether şu an için ortalama 200 Amerikan Doları değerinde. Tüm bu gerekli donanımları kurduktan ve madenciliğe başladıktan sonra 180 MH/sn güç ile yıllık 4,21 Ether elde edilebilir. Tabii net gelir kalemi bu değil.

Ethereum blockchain üzerinden 15 saniyede bir, bir blok üretiliyor ve madenciye blok başı ortalama 2 ETH ödül veriliyor. Aynı anda iki blok üretilmesi halinde biri blok zincirine eklenir, eklenmeyen bloğa Uncle Block adı verilir ve madenci bu blok için de ayrı bir ödül alır.

Ethereum madencileri yıllık ortalama 1.212 dolar gelir elde ediyorlar. Kullanılan elektrik için harcanan para, gerekli donanımlar için yapılan harcama ve ekstre masrafları düşündüğünüz zaman ilk yıl büyük bir gelir elde edemeyebilirsiniz. Fakat buna bir yatırım gözüyle bakarsanız sonraki yıllarda artan bir gelire sahip olabilirsiniz.

Yeni başlayanlar için Ethereum madenciliği nedir, nasıl yapılır gibi soruları yanıtladık. Donanımlarınız ne kadar güçlü olursa o kadar verimli şekilde Ethereum madenciliği yaparsınız. Unutmayın, her yatırımda olduğu gibi dijital para madenciliğinde de kâr - zarar oranlarını iyi hesaplamalısınız.