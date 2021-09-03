Ev Alamıyorsan Ada Al: Evden Daha Ucuza İskoç Adası

Britanya’nın kuzey batısında bulunan Carn Deas adası, Londra’daki birçok daireden daha ucuza satışa çıkarıldı. 89 bin metrekare büyüklüğündeki adayı 50 bin sterline (575 bin TL) satışa çıkaran şirket adayı “gerçeklerden gerçekten kaçabileceğiniz bir yer” olarak tanımlıyor.

Türkiye’deki ev ve kira fiyatları memur, emekli, işçi, öğrenci ve farklı kesimlerden tüm insanlara dert yandırırken, satışa çıkarılan İskoç Adası akıllara “ada mı alsak?” sorusunu getiriyor. Ayrıca, adayı satan şirketin ilanda memur kefil istememesi ise adanın cazibesini artırıyor.

İskoç hükümeti tarafından, yaşanan kırsal nüfus düşüşü sebebiyle vatandaşlarına adalarda kalmaları ve adalara taşınmaları karşılığında 50 bin sterline kadar teklif vermişti. Adalarda nüfusun azalmasının ülke geleceği için olumsuz etkiler doğurabileceğini öngören hükümet, nüfusu adalarda tutmaya çalışıyor.

“Gerçeklerden gerçekten kaçabileceğiniz bir yer”

89 bin metrekare büyüklüğünde olan ve İskoç takımadalarından birisi olan adayı “Carn Deas’ın harikası, bozulmamış doğal güzelliğinde” ifadeleriyle tanıtan şirket, ada ile ilgili metinde “Burada gerçeklerden gerçekten kaçabilir, derin bir nefes alabilir ve doğanın sunduğu şeylerin tadını çıkarabilirsiniz. Kamp yapmak ve denizden yakaladıklarınızla yaşamak, gündüz yüzmek, kanoyla gezmek veya yelken açmak, geceleri kirlenmemiş devasa gökyüzünün tadını çıkarmak için güzel bir yer” ifadelerine yer verdi. Ayrıca adaya en yakın yerleşim yeri, yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan ve 500 nüfuslu Ullapool isimli şirin bir köy.

Adada herhangi bir yapının bulunmadığı ve otel yapılmasına izin verilmeyeceği belirtilen açıklamada, sadece bir kabin benzeri yapının kurulabileceği söylendi. Adaya en yakın yerleşim yeri olarak adadan 6 kilometre uzaklıkta, bin 500 nüfuslu Ullapol köyü yer alıyor.