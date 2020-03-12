Maske Takmak Corona Virüsünden Gerçekten Korur mu?

DSÖ’nün Corona virüsünü resmen bir Pandemi olarak kabul etmesi ve virüsün ülkemizde de görülmesiyle birlikte alınması gerek önlemler bir hayli arttı. Bu önlemlerden en popüler olanı ise tıbbi maske takmak. Peki tıbbi maske takmak sizi gerçekten Corona virüsünden korur mu? Yoksa maske gereksiz mi? Gelin tıbbi maskelerin gerçekte ne işe yaradığına birlikte göz atalım.

Grip gibi salgınlarda halka açık alanlarda bulunduğunuz zaman, insanların tıbbi maske takarak dolaştığını görme olasılığınız yüksektir. Ülkemizde maske kullanımı normal şartlarda pek yaygın olmasa da ilk Corona virüsü (COVID-19) vakası görülünce kullanım yaygınlaşmaya başladı. Sağlık Bakanlığı hem ev ortamında hem de genel olarak alınması gereken önlemlerden sık sık söz ediyor.

Tabii bir de virüsün ülkemizde görülmesinden sonra bu maskelerin fiyat artışına tabi tutulması söz konusu. Böyle bir durumda maske almak için eczaneleri dolaşmak ve pahalı bir fiyattan satın almak can sıkıcı bir durum. Peki tıbbi maskeler bizi Corona virüsünden gerçekten koruyor mu? Bu soruyu tıbbi maskelerin ne işe yaradığını anlatarak yanıtlıyoruz.

‘Tıbbi maskeler Corona virüsünden koruyor mu?’ başlığı altında yanıtladığımız sorular:

Tıbbi maskeler ne işe yarar?

Tıbbi maske ve "N95 nefes filtresi" arasında ne fark var?

N95 nefes filtresi Corona virüsünden korur mu?

Corona virüsünden korunmak için gerçekten tıbbi maske kullanmalı mısınız?

Tıbbi maskeler ne işe yarar?

Tek kullanımlık tıbbi maskelerinin ana amacı, virüs taşıyan bir kişinin hapşırma veya öksürüğünün sıvısının etrafa saçılmasını önlemektir. Hasta olan birinin maske takması, çevresindekileri hastalığa karşı koruyabilir. Ayrıca bu maskeler, doktorlar ve cerrahlar tarafından tıbbi operasyonlar sırasında ortamı steril tutmak amacıyla kullanılıyor. Yani tıbbi maskeler, çevreden gelen virüs ya da bakterileri engellemek için değil, takan kişinin çevreye minimum oranda zarar vermesi için kullanılıyor.

Peki tıbbi maskelerden farklı olan N95 filtreli maskeler ne amaçla kullanılıyor?

Tıbbi maskeler, daha önce de bahsettiğimiz gibi kullanan insanın hapşırma veya öksürme gibi durumlarda başkalarına hava ve su yoluyla virüs bulaştırmaması için kullanılır. Maskeler ağıza büyük partiküllerin girmesini de engelleyebilir, ancak küçük partikülleri filtreleyemezler. Bu nedenle tıbbi maskeler havadan bulaşan virüslerde etkili değildir.

Bu denli bir koruma istiyorsanız bir nefes filtresine ihtiyacınız var. Nefes filtreli maskeler, yüze boşluk kalmayacak şekilde oturur ve sadece ön taraftaki filtreden hava giriş-çıkışı olur. Genellikle N95 modeli en popüler olan nefes filtreleri, havadan gelen küçük partiküllerin %95’ini engeller. Ancak N95 maskeleri de oldukça pahalı fiyat etiketlerine sahip, özellikle şimdilerde.

Tıbbi maskeler Corona virüsünden korur mu?

Hayır. Corona virüsünden korunmak için tıbbi maske kullanmanıza gerek yok zira sizi koruması pek muhtemel olmayacaktır. Bu virüs metal yüzeylere de tutunabildiği için, gün içerisinde bir yerlere tutunup eve gittikten sonra maskeyi çıkarıp yemek yemeniz gibi durumlarda maskenin hiçbir işlevi kalmayacaktır.

Tıbbi maskeler sadece hastalığı barındıran insanların hapşırarak veya öksürerek virüsü başkalarına bulaştırmamasını sağlar. Bununla birlikte maskeler, elden ağza virüs bulaşmalarını önleyebilir zira maske takarken kendi ağzınıza doğrudan dokunamazsınız.

Virüsten gerçek anlamda korunmak için yapmanız gereken şeyler ise ellerinizi her fırsatta yıkamak, et yemeklerini iyi pişirerek yemek, insanlarla temastan kaçınmak ve sokak hayvanları ile temasta bulunmamak. Daha detaylı bilgi için Corona virüsünden korunabileceğiniz yolları anlattığımız ‘Türkiye’de Görülen Corona Virüsünden Korunmanın 5 Yolu’ içeriğimize yukarıdaki bağlantıdan göz atabilirsiniz.

N95 nefes filtreleri Corona virüsünden korur mu?

Resmi olarak COVID-19 ismine sahip olan yeni tip Corona virüsü; öksürme, hapşırma gibi eylemlerle etrafa saçılan salgılar veya hasta bir insan ile temas halinde bulaşmakta. Bu nedenle tıbbi maske ile aynı mantıkta, diğer virüsten korunma yolları ile birlikte bu maskeyi kombinlediğiniz zaman virüs kapma riskiniz oldukça azalacaktır. Ayrıca uzmanlar, bu tarz maskeleri sadece Çin gibi virüsün fazlaca yayıldığı yerlere giderken kullanılmasını tavsiye ediyorlar.

N95 filtreli maskeler, sıradan tıbbi maskelere kıyasla çevredeki havayı filtreleyen bir eklentiye sahipler. Bu nedenle Corona virüsü gibi diğer bakteri ve virüslere kıyasla çok daha üst düzey bir koruma sağlıyorlar. Elbette maskenin hijyen durumu, çevrenizdeki salgının yaygınlığı da tehdit oranını artırıyor. Kısaca söylemek gerekirse hiçbir maske sizi Corona virüsüne karşı %100 oranında korumuyor, sadece önlem almanızı sağlıyor.

Konuyla ilgili Dr. Oytun Erbaş’ın YouTube videosunu izleyebilirsiniz:

Dr. Oytun Erbaş’ın YouTube’daki ‘Olmaz Öyle Saçma Tıp’ isimli serisinin 3. bölümünde, Corona virüsüne dair yanlış bilinen gerçeklerden bahsedilmekte. Bu gerçekler arasında bizim bu içerikte ele aldığımız ‘Gerçekten maske kullanmalı mısınız?’ sorusunun yanıtı da bulunmakta.

Son olarak, konuyla ilgili YouTube kanalımızda yayınladığımız Xaiomi maske incelemesini de izleyebilirsiniz:

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