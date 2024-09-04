İnsanlar Aynı Yemeği Sürekli Yemekten Sıkılırken, Evcil Hayvanlar Her Gün Aynı Mamayı Yemekten Sıkılmıyor mu?

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Biz insanlar aynı yemeği en fazla 3 gün tüketebiliyoruz öyle değil mi? 4. günün sonunda farklı lezzetler deneyimleme çabasına giriyoruz. Peki ya kedi ve köpekler? Onlar günlerce hatta aylarca aynı mamayı tüketiyor. Ya onlar sıkılmıyor mu?

Kedi ve köpeklerin günlük temel öğünleri dışında tükettiği şeyler elbette vardır. Bunlar ödül mamaları veya aile sofrasından tırtıklanan birkaç parça yiyecektir. Ancak genel itibarıyla aynı şeyi yemeye sürekli devam ederler.

Peki devamlı aynı mamayı yemekten sıkılmazlar mı?

Evcil hayvanlar beslenmelerinde genellikle insanların ihtiyaç duyduğu çeşitliliği aramaz.

köpek

Ancak farklı hayvan türlerinin ve bireysel evcil hayvanların zevkleri ve tercihleri arasında bazı farklar vardır. Bazı hayvanlar, yedikleri mamalardan sıkılmaya daha meyilli olabilir.

Kediler ve köpekler etobur hayvanlardır. Onlar birbirinden çeşitli yiyecekler yiyebilirler ancak vücutlarının büyük miktarda hayvansal proteine ihtiyacı vardır. Çoğu mama, yeterince hayvansal proteinle zengin olduğu için, hayvanlar mamalarından kolaylıkla sıkılmazlar.

Ancak elbette protein, vitamin ve mineral açısından zengin olmayan mamalar da vardır. Eğer kedi veya köpek bu tarz bir mamayla beslenirse, ihtiyacı olan maddeleri vücuduna alamaz ve çeşitli sağlık problemleriyle karşılaşabilir. 

Öte yandan evcil hayvanların tat tomurcukları bizimkinden farklıdır.

kedi

Örneğin, insanlarda 9000 tat tomurcuğu varken bu sayı kedilerde 500, köpeklerde ise 1700’dür. Aslında onlar bizimki kadar çok çeşitli tatları algılayamadıkları için çok radikal değişimlere de ihtiyaç duymazlar.

Ancak az önce de söylediğimiz gibi mama değişikliği ve bunun sıklığı, hayvandan hayvana göre değişiklik gösterir. Tüylü dostunuz eğer mamasını yememekte ısrar ediyorsa ve mama değişikliğine gitmeyi düşünüyorsanız, bunu mutlaka bir veterinere danışarak yapmanızı tavsiye ederiz. 

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