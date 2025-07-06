Bir biyoteknoloji şirketi, kedilerdeki ağız hastalığı için hazır kök hücre tedavisi geliştiriyor. Tedavinin 2026’da onay alması hedefleniyor. Hazır kök hücrelerle geliştirilen yeni veteriner tedavisi, kedilerde ağız ve böbrek rahatsızlıklarını hedef alıyor. Şimdiye kadar ise milyonlarca dolarlık yatırım aldı.

ABD merkezli biyoteknoloji girişimi Gallant, evcil hayvanlar için hazır kök hücre tedavisi geliştirmek amacıyla 18 milyon dolarlık yeni bir yatırım aldı. Şirket, bu tedaviyi 2026’da FDA onayına sunmayı planlıyor.

Gallant’ın ilk hedefi, kedilerde ağız içinde ağrılı yaralara yol açan Kronik Gingivostomatit (FCGS) adlı hastalık. Şirket, bu hastalık için hazır kök hücre tedavisi geliştirmeye odaklanmış durumda. Daha önce köpeklerde artrit gibi sorunlarda kök hücre tedavisinin olumlu etkileri gözlemlenmişti. Ancak kedilerdeki böbrek problemlerinde aynı başarı henüz yakalanabilmiş değil.

Hazır kök hücreler tedavi sürecini hızlandırabilir

Gallant’ın yöntemi, klasik kök hücre tedavilerinden farklı bir yaklaşım sunuyor. Mevcut uygulamalarda hücreler genellikle hastanın kendisinden ya da doku uyumu olan bir donörden alınıyor. Gallant ise bu süreci ortadan kaldırarak, başka hayvanlardan alınmış ve dondurularak saklanmış allojenik (donöre ait) kök hücreleri kullanmayı planlıyor. Bu hücreler genetik uyum aranmadan, doğrudan uygulanabilecek şekilde hazır hâlde sunulacak. Bu da tedavi sürecini hem daha pratik hem de daha hızlı bir yapıya kavuşturabilir.

Yatırım turuna daha önce şirkete destek vermiş olan Digitalis Ventures liderlik ederken, FDA onaylı ilk insan kök hücre tedavisine yatırım yapmış NovaQuest Capital Management da sürece katıldı. Şirket, şimdiye kadar ise toplamda en az 44 milyon dolar yatırım topladı.