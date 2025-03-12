Bir teknoloji şirketi, "EBO Air 2" olarak isimlendirdiği yeni akıllı ev robotunu duyurdu. En çok da evcil hayvan sahibi olanları etkileyecek ürün, sunduğu özelliklere kıyasla hiç fena fiyatlı değil.

Enabot isimli bir teknoloji girişimi, düzenlediği bir etkinlikte "EBO Air 2" olarak isimlendirdiği yeni ev robotunu duyurdu. Bu robot, en çok da evcil hayvanlara yönelik özellikleriyle dikkat çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki EBO Air 2, tüketicilere neler vadediyor?

137 derece görüş alanına sahip 2K çözünürlük sunan bir kameraya ev sahipliği yapan EBO Air 2, gece görüş özelliği sayesinde evinizi her zaman izlemenize yardımcı alıyor. Sadece 9 santimetre yüksekliği ve 360 derece hareket kabiliyeti ile evin her köşesine girebilen robot, devrilmeye karşı da dayanıklı.

Karşınızda EBO Air 2

EBO Air 2, evcil hayvanlarınız için çok sevimli bir arkadaş. Zira bu akıllı ev robotu, sahip olduğu lazer desteği ile kedilerle oynayabiliyor. Kullanıcılar, hareketini ve ses efektlerini bile özelleştirebildikleri oyun modunun süresini ve zamanını da ayarlayabilecekler. Ve elbette bu akıllı robotun çift yönlü ses iletimi yapabildiğini söyleyelim.

Etkileyici özelliklerle donatılan bu ev robotunun fiyatı, 199 dolar olarak açıklandı. Şirketin resmî internet sitesi üzerinden satın alınabilen ürün, sunduğu özelliklerle yaşlı ebeveynlerini takip etmek isteyenler veya evcil hayvanı olanların çok işine yarar gibi görünüyor.