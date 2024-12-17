İçinde yaşadığımız evren, 13,7 milyar yaşındadır ve her şey, Büyük Patlama ile başlamıştır. Ancak bu noktada kafaları karıştıran bir nokta vardır. Eğer evrenin yaşı 13,7 milyar ise ışık yılı genişliği de aynı sayıya sahip olmalıdır. Fakat durum, beklenenden epey farklı.

Evrenin ışık yılı genişliği, 13,7 milyar olması gerekirken 93 milyardır. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor?

Gelin, açıklayalım.

Işık yılı, yıldızlar ve galaksiler arası mesafeleri gösteren bir ölçü birimidir.

Yıl kelimesini içermesine rağmen aslında bir mesafenin ölçüsüdür. 1 ışık yılı, ışığın bir takvim yılında kat ettiği mesafedir ve bu mesafe, yaklaşık 9 trilyon kilometredir. Ancak galaktik mesafeler göz önüne alındığında, konu daha karmaşık bir hâl alır.

Örneğin bize yakın olan galaksilerin, bizden uzaklıkları ve ışıklarının yayılma süresi hemen hemen aynıdır. Mesela Andromeda galaksisinden gelen ışık, 2,5 milyon yıl yol kat etmiştir ve aynı zamanda bu galaksi, bize 2,5 milyon ışık yılı uzaklıktadır.

Ancak daha büyük ölçeklerde işler değişir.

James Webb Uzay Teleskobu’nun ilk derin alan görüntüsünün merkezinde yer alan ve bir galaksi kümesi olan SMACS 0723’ün ışığı, yaklaşık 4,6 milyar yıl önce yayılmıştı. Ancak bizden gerçek uzaklığı, 4,6 milyar ışık yılı değil.

Çünkü evren, o zaman zarfında genişledi ve bizden uzaklığı neredeyse 1 milyar ışık yılı daha arttı. Yine SMACS 0723 etrafındaki ışık yayları da bizden 13,1 milyar ışık yılı uzakta olması gerekirken bu uzaklık, 30 milyar yıldır.

Tüm bu sebepler ve örnekler ışığında, evren de 13,7 milyar yaşında olmasına rağmen ışık yılı genişliği 93 milyardır çünkü evren zaman içinde genişlemeyi sürdürür. Hatta yıllar geçtikçe aralarında bu mesafe daha da açılacak ve uçurum hâlini alacak.

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