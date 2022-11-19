Tüm Evrende Adım Adım Gezebileceğiniz Harita Yayınlandı

John Hopkins Üniversitesi’nden bilim insanları, Samanyolu Galaksisi’nden bilinen uzayın en ucuna kadar bilinen tüm galaksilerin yer aldığı, interaktif bir harita yayınladı.

İnsanlık çok uzun zamandır gökyüzüne bakıyor ve uzayın gizemlerini çözmeye çalışıyor. İlk toplulukların yıldızları izlediği günlerden bu yana keşif araçlarımız sürekli olarak gelişirken, uzayın daha da derinlerini görebilmeyi mümkün hale getirdi. Yeni bir çalışma ise bildiğimiz evreni parmak uçlarımıza getiriyor.

John Hopkins Üniversitesi’nden araştırmacılar, son 20 yılda Sloan Dijital Gökyüzü Gözlemi’nden gelen verileri inceleyerek bilinen evrenin interaktif bir haritasını oluşturdu. Daha önce yalnızca bilim insanlarının erişebildiği bu veriler yayınlanan internet sitesiyle artık herkesin erişebileceği bir hale gelmiş oldu.

Tüm evreni tek bir ekrana sığdırabilirsiniz

Yeni interaktif haritada 200 bin galaksinin gerçek konumlarını ve renklerini görebilme şansına sahip oluyoruz. Çevrimiçi olarak gezilebilecek bu haritayı kullanılan cihaza indirebilmek de mümkün.

Haritayı oluşturan Brice Menard, kendisinin çocuklukta gökyüzü fotoğraflarından çok etkilendiğini ve yeni insanlara ilham verebilmek için böyle bir çalışmaya imza attığını ifade etti. Bilim insanlarının yıllardır yeni galaksiler keşfettiğini söyleyen araştırmacı, daha önce hiç kimsenin bir harita oluşturmak için çalışmadığını da belirtti.

Sloan Dijital Gökyüzü Gözlemi, Meksika’da bulunan bir teleskop yardımıyla uzayı keşfetmeyi amaçlıyor. Bu istasyonda bulunan teleskop, her seferinde görülebilen uzayda biraz daha farklı bir noktaya odaklanarak yıllardır veriler topluyor. ,

Harita bir anlamda evrenin de ne kadar büyük olduğunu anlamak için yeni bir kapı açıyor. Bizim galaksimiz olan Samanyolu, koca haritada yalnızca tek bir nokta olarak temsil ediliyor. 200 bin noktanın her biri, milyarlarca yıldıza ve bu sayıdan çok daha fazla gezegene ev sahipliği yapıyor.

Haritada galaksilerin uzaklaştıkça renklerinin de değiştiğini görüyoruz. En uçta bulunan farklı renkteki şerit ise 13,7 milyar yıl önce gerçekleştiği düşünülen Büyük Patlama’dan kalan radyasyonu temsil ediyor. Haritaya buradan ulaşabilirsiniz.