Eylül ayında en çok satan elektronik ürünler:

Eylül ayında en çok satan elektronik ürünleri listeledik. Teknoloji dünyasında öne çıkan bu ürünler, kullanıcıların en çok tercih ettiği seçenekler arasında yer alıyor.

Eylül ayında teknoloji dünyası yine harikalarla doluydu. Akıllı monitörden kablosuz kulaklıklara, oyun ekipmanlarından ev aletlerine kadar, kullanıcıların favorisi olan ve en çok satan elektronik ürünleri sizin için derledik.

"Bu içerik 04.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir."

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Eylül ayında çok satan elektronik ürünlerin başında Spigen çift girişli USB-C adaptör karşımıza çıkıyor. 35 Watt'lık hızlı şarj özelliği olan adaptör, hızlı şarj protokollerine uygun. İki cihazı aynı anda 25W + 10W şeklinde şarj edebilirken ısı koruması sayesinde ne cihazınız ne de adaptör, ısınma problemi yaşamaz.

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Aktif gürültü engelleme, uzamsal ses, şeffaf mod ve konuşma farkındalığı özellikleri ile donatılmış olan Apple AirPods Pro 2, önceki nesile göre daha akıllı bir çip ve daha uzun süren batarya ömrü ile karşımıza çıkıyor. Adaptif ses özelliği ile duyduğunuz her şey, işitme kalitenizi büyük ölçüde artırıyor. Ayrıca kulaklığın alt uçları ile dokunmatik kontrol imkânınız bulunuyor.

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Xiaomi Mijia Miaomiao Dijital Termometre, ortam sıcaklık ve nem değerlerini yüksek hassasiyetle ölçer. LCD ekranı sayesinde verileri kolayca takip edebilir ve kompakt tasarımıyla her yere rahatça yerleştirilebilirsiniz.

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Samsung'un bu akıllı monitörü, UHD çözünürlük ve 4ms yanıt süresi ile net ve keskin görüntüler sunuyor. HDR10 desteğiyle daha geniş renk yelpazesine ve derin kontrastlara ulaşabilirsiniz. 60Hz yenileme hızıyla akıcı bir görüntü deneyimi sağlarken dahili Wi-Fi ve USB-C bağlantıları sayesinde çeşitli cihazlarla uyumludur.

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Eylül ayında oyunseverler, Sony PlayStation 5 ile gayet eğlenmiş gibi görünüyor. Dijital sürüm olması, kullanımını daha da kolaylaştırıyor.

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TP-Link Archer, Wi-Fi 6 desteği ile çok hızlı bir bağlantı deneyimi sunuyor. 4 Gigabit LAN portu, Dual-Band fiber destekli ve tether kurulum ile öne çıkan elektronik ürünlerin arasında.

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Anker Soundcore R50i kablosuz kulaklık, BassUp teknolojisi ile donatılmış. Yani daha güçlü ve derin baslı sesler üretiyor. Tek kullanım ile 10 saate kadar, şarj kutusu ile beraber 30 saate varan bir kullanım sağlıyor. IPX5 sertifikasında suya dayanıklılığının da olduğunu belirtelim.

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Philips, tam otomatik espresso makinesi ile 12 farklı sıcak ve soğuk içecek yapmamızı sağlıyor. Dokunmatik kontrol paneli ile kolaylıkla kahve yapabiliyorsunuz. Aynı zamanda barındırdığı su haznesi de kireçlenmeyi önlüyor. Bu sayede daha lezzetli kahve içebiliyorsunuz.

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Kanepe, koltuk, kilim ve hatta otomobil koltuklarınızı bile Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ile kolaylıkla yıkayabilirsiniz. 3000 mL temiz su ve 1500 mL kirli su haznesi bulunuyor. Meraklısı için güzel haber: Pencere yıkama başlığı ile beraber geliyor. Yani sadece koltuk ve halı değil, aynı zamanda pencerelerinizi de kolaylıkla temizleyebilirsiniz.

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Samsung Galaxy Buds FE, Galaxy AI yani yapay zekâ ile beraber kullanabileceğiniz bir kulaklık. Samsung Galaxy telefonunuzla beraber kullanırken çeviri özelliğini açarak karşınızdaki kişinin ne dediğini anlık olarak kendi dilinizde duyabilirsiniz. Aynı zamanda konuştuğunuz dili de algılayıp karşınızdaki kişinin anlayabileceği şekilde çeviri yapar. Aktif gürültü engelleme ve toplamda 30 saate varan şarj süresi, kullanışlı bir kulaklık olmasını sağlıyor.

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HP Victus Gaming Laptop, güçlü bir oyun deneyimi sunan 12. nesil Intel Core i5-12450H işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3050 grafik kartıyla donatılmıştır. 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile hızlı ve akıcı bir performans sağlar. 15.6 inç FHD ekranı, 144Hz yenileme hızıyla oyunlar ve multimedya deneyimleri için pürüzsüz görseller sunar, bu da özellikle aksiyon dolu oyunlarda daha akıcı bir oynanış sağlar.

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