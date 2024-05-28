Evine yeni bir TV almak isteyenler için farklı özelliklerde, en çok tercih edilen TV önerilerini bir araya getirdik.

İnternet bağlantısı, uzaktan sesli kontrol, yüksek çözünürlükte görüntü, yayın platformlarına kolay erişim gibi pek çok özelliğe sahip akıllı TV tavsiyelerini bu listede bir araya getirdik.

Siz de eğer bir TV almayı düşünüyorsanız ve ''Televizyon alırken hangi marka tercih edilmeli'' gibi sorularınız varsa, listemizde yer alan markalara göz atabilirsiniz. İhtiyacınıza uygun boyut ve özelliklere sahip olan TV'yi seçip sepetinize ekleyebilirsiniz!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Webtekno sorumlu değildir.

Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Her Bütçeye Uygun Akıllı TV Önerileri

65 inç:

"Bütçemi zorlamak istemiyorum." diyenler için: Grundig 65 GHU 8000 65"

Grundig 65 GHU 8000, 65 inç geniş ekranıyla büyük ve etkileyici bir izleme deneyimi sunuyor. 4K Ultra HD çözünürlüğü sayesinde son derece net ve canlı görüntüler elde edebilirsiniz. HDR teknolojisi ile desteklenen bu model, renkleri ve kontrastı iyileştirerek daha gerçekçi görüntüler sunar. İnce çerçeveleri ile izlediğiniz her şey, daha keyifli bir hâle geliyor. Android TV işletim sistemi ile çalışan bu televizyon, Netflix ve YouTube gibi daha pek çok popüler uygulamaları çalıştırmanızı sağlıyor.

Ekran Boyutu: 65 inç / 165 cm

65 inç / 165 cm Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Görüntü Teknolojisi: HDR

HDR İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Ses Teknolojisi: DTS StudioSound, 2x 10W hoparlörler

DTS StudioSound, 2x 10W hoparlörler Bağlantı Seçenekleri: 4x HDMI, 3x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

4x HDMI, 3x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet Ekstra Özellikler: Dahili Google Assistant ve Chromecast

"Ürün tam bir fiyat performans ürünü.Alırken tereddütlerim vardı ancak kurulum olduktan sonra kanal geçişleri görüntü kalitesi ve arka panel gerçekten çok hoşuma gitti sağlam duruyor."

Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Evde sinema keyfi yaşatır: Profilo 65PA525ESG 65"

Profilo 65PA525ESG, 65 inçlik geniş ekranı ve 4K Ultra HD çözünürlüğü ile HDR teknolojisini birleştirdiğinde keyifli bir izleme deneyimi ortaya çıkıyor. Bu model, net ve canlı görüntüler ile evde sinema keyfi yaşamak isteyenler için ideal bir seçenek. HDR desteği, renklerin daha parlak ve kontrastın daha derin olmasını sağlıyor, bu da daha gerçekçi görüntüler elde etmenize yardımcı oluyor. İnce çerçevesi ve şık tasarımı ile bütçesini zorlamak istemeyn ama aynı zamanda büyük ekranda film ve dizi izlemek isteyenler için güzel bir seçenek.

Ekran Boyutu: 65 inç / 165 cm

65 inç / 165 cm Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Görüntü Teknolojisi: HDR desteği

HDR desteği İşletim Sistemi: Smart TV platformu

Smart TV platformu Ses Teknolojisi: Dolby Audio, 2x 10W hoparlörler

Dolby Audio, 2x 10W hoparlörler Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet Ekstra Özellikler: Dahili uydu alıcısı, Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişim

"Ürünü 5 aydır kullanıyorum gayet memnunum netliği yeterli kumandası güzel sesli yanıt sistemi var çok özellik aramayanlar için ideal televizyon"

Ürünü Hepsiburada üzerinden inceleyip satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Ekran - Çerçeve oranı ile görüntüler her zaman ön planda oluyor: TCL 65P635 65"

TCL, 65P635 65" modelinde çok ince çerçeveler tercih etmiş. Çerçevelerin bu kadar ince olması, izlediğiniz her şeyin daha çok ön planda olmasını sağlıyor. İçinde bulunan AIPQ 2.0 teknolojisi, dört çekrdekli işlemci barındırıyor ve bu da görüntülerin eşzamanlı bir şekilde iyileştirilmesi ve renklerin daha gerçekçi olmasını sağlıyor.

Ekran Boyutu: 65 inç / 165 cm

65 inç / 165 cm Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Görüntü Teknolojisi: HDR10 desteği

HDR10 desteği İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Ses Teknolojisi: Dolby Audio, 2x 10W hoparlörler

Dolby Audio, 2x 10W hoparlörler Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet Ekstra Özellikler: Dahili Google Assistant, Chromecast, Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişim

"Kampanyadan uygun fiyata aldım. 2 katı fiyat vermektense bu ürünü rahatlıkla tercih edebilirsiniz."

Ürünü Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

55 inç:

Renkler daha gerçekçi: Vestel 55U9631 55'' 139

Vestel 55U9631, 55 inç (139 cm) ekran boyutuyla geniş ve etkileyici bir izleme deneyimi sunan televizyonlar arasında. Bu televizyonun sahip olduğu 4K Ultra HD (3840 x 2160) çözünürlük, Full HD çözünürlüğe göre daha net ve canlı görüntüler sağlıyor. HDR10 destekli ekranı sayesinde renkler daha derin ve gerçekçi. Vestel'in bu akıllı TV'si, modern tasarımı ve gelişmiş özellikleriyle dikkat çeken TV'ler arasında.

Ekran Boyutu: 55 inç / 139 cm

55 inç / 139 cm Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Görüntü Teknolojisi: HDR10, Dolby Vision

HDR10, Dolby Vision İşletim Sistemi: Vestel Smart TV platformu

Vestel Smart TV platformu Ses Çıkışı: 2x 10W hoparlörler, Dolby Atmos

2x 10W hoparlörler, Dolby Atmos Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet

3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet Ekstra Özellikler: Dahili uydu alıcısı, Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişim, Bluetooth bağlantısı

"Fiyat performans ürünü, çok memnunum. 55 inç aldım ve tam istediğim büyüklükte, gönül rahatlığıyla alabilirsiniz. Kurulumda Vestel yetkili servisi ilgileniyor, çok memnunum."

Ürünü Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Yapay zekâ destekli televizyon: LG 55UQ75006LF 55"

LG 55UQ75006LF, 55 inç ekranıyla dikkat çeken bir akıllı TV. 4K Ultra HD çözünürlüğü ve α5 5. Nesil AI İşlemcisi sayesinde net ve canlı görüntüler sunuyor. Yapay zekâ destekli bu işlemci, görüntü ve ses kalitesini optimize ediyor. webOS işletim sistemi ile Netflix, YouTube gibi uygulamalara kolayca erişebilirsiniz. HDR10 desteği, renk ve kontrastı iyileştirerek daha gerçekçi görüntüler sağlar. Dahili uydu alıcısı sayesinde ek cihazlara gerek kalmadan birçok kanalı izleyebilirsiniz. Bluetooth ve HDMI/USB bağlantıları ile diğer cihazları bağlamak oldukça kolay.

Ekran Boyutu: 55 inç

55 inç Çözünürlük: 4K Ultra HD

4K Ultra HD İşlemci: α5 5. Nesil AI İşlemci

α5 5. Nesil AI İşlemci Görüntü Teknolojisi: HDR10 Pro

HDR10 Pro İşletim Sistemi: webOS

webOS Bağlantılar: 3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi

3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi Ses Çıkışı: 2x 10W hoparlörler

2x 10W hoparlörler Ekstra Özellikler: Yapay zekâ ve sesli komut özellikli kumanda, oyun kontrol paneli

Ürünü Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklamanız yeterli.

Çerçevesi neredeyse yok gibi: TCL 55C645 55"

TCL, yapay zekâ destekli televizyonunda en çok görüntü kalitesine yoğunlaşmış. Bu modelde kullanılan AMD FreeSync teknolojisi ve yapay zekâ birleştiğinde, ortaya daha kesin ve canlı görüntüler çıkıyor. Quantum Dot teknolojisi, bir milyardan fazla renk tonu sunuyor, bu da izleme keyfinizi artıracak özelliklerden sadece biri. Ayrıca görüntü yenileme hızı ise 120 Hz'e kadar çıkabiliyor.

Ekran Boyutu: 55 inç / 139 cm

55 inç / 139 cm Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Görüntü Teknolojisi: Quantum Dot, HDR10+, Dolby Vision, AMD FreeSync

Quantum Dot, HDR10+, Dolby Vision, AMD FreeSync İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Ses Teknolojisi: Dolby Atmos, 2x 10W hoparlörler

Dolby Atmos, 2x 10W hoparlörler Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet

3x HDMI, 2x USB, Bluetooth, Wi-Fi, Ethernet Ekstra Özellikler: Dahili Google Assistant ve Chromecast

"Daha önce 40 inç bir televizyon kullandım. TCL 55 inç televizyon tercih ettim. Salonda biraz büyük kaldı biraz daha uzakta oturmakta fayda var. Uygulamalar hızlı çalışıyor takılma yok, mini stick cihazından daha hızlı, görüntü güzel, 4k yayınlar daha da net ve canlı. Ekran akış hızı yeterlidir. Üzerinde hiç düğme yok yer şey kumanda üzerinden yapılıyor. Tüm cihazlar ile uyumlu, mouse, klavye, iPhone ekran yansıtma v.b. Yeni nesil bir tekevuzyonda olması gereken her şey var. Ayakları 40 cm sehpaya ancak sığıyor."

Ürünü Hepsiburada üzerinden daha detaylı incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli!

50 inç:

Popüler uygulamaları kolaylıkla çalıştırır: Grundig 50 GHU 7000 B

Grundig 50 GHU 7000 B, 50 inçlik boyutu ile izlediğiniz dizi ve filmleri bir üst seviyeye taşıyor. Ultra HD (4K) çözünürlüğü sayesinde görüntüler son derece net ve canlı. Android TV işletim sistemiyle donatılmış olan bu model, Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara kolayca erişim sağlıyor. Wi-Fi bağlantısı ile internete bağlanabilir ve dilediğiniz platformdan çeşitli içerikler izleyebilirsiniz.

Ekran Boyutu: 50 inç / 126 cm

50 inç / 126 cm Çözünürlük: Ultra HD (3840 x 2160)

Ultra HD (3840 x 2160) İşletim Sistemi: Android TV

Android TV Bağlantı: Wi-Fi, HDMI 2.0 (2 adet), USB (3 adet)

Wi-Fi, HDMI 2.0 (2 adet), USB (3 adet) Tuner: DVB-T2/C/S2 üçlü tuner

DVB-T2/C/S2 üçlü tuner Görüntü Teknolojisi: PPR 900 Hz, VPI 1400

PPR 900 Hz, VPI 1400 Ses Çıkışı: 2 x 10W

2 x 10W Ek Özellikler: Netflix ve YouTube desteği, USB kayıt özelliği

"anne ve babama hediye olarak aldım. sadece tv izledikler için bizim işimizi gördü. görüntü gayet başarılı. kanal geçişleri tatminkar. gayet memnunuz"

Ürünü Amazon üzerinden incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

"Quantum Dot" özelliği ile ön planda: Samsung QE50Q67CAUXTK 50"

Görüntü kalitesi ve kulakları bayram eden ses sitemi ile Samsung QE50Q67CAUXTK 50", kendi kategorisinde gayet popüler bir televizyon diyebiliriz. QLED teknolojisini barındıran bu televizyon, Quantum Dot teknolojisi sayesinde canlı ve zengin renkler sunuyor. Dual LED arka aydınlatma sistemi, sıcak ve soğuk tonları dengeleyerek daha doğal bir görüntü veriyor. Yani izlediğiniz pek çok şeyi daha kaliteli izleyebilirsiniz.

Ekran Boyutu: 50 inç / 127 cm

50 inç / 127 cm Çözünürlük: Ultra HD (4K)

Ultra HD (4K) Görüntü Teknolojisi: QLED, Quantum Dot Teknolojisi, HDR, Dual LED Arka Aydınlatma

QLED, Quantum Dot Teknolojisi, HDR, Dual LED Arka Aydınlatma Ses Teknolojisi: Object Tracking Sound, Adaptive Sound

Object Tracking Sound, Adaptive Sound İşletim Sistemi: Tizen

Tizen Bağlantı: Wi-Fi, HDMI (3 adet), USB (2 adet)

Wi-Fi, HDMI (3 adet), USB (2 adet) Sesli Asistanlar: Alexa, Google Assistant

Alexa, Google Assistant Oyun Özellikleri: Motion Xcelerator, düşük giriş gecikmesi

Samsung QE50Q67CAUXTK 50" ürününü Amazon üzerinden satın almak için buraya tıklamanız yeterli!

Dahili uydu alıcısı sayesinde tüm kanallar elinizin altında: Onvo OV50500 50''

Onvo OV50500, 50 inç ekranıyla dikkat çeken bir akıllı TV modeli olarak karşımıza çıkıyor. Ultra HD çözünürlüğü sayesinde net ve canlı görüntüler sunuyor. Onvo, pek çok uygulamayı çalıştıran ve multimedya konusunda rakiplerinden eksik kalmayan WebOS işletim sistemini kullanmayı tercih etmiş. Bu sayede Netflix, YouTube gibi popüler uygulamalara kolayca erişim sağlayabilirsiniz. Ayrıca dahili uydu alıcısı ve sihirli kumanda özellikleriyle kullanıcı dostu bir deneyim sunuyor.

Ekran Boyutu: 50 inç / 127 cm

50 inç / 127 cm Çözünürlük: 3840 x 2160 (Ultra HD 4K)

3840 x 2160 (Ultra HD 4K) İşletim Sistemi: WebOS

WebOS Görüntü Teknolojisi: HDR10

HDR10 Bağlantı: Dahili Wi-Fi ve Bluetooth

Dahili Wi-Fi ve Bluetooth Girişler: 3x HDMI, 2x USB, AV, Ethernet

3x HDMI, 2x USB, AV, Ethernet Ses Çıkışı: 2x 8W hoparlörler

2x 8W hoparlörler İşlemci: 4 çekirdekli

4 çekirdekli Yenileme Hızı: 1000 Hz

1000 Hz Ek Özellikler: Sihirli kumanda, dahili uydu alıcısı

"Ürünüm geldi elime herhangi sıkıntı yok güzel ve kaliteli görüntü var özellikleri süper bi televizyadan fazlası diyebilir hızlı kumandasıda sesli komutlu harika ürün"

Ürünü Hepsiburada üzerinden sepetinize eklemek için buraya tıklamanız yeterli!

43 inç:

Neredeyse çerçevesiz gibi ve çok şık görünüyor: Philips 43PUS8108 43"

"Televizyonum ne çok büyük ne de çok küçük olsun." diyorsanız, Philips sizi dinleyerek şık bir akıllı TV üretmiş. 4K Ultra HD çözünürlük ve Pixel Precise Ultra HD teknolojisi sayesinde net ve canlı görüntüler sağlıyor. Ambilight teknolojisi, ekranın arkasında yer alan LED ışıklar sayesinde izlediğiniz içeriğe göre odanıza renkli bir ışık yayarak izleme deneyiminizi daha da artırıyor.

Ekran Boyutu: 43 inç / 108 cm

43 inç / 108 cm Çözünürlük: 4K Ultra HD (3840 x 2160)

4K Ultra HD (3840 x 2160) Görüntü Teknolojisi: HDR10+, Dolby Vision

HDR10+, Dolby Vision Ses Teknolojisi: Dolby Atmos, 20W ses çıkışı

Dolby Atmos, 20W ses çıkışı Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Ethernet, optik ses çıkışı, Bluetooth, Wi-Fi

3x HDMI, 2x USB, Ethernet, optik ses çıkışı, Bluetooth, Wi-Fi İşletim Sistemi: Philips Smart TV platformu

Philips Smart TV platformu Sesli Asistan Desteği: Alexa ve Google Assistant uyumlu

Alexa ve Google Assistant uyumlu Tasarım: İnce çerçevesiz ekran, koyu gri stand

İnce çerçevesiz ekran, koyu gri stand Oyun Performansı: HDMI 2.1, VRR desteği ve düşük giriş gecikmesi

"Televizyonun tonlamasi , ekran kalitesi farklı bir duzey bu fiyata alınabilecek en iyi Tv , arkadaki ledler baya iş görüyor ."

Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Android işletim sistemi ile pratiklik sağlıyor: Onvo OV43250 43"

Full HD çözünürlüğü ve LED ekran teknolojisi ile net ve canlı görüntüler sunan Onvo OV43250 43", Android 9.0 işletim sistemi ile çalışıyor. Böylelikle Netflix, YouTube gibi popüler uygulamalara kolayca erişim sağlayabilir ve yeni uygulamalar yükleyebilirsiniz. Ayrıca dahili uydu alıcısı ile pek çok kanalı kolaylıkla seyredebilirsiniz. Boyutu, genellikle tek yaşayan kullanıcılar için oldukça ideal.

Ekran Boyutu: 43 inç / 109 cm

43 inç / 109 cm Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Full HD (1920 x 1080) İşletim Sistemi: Android 9.0

Android 9.0 Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet, COAX dijital ses çıkışı

3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet, COAX dijital ses çıkışı Ses Çıkışı: 16W toplam güç sağlayan iki hoparlör

16W toplam güç sağlayan iki hoparlör Depolama ve Bellek: 8 GB dahili hafıza, 1 GB RAM

"10 gün oldu alalı. Harika bir televizyon. Kesinlikle tavsiye ederim. İnternet bağlantısı yavaş diyenlere inanmayın. Ben televizyonu wi-fi bağlantısı yaparak internet üzerinden izliyorum. Hiç donma olmuyor."

Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Mouse ve klavye gibi harici aksesuarları bağlayabilirsiniz: Axen AX43DIL13 43''

Eğer uygun fiyatlı ve yeterli özelliklere sahip bir televizyon arıyorsanız, aradığınız model Axen AX43DIL13 43'' olabilir. 43 inç ekran boyutuyla izlediğiniz görüntü, net ve canlı bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bu model, Full HD çözünürlüğe sahip ve D-Dual LED teknolojisi sayesinde üstün bir izleme deneyimi sağlıyor. Android işletim sistemi ile çalışan bu TV ile çeşitli uygulamalara kolayca erişebilirsiniz.

Ekran Boyutu: 43 inç / 109 cm

43 inç / 109 cm Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Full HD (1920 x 1080) İşletim Sistemi: Android

Android Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet

3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet Ses Çıkışı: 16W toplam gücünde iki hoparlör

16W toplam gücünde iki hoparlör Ekstra Özellikler: Dahili uydu alıcısı, Netflix ve YouTube gibi popüler uygulamalara erişim

"Diğer televizyonlara göre uygun fiyat çok pahalı televizyon almaya gerek yok beklentilerimi fazlasıylan karşılıyor"

Ürünü Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

32 inç:

Kendisi küçük ama yetenekli: Toshiba 32LL3C63DT 32"

32 inçlik ekranın küçük olduğuna aldanmayın; kompakt ekran boyutuyla yüksek kaliteli bir izleme deneyimi sunuyor. Toshiba, Full HD çözünürlüğü ve HDR destekli görüntü teknolojisi sayesinde canlı ve net bir şekilde televizyon izlememizi sağlıyor. Toshiba'nın TRU Picture Engine teknolojisi, daha akıcı ve detaylı bir izleme deneyimi sunarak film ve dizilerin keyfini çıkarmanızı sağlar.

Ekran Boyutu: 32 inç / 81 cm

32 inç / 81 cm Çözünürlük: Full HD (1920 x 1080)

Full HD (1920 x 1080) Görüntü Teknolojisi: HDR10 destekli

HDR10 destekli Ses Teknolojisi: Dolby Audio, 2x 6W hoparlör

Dolby Audio, 2x 6W hoparlör Bağlantı Seçenekleri: 3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet

3x HDMI, 2x USB, Wi-Fi, Ethernet İşletim Sistemi: Toshiba Smart TV platformu

Toshiba Smart TV platformu Sesli Asistan Desteği: Alexa ve Google Assistant uyumlu

"Küçük oda için aldım. Görüntü kalitesi FullHD, WiFi, wireless display sorunsuz çalışıyor. Ses seviyesi güzel. Netflix, Amzn video, YouTube ta takılmadan ve sorunsuz çalışıyor. Ben çok memnun kaldım.İnternet tarayıcıda var."

Ürünü Hepsiburada üzerinden incelemek ve satın almak için buraya tıklamanız yeterli!

Küçük alanlar için ideal: Sunny SN32DAL04/0202 32"

32 inç ekran boyutuyla uygun fiyatlı ve işlevsel bir televizyon olarak karşımıza çıkıyor. Sunny SN32DAL04/0202 32", HD Ready özelliği ve LED ekran teknolojisi ile canlı ve net görüntüler sağlıyor. Enerji verimliliği yüksek olan bu televizyonu düşük enerji tüketimi ile ekonomik bir seçenek olarak değerlendirebilirsiniz.

Ekran Boyutu: 32 inç / 81 cm

32 inç / 81 cm Çözünürlük: HD Ready (1366 x 768)

HD Ready (1366 x 768) Görüntü Teknolojisi: LED

LED Ses Çıkışı: 2x 8W hoparlörler

2x 8W hoparlörler Bağlantı Seçenekleri: 2x HDMI, 1x USB, SCART, optik ses çıkışı

2x HDMI, 1x USB, SCART, optik ses çıkışı Ekstra Özellikler: Dahili uydu alıcısı, otomatik kapanma, enerji verimli yapı

"32 inç 80 ekran fiyat ve performans gayet güzel alındığına pişman etmeyecek bir ürün.Emek veren herkesin emeğine sağlık çok teşekkürler"

Ürünü Hepsiburada üzerinden satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

Akıllı TV seçerken nelere dikkat etmelisiniz?

Ekran Boyutu ve Çözünürlük

Ekran boyutunu odanızın büyüklüğüne ve TV'yi ne kadar uzaktan izleyeceğinize göre seçin. Genellikle, 32 inçten 65 inçe kadar çeşitli seçenekler mevcut. Çözünürlük olarak, Full HD (1080p) ve 4K Ultra HD en yaygın olanlarıdır. 4K, daha keskin ve detaylı görüntüler sunar, bu yüzden tercih edilebilir.

Bağlantı Seçenekleri

TV'nizin HDMI, USB ve Wi-Fi gibi bağlantı seçeneklerine sahip olduğundan emin olun. Bu bağlantılar, çeşitli cihazları (oyun konsolu, Blu-ray oynatıcı, ses sistemi) TV'nize bağlamanızı kolaylaştırır.

İşletim Sistemi ve Uygulamalar

Akıllı TV'nin işletim sistemi (Android TV, Tizen, webOS gibi) ve sunduğu uygulamalar önemlidir. Netflix, YouTube, Amazon Prime gibi popüler uygulamalara kolayca erişebilmek, TV deneyiminizi zenginleştirir.

Ses Kalitesi

Görüntü kalitesi kadar ses kalitesi de önemli. Çoğu TV'de dahili hoparlörler yeterli olsa da, daha iyi bir ses deneyimi için harici bir ses sistemi (soundbar) kullanabilirsiniz.

Enerji Tüketimi

Enerji verimliliği sınıfına dikkat edin. Daha düşük enerji tüketimi, uzun vadede faturalarınızı azaltabilir ve çevreye daha az zarar verir.

Smart Özellikler ve Sesli Asistanlar

Bazı akıllı TV'ler, Alexa veya Google Assistant gibi sesli asistanlarla uyumludur. Bu özellikler, TV'yi sesli komutlarla kontrol etmenizi sağlar ve kullanım kolaylığı sunar.

Kullanıcı Yorumları ve İncelemeler

Satın almadan önce, TV hakkında kullanıcı yorumlarını ve profesyonel incelemeleri okuyun. Bu, ürünün performansı ve kalitesi hakkında daha iyi bir fikir edinmenizi sağlar.

Fiyat ve Garanti

Son olarak, bütçenizi göz önünde bulundurun ve fiyat karşılaştırması yapın. Ayrıca, TV'nin garanti süresi ve üretici tarafından sunulan müşteri desteği de önemli faktörlerdir.

Sizin için seçtiklerimiz: