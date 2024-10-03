Amazon'da indirimli fiyatları ile gözümüze çarpan fırsat ürünlerinden bazılarını sizler için listeledik.

Amazon'da birçok üründe günün fırsatları indirimi devam ederken, dikkatimizi çeken ürünlerden bazılarını bu içerikte listeledik. Siz de indirimde olan bu ürünlere göz gezdirmek için içeriğimize bakabilir, ihtiyacınız olanları ise sepetinize ekleyebilirsiniz.

''Bu içerik 3.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.''

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Ürünler;

27 inç ekran boyutu ve 180 Hz yenileme hızı ile dikkat çeken bir oyuncu monitörü olan Philips Evnia, 2560x1440 ekran çözünürlüğü ile oyun deneyiminizi artıracak bir seçenek olarak listemizde yer alıyor. %23 oranındaki indirimi ile günün fırsatları arasında yer alan bu ürün, 8.999 TL fiyatıyla satışa sunuluyor.

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Hem iPhone hem de Android cihazlar ile uygun olarak çalışabilen Spigen Mini Adaptör, 30W hızlı şarj desteği sağlıyor. Aşırı akım ve ısı koruma özellikleri ile güvenli bir kullanım imkanı sunan bu ürün, %25 oranında indirime sahip.

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Dizüstü bilgisayarınızı güvenle taşıyabilmenizin yanında günlük eşyalarınızı da düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz Mack Unicity Laptop Sırt Çantası, aşınmaya dayanıklı su geçirmez bir kumaş yapısına sahip. %19 indirimyle karşımıza çıkan bu ürün, 15.6 inç boyuntundaki dizüstü bilgisayar ile uygun kullanım imkanı sunuyor.

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Hem iç hem de dış mekanlarda kullanım için tasarlanan, kullanışlı bir dijital termometre ve nem ölçer olarak karşımıza çıkan Wellhise HTC-2; saat özelliği sayesinde zaman takibi yapmanıza da olanak tanıyor. 138 TL fiyatı ile fırsat ürünleri arasında yer alan bu cihaz, hassas ölçümleri ile oldukça işinize yarabilir.

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Belgeler, kalemler ve diğer iş malzemelerinizi düzenli bir şekilde saklayabileceğiniz ek bölmeler sunan Mack MCC-009 Notebook Çantası, %36 oranında bir indirimle satılıyor. 15.6 inç'lik dizüstü bilgisayarlar ile uyumlu olarak kullanılabilen bu çanta, sahip olduğu malzeme sayesinde uzun ömürlü kullanım imkanı da sağlıyor.

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Hem sıcak içecekleri hem de soğuk içecekleri istenilen derecede tutmanızı sağlayan Stabley Klasik Vakumlu Çelik Termos, piknik veya günlük geziler için iyi bir seçenek olabilir. Vakumlu yapısı sayesinde içeceklerin sıcaklığını 24 saate kadar koruyabilen bu ürün, 2.699 TL indirimli fiyatla satışta bulunuyor.

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