F-22 savaş uçakları, bir uçak gemisine iniş yapamaz. İyi de mantıken inebilmesi gerekmez mi? Adı üstünde; biri uçak gemisi, biri savaş uçağı.

F-22 savaş uçakları, uçaklar için görev yapan uçak gemilerine binmek yerine karadan kalkış ve iniş yapıyor. Koskoca F-22’nin uçak gemisine inememesinin ne gibi bir sebebi olabilir ki?

Aslında birden fazla nedeni var. F-22’lerin temel özelliklerinin neler olduğuna göz attıktan sonra savaş gemilerine inememelerinin sebeplerine geçelim.

Hava savaşı gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan, ölüm makinesi F-22 savaş uçaklarının bazı özellikleri:

F-22’ler, düşman radarları tarafından tespit edilmesini zorlaştıran gelişmiş bir “stealth” teknolojisine sahip. Bu özellik, düşman radarlarına yakalanma riskini en aza indiriyor.

sahip. Bu özellik, düşman radarlarına yakalanma riskini en aza indiriyor. Yüksek hızlarda ve düşük irtifalarda inanılmaz manevra kabiliyeti var.

var. Gelişmiş bir elektronik savaş ekipmanıyla donatılıyor. Uçuş kontrol sistemleri, aviyonikleri ve silah sistemleri üst seviye ve entegre bir şekilde çalışıyor.

üst seviye ve entegre bir şekilde çalışıyor. F-22’ler, hava-hava ve hava-yer silahlarını taşıyabiliyor. Bu da farklı senaryolara uygun olarak silah yükünü değiştirebilme esnekliği sağlıyor.

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Gelelim asıl konumuza: F-22 savaş uçakları neden uçak gemisine iniş yapamaz?

F-22 savaş uçakları, genellikle bir uçak gemisine inmek için tasarlanmazlar. Öncelikli görevi hava üstünlüğü sağlamak ve hava savunması yapmak.

Bu nedenle tasarımı yapılırken kısa mesafelerde yüksek performanslı hava üstünlüğü sağlamaya odaklanılır ve uçak gemilerine iniş ve kalkış için gereken özellikler göz önünde bulundurulmaz.

Bir diğer faktör ise boyutu.

Uçak gemisi için tasarlanan diğer uçaklar küçük ve hafifken F-22 savaş uçaklarının boyutları, büyük bir uçak gemisine sığamayacak kadar ağır ve büyük. Üstelik uçak gemilerine iniş yapabilen uçaklar, kuyruk kancası olarak adlandırılan bir sisteme sahip. F-22’de olmayan bu kancalar; uçakların, uçak gemisi pistlerine inerken hızlarını azaltmalarına ve güvenle durmalarına yardımcı oluyor.

Bir de riske atılamayacak hasar boyutu var tabii. Bir F-22 savaş uçağının gemiye iniş yapması, gemiyi parçalayabilecek hatta yangın bile çıkartabilecek seviyede tehlikeli olabilir. Güvenli iniş yapsa bile kalkışında yine ortaya aynı risk çıkabilir. Böyle bir şeye kalkışmaya çok da gerek yok yani.

Deniz operasyonlarına yeterince dayanıklı değiller.

F-22 savaş uçakları, görev gereksinimlerine göre tasarlandığı için deniz operasyonlarına dayanıklı olacak şekilde tasarlanmadı. Bu yüzden uçak gemilerindeki tuzlu su ve hava koşullarına dayanıklı olması pek mümkün değil. Zaten F-22 pilotları da bir uçak gemisine iniş yapabilmek için yeterince eğitim almıyor.

İşte tüm bu nedenlerden F-22 savaş uçakları, uçak gemilerine iniş yapamıyor ve operasyonlarını her zaman kara ve hava üzerinden yürütüyorlar.

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